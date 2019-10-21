Bloomberg: мировая экономика продолжает приближаться к катастрофе

00:42 23.10.2019

Решение существующих проблем больше нельзя откладывать в долгий ящик. Мировая экономика прибывает в опасном периоде и остро нуждается в более мудром и эффективном руководстве. Пока этого не будет сделано, риски вряд ли удастся уменьшить.



МАКСИМ ИСАЕВ



В минувшие выходные в Вашингтоне собрались министры финансов и главы центральных банков со всего мира, чтобы обсудить состояние мировой экономики, которая крайне нуждается в лечении. Большинство участников считают, что хорошо осознают, какие именно опасности угрожают мировой экономике, но, похоже, что это не совсем так. Необходимость внесения изменений в политику кажется очевидной для всех, но министры финансов и главы центральных банков продемонстрировали лишь некоторое ощущение срочности этих изменений и еще меньше признаков необходимости конкретных действий. Побуждаемый, мягко говоря, неуравновешенной американской администрацией, мир может столкнуться с новой глобальной рецессией, говорится в редакционной статье издания Bloomberg.



Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз понизил свои прогнозы глобального роста. Ожидается, что в 2019 году глобальный объем производства вырастет всего на 3% (в отличие от весеннего прогноза, когда говорилось о 3,3%), а в 2020 - на 3,4% вместо 3,6%. Экономический импульс почти повсеместно снижается. В МВФ этот процесс назвали "синхронизированным замедлением темпов роста". Пересмотренный прогноз оказался самым слабым с момента мирового экономического кризиса 10 лет назад. Прогноз включает в себя серьезные риски, которые, по мнению экономистов, указывают на возможность дальнейшего снижения.



Подобное положение вещей всегда является волнительным при любых обстоятельствах, но перспектива рецессии в нынешних условиях действительно настораживает. Неуверенное восстановление, которое продемонстрировала мировая экономика в течение последнего десятилетия, привело к истощению возможностей использования традиционных инструментов макроэкономической политики. Во многих странах - не в последнюю очередь в США - налогово-бюджетное стимулирование и постоянный дефицит бюджета привели к увеличению соотношения между государственным долгом и национальным доходом. В следующий раз правительства станут менее охотно использовать дополнительные государственные займы, чтобы поднять спрос, справедливо или ошибочно опасаясь нехватки фискального пространства. Возможности денежно-кредитной политики также практически исчерпаны: процентные ставки либо приблизились к своей "эффективной нижней границе" (как в США), либо опустились ниже этой границы (как в ЕС).



Еще одним следствием предыдущего экономического кризиса и чрезвычайных мер, принятых для его сдерживания, стала усиленная финансовая неустойчивость. Принятые меры были необходимы, но следствием этих мер стали безрассудные оценки рыночной стоимости активов и рост кредитного риска. Безрассудно завышенные цены на жилье стали главной причиной крушения. Во многих странах мира цены на жилье вновь выросли на фоне дешевых кредитов. Банки смогли увеличить свой капитал с 2009 года, но этого может оказаться недостаточно для того, чтобы обезопасить себя в случае очередного большого экономического спада. Италия и другие страны до сих пор не смогли освободиться от "порочного круга" суверенного долга и банкротства банковских учреждений.



На фоне сохраняющихся рисков и ограниченного количества вариантов ответных политических действий, которые могут быть использованы в случае кризиса, президент США Дональд Трамп решил начать торговую войну против КНР и любой другой страны, которая привлекла к себе его внимание. Администрация Трампа проявила поразительное безрассудство при попустительстве со стороны Конгресса. Все это уже привело к огромному экономическому ущербу, последствия которого на себе ощутили и США. Если "синхронизированное замедление темпов роста" приведет к глобальному экономическому кризису, то большая часть вины за это ляжет на плечи американского правительства. Но другим также не стоило бы забывать о своей ответственности. Другие страны могли бы сделать гораздо больше, чтобы защитить себя от повышенных рисков.



Например, Китай слишком медленно реагирует на возникающие финансовые дисбалансы. Без сомнения, торговая война Трампа усложнила ситуацию, но китайское правительство добилось лишь незначительных успехов в восстановлении своей системы распределения кредитов. На фоне возникшего давления финансовая уязвимость может внезапно дать о себе знать, что, в свою очередь, может иметь последствия не только для КНР. Великобритания, похоже, намеревается разрушить свою экономику и правительственную систему, стремясь завершить процесс выхода из состава ЕС. Правительства многих стран по всему мира не торопятся проводить реформы, которые позволили бы сделать их экономику более продуктивной и устойчивой. На фоне практически повсеместного увеличения рисков политическая дисфункция может дополнительно усложнить ситуацию.



Если бы страны могли проявить политическую волю, многие проблемы удалось бы решить. Некоторые проблемы, безусловно, можно решить в два счета. Например, сюда можно отнести риски, связанные с торговой войной Трампа, они исчезли бы, если бы президент США воздержался от разжигания бессмысленного конфликта. Другие риски будет удалить намного сложнее. Для возобновления макроэкономической политики в мире, в котором господствуют постоянно низкие процентные ставки, нужно новое мышление как в денежно-кредитной, так и в бюджетно-налоговой сферах.



Решение существующих проблем больше нельзя откладывать в долгий ящик. Мировая экономика прибывает в опасном периоде и остро нуждается в более мудром и эффективном руководстве. Пока этого не будет сделано, риски вряд ли удастся уменьшить.