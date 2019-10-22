Китаизацию Дальнего Востока стимулируют российские чиновники, - А.Комраков

01:28 23.10.2019 Больше половины пахотных земель в регионах уже заняли граждане КНР



Анатолий Комраков

22.10.2019



Трудолюбивые китайцы вызывают подозрение у многих россиян-дальневосточников. Фото Эпсилон/PhotoXPress.ru

Во многих районах Дальнего Востока РФ аграрное производство почти полностью находится в руках китайцев. Эти выходцы из КНР не стремятся к получению российского гражданства и часто пользуются российскими землями без всякого оформления. Панорама китаизации российского Дальнего Востока детально описана в новом исследовании журналистов Би-би-си, которые обследовали экспансию китайцев в восточных субъектах РФ.



Компании и физические лица, связанные с Китаем, арендуют или владеют как минимум 350 тыс. га земель на Дальнем Востоке, при этом, по информации Росстата, в 2018 году площадь посевов в пяти приграничных регионах составила 2,2 млн га. Таким образом, по отношению ко всем используемым землям у китайцев – около 16%. Такие данные приводит Би-би-си после масштабного исследования с рекогносцировкой на местности, которую английские журналисты провели в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, в Амурской области и Еврейской автономной области (ЕАО).



В некоторых районах у китайцев – больше половины земли: например, в Ленинском районе ЕАО китайцы арендуют около 62 тыс. из 81 тыс. га посевной земли. Иногда земли оформляются по серым схемам, через русских жен, например. Но в целом российское законодательство очень лояльно к крестьянам из Поднебесной: они могут зарегистрировать на свое имя российскую компанию, и та уже относительно легко получает землю в аренду до 49 лет.

Выращивают в основном сою, которую Китай потребляет в огромных количествах и импортирует по всему миру. Только из США ежегодно Китай импортирует 37 млн т соевых бобов, а Россия выращивает всего 6 млн т, рассказывал директор Центра исследований России и Центральной Азии Фуданьского университета Фэн Юцзюнь.

Тенденция последних лет – попытки взять в аренду не 10–20 га, как было долгое время, а сразу десятки тысяч гектаров. В июне гендиректор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков рассказывал, что один из китайских холдингов, учрежденный Legend Holdings Joyvio Group совместно с китайской госкомпанией, планирует резко расширить свое участие в российском агробизнесе. Имеющиеся у него 3,5 тыс. га в Приморском крае он не против расширить до 50 тыс. под плантации соевых бобов.

Анализ Би-би-си показал, что китайские фермеры представлены в 40% районов Дальнего Востока. И это только по официальным данным. Далеко не во всех случаях китайцы записывают наделы на себя. В той же ЕАО в 20% случаев выходцы из Китая обрабатывают земли, записанные в Росреестре на россиян, рассказал Би-би-си губернатор региона Александр Левинталь. Он полагает, что выходцы из КНР контролируют 56% пригодных земель в ЕАО. При этом на работу они стараются брать своих, говорит глава региона. Россиян привлекают время от времени, сезонно, при этом оплата вполне приличная, может достигать и 2 тыс. руб. за 12 часов работы. Вот только желающих работать – немного. Не будем забывать, что на весь Дальневосточный округ, даже с недавно присоединенными территориями, населения – чуть больше 8 млн., а китайцев в приграничных провинциях – 100 млн.

Хотя китайцы плохо интегрируются из-за языкового барьера (они никуда не ходят, только работают сутками, говорят местные жители), отношение к ним в целом благоприятное. Опросы Института истории РАН показывают, что спустя 15 лет россияне стали терпимее относиться к гражданам КНР. Правда, более трети (37%) дальневосточников уверены, что стратегию КНР в отношении России можно считать "экспансией". Почти половина полагает, что Китай угрожает территориальной целостности России, а треть – ее экономическому развитию.



Сельскохозяйственная экспансия китайцев не волнует федеральные власти, они больше заняты "черными лесорубами", которых якобы спонсируют бизнесмены из Китая. Летом министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин расписался в неспособности российских властей наводить порядок на территории своей страны. В августе он говорил, что если Китай не подключится к решению проблемы нелегальной вырубки леса, то России придется полностью запретить экспорт древесины в КНР. По его мнению, предотвратить незаконные вырубки только на территории России невозможно. "Мы должны работать с двух сторон", – говорил Кобылкин.

В корень проблемы смотрел президент Владимир Путин, когда еще в декабре 2018 года говорил, что действия государства в сфере защиты лесов неэффективны и государству не удается навести в этом деле порядок. "Очень коррумпированная сфера, чрезвычайно, и очень криминализированная", – признавал глава государства.



Почву, конечно, пока никто никуда не вывозит, но, судя по замечаниям опрошенных "НГ" экспертов, с выделением сельхозземель иностранцам не все однозначно.

"Вопрос, безусловно, требует широкого общественного обсуждения, так как выгоды для нашей страны от расширения площадей, обрабатываемых соседями, абсолютно не очевидны, – сказала "НГ" директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Шагайда. – Во-первых, если китайцы учреждают компанию в РФ, то компания является российской и может претендовать на господдержку. Во-вторых, у нас нет специальной формы договора при аренде земель, предусматривающего возможность постоянного контроля за состоянием почв. Это важно, так как земля будет использоваться чрезвычайно интенсивно. В-третьих, кто будет работать? Наши сельские жители или китайские рабочие? В-четвертых, при экспорте продукции экспортеры получают возврат НДС".



Таким образом, отмечает эксперт, на выходе могут оказаться одни только голые цифры об увеличении экспорта сельхозпродукции. "На мой взгляд, сам экспорт ради экспорта никакого смысла не имеет, он должен сопровождаться хотя бы, например, увеличением доходов сельских жителей", – говорит Шагайда.

"Проблема не в том, что китайцы массово приезжают в Россию на заработки и возделывают землю, – считает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. – Сегодня в РФ не обрабатывается около четверти всей пашни – 30 млн га пахотных земель выбыли из оборота, тогда как в советское время и площадь пашни была больше, и обрабатывалось почти 100% территории. Поэтому то, что предприниматели из КНР занимаются посевами, – это только плюс".



По мнению эксперта, проблема в регулировании этого процесса. "Дело не только в регистрации предприятий и налоговых отчислениях, но и в создании рабочих мест для жителей России. В этом отношении необходимо вести переговоры с предпринимателями из КНР, и переговоры не на уровне правительства, а на уровне местных властей, муниципалитетов. Необходимо на местах создавать условия, когда китайским предпринимателям будет выгодно брать на работу россиян, а российские граждане будут дорожить работой в таких организациях", – говорит Манкевич. По его словам, пока этого нет, складывается ощущение, что китайские компании – это инородное тело на российской территории, и они пока никак не встроены в российские социально-экономические процессы. "Возможно, нужна инициатива "снизу", от муниципалитетов, о формировании стратегии работы с китайскими предпринимателями. Возможности для разработки таких программ есть, и найти посредника в проведении консультаций и переговоров – не составит труда. Но пока, к сожалению, на эту проблему обращают внимание только СМИ", – сетует эксперт.

Как сообщили "НГ" в Минвостокразвития, "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" создает электронный банк земель - электронную карту, с помощью которой будет произведена инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения, то есть будут выявлены земли, которые не значатся в кадастре, или используются не по назначению. "Работы по инвентаризации уже перешли в завершающую стадию в Приморском крае, в Амурской области, Республике Бурятия, Еврейской автономной области, Хабаровском и Забайкальском краях эти работы будут завершены в 2020 году. Все работы, которые ведутся на территории Российской Федерации должны проводиться в рамках законодательства, это должны контролировать и региональные власти - кто оформляет земли и что на них делает. А в случае нарушения такие случаи должны пресекаться с привлечением прокуратуры", заявили в ведомстве. Источник - ng.ru

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