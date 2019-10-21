В Баткене создали профсоюз мигрантов. В него вошли 2 тысячи кыргызов

01:45 23.10.2019

22 октября 2019, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА



В новый профсоюз мигрантов, созданный в Баткенской области, вошли 2 тысячи 150 кыргызстанцев, работающих в России. Об этом 24.kg сообщила руководитель общественного фонда "Инсан Лейлек" Гульнара Дербишева.



По ее словам, профсоюз мигрантов будет работать только по южным областям КР.

"В минувшие выходные прошел первый съезд в Исфане, где избрали руководителей. Заместителями председателя стали молодые девушка и парень, которые находятся в миграции. Число членов профсоюза ограничено", - рассказала Гульнара Дербишева.



Заключили соглашение о сотрудничестве с российским объединением "Новые профсоюзы". "Мы будем им предоставлять информацию о нарушении трудовых прав наших соотечественников. Как известно, миграция из Кыргызстана в Россию сопровождается многочисленными нарушениями прав мигрантов и членов их семей", - отметила глава фонда.



По данным Госслужбы миграции, в РФ на заработках находятся 650 тысяч граждан КР. Многие трудовые мигранты родом из Баткенской области.