Дуумвират в Казахстане закончился. Елбасы отнял у "президентика" последние полномочия, - "НГ"

02:30 23.10.2019 Назарбаев возвращает свои полномочия



Первый президент остается хозяином в Казахстане



Нурсултан Назарбаев представлял свою страну в Японии на церемонии провозглашения нового императора.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев усилил полномочия Совета безопасности, который пожизненно возглавляет елбасы (лидер нации) Нурсултан Назарбаев. Накануне глава государства подписал указ, согласно которому будет согласовывать почти все кадровые назначения с председателем Совбеза. Это должно ослабить напряженность между "Акордой" (резиденция Токаева) и "библиотекой" (резиденция Назарбаева) в кадровых вопросах. При этом эксперты считают, что Токаев был вынужден пойти на уступки, поскольку "хозяином в доме" остается Назарбаев.

"Назарбаев формально ушел, чтобы фактически остаться. И то, что многие сейчас называют транзитом власти, на самом деле является полутранзитом. Настоящий транзит власти в Казахстане начнется только с окончательным уходом "01" (так в Казахстане называют первого президента. – "НГ"), а пока вокруг второго президента расставлены не только многочисленные "красные флажки", но и бетонные заграждения, в том числе в кадровых вопросах", – сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев.



Директор международных программ Института национальной стратегии России Юрий Солозобов считает, что окончательный транзит власти может быть завершен после проведения парламентских выборов, когда сформируется команда под действующего президента. "Станет ясно, какой мандат доверия и каким силам доверяет казахстанское общество, реализуется ли полноценно правонационалистический запрос или левосоциальный запрос", – сказал "НГ" Юрий Солозобов.

Напомним, Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, объявил об уходе в отставку в марте, но при этом сохранил за собой все политические, экономические и силовые рычаги управления государством (подробнее см. "НГ" от 24.03.19). Сценарий, реализованный в Астане, эксперты сравнивают и с российским, когда Борис Ельцин подал в отставку, и с иранской моделью, где верховный лидер аятолла Хаменеи юридически и фактически является руководителем страны. Рассматривается транзит власти в Казахстане и в проекции на китайский (Дэн Сяопин) и сингапурский (Ли Куан Ю) варианты. В казахстанской версии верховный правитель – это глава Совета безопасности, которым Нурсултан Назарбаев будет руководить пожизненно. Эта схема является в настоящее время оптимальной для Нурсултана Назарбаева и его окружения.



Однако при такой схеме в стране заговорили о системе двоевластия, поскольку все чиновники продолжают по-прежнему отчитываться перед Назарбаевым, не смущаясь тем, что они находятся в непосредственном подчинении действующего президента. Тем временем Токаев сосредоточился на реализации социально-экономических вопросов и занялся инвентаризацией имиджевых проектов предшественника. В частности, он открыто раскритиковал облик столицы Казахстана, заявив, что "отсутствует градостроительная политика". А это ни много ни мало, а детище елбасы. Назвал сомнительным и спорным проект легкорельсового транспорта в Нур-Султане, к которому, по слухам, причастен старший внук Назарбаева Нурали Алиев. Вместо дешевого и удобного транспорта, по словам Токаева, предложен дорогостоящий проект. Его итоговая стоимость составит более 1,5 млрд долл. Некоторые чиновники подозреваются в коррупции.

И заключительный удар был нанесен по латинице. "Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта", – написал политик в Twitter. Он добавил, что "впереди большая работа".



Напомним, что на днях (см. "НГ" от 14.10.19) Назарбаев в своем интервью телекомпании "Хабар" убеждал телезрителей, что двоевластия в стране нет. Сам он после своей отставки с поста президента обеспечивает работу Совета безопасности и Ассамблеи народа Казахстана, руководство партией "Нур Отан", а также председательствует во многих международных органах, в создании которых принимал участие. Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по словам Назарбаева, лишь советуется с ним, но решения принимает самостоятельно. После подписания указа кадровые назначения будут согласовываться с елбасы. Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Курмангали на своей странице в сети Facebook прокомментировал указ президента. "Данный документ вызвал различные комментарии и интерпретации в СМИ. По моему мнению, это дежурный указ президента. Его подписание продиктовано положением нового закона о Совете безопасности, принятого в июле 2018 года", – написал пресс-секретарь. Он отметил, что данным законом предусматривается усиление полномочий этого коллегиального органа, во главе которого пожизненно находится Назарбаев, но на практике он не препятствует президенту принимать самостоятельные решения по всем кадровым вопросам.



По мнению российского эксперта Юрия Солозобова, в Казахстане начался процесс формализации передачи власти. "Нигде не прописано, как должна осуществляться власть в формате политического транзита. Важно, чтобы был ряд прозрачных, понятных процедур, которые исполнялись бы прежде всего самой властью. Самая худшая ситуация, когда есть зона умолчания – когда чиновники не знают, к кому из начальников бежать, начинаются интриги, заговоры. Токаев сделал два очень важных шага. Это его указ о кадровых назначениях, какие номенклатуры должностей утверждаются непосредственно действующим президентом, а какие – первым президентом, елбасы. Это сделано для того, чтобы не было зоны умолчания. Это важный и отрадный момент по политическому транзиту", – сказал Солозобов. Второй шаг, по словам эксперта, – это инвентаризация политического и экономического наследства. У Токаева свое видение политических процессов. Он понимает, что многие казахстанские госкомпании превратились в кормушку для элиты и бизнеса, идет бесконтрольный расход бюджета, происходит бесконтрольная поддержка банков. Многие имиджевые проекты, в том числе и по введению латиницы, оказались недоработанными. Это вызывает трения внутри казахстанского общества, ссорит Казахстан со стратегическим союзником – Россией, уводит страну в периферию тюркского мира. И конечно, как опытный международник, Токаев не мог не видеть тех минусов, к которым вела эта программа.



"Я считаю, что здесь не надо строить конспирологических теорий по поводу возвращения к власти Назарбаева или ее передачи внутри семьи. Здесь идет понятный процесс формализации верховной власти и разграничения полномочий. Если бы в России такая процедура началась, то многие домыслы транзита-2024 просто не существовали бы. Я думаю, что этот пример надо держать в голове нашим политическим менеджерам и ведущим политикам", – отметил Солозобов.

По мнению Досыма Сатпаева, сложившаяся ситуация идет в явное противоречие с озвученным Токаевым тезисом в его послании о "сильном президенте, влиятельном парламенте и подотчетном правительстве", так как бюрократической аппарат получил четкий сигнал о том, кто в доме хозяин. "И это плохо для Токаева, так как степень управляемости этим аппаратом у него еще больше уменьшится, что будет приводить к саботажу принятых решений и озвученных задач. С другой стороны, вся эта кадровая схема может рассыпаться как карточный домик по причине того, что первый президент сам заложил детонатор под эту странную конструкцию, чья прочность иллюзорна, так как основа этой конструкции лишь традиционный баланс внутриэлитных интересов, а не желание повысить эффективность госуправления с целью повышения доверия и лояльности со стороны граждан", – считает Сатпаев.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты" Источник - ng.ru

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