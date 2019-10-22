 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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О чем конкретно договорились Путин и Эрдоган в Сочи, - С.Тарасов
08:00 23.10.2019

Путин и Эрдоган обо всем договорились

Турецкая сторона квалифицировала договоренности с Россией в Сочи как "отличные". В широком смысле слова они позволяют Эрдогану выбраться из "сирийской ловушки", в которой он оказался, причем не только по вине США. Теперь, возможно, открывается возможность для налаживания диалога между Анкарой и Дамаском.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи в резиденции "Бочаров ручей". Как бы предваряя их, российский лидер сразу отметил, что в регионе сложились сложные отношения, и выразил надежду на то, что "уровень российско-турецких отношений, который достигнут в настоящее время, сыграет свою роль в урегулировании всех сложных вопросов", что позволит найти ответы на все вопросы в интересах Турции, России и всех стран региона.

Так был обозначен настрой переговоров лидеров двух стран, которые были, как никогда, сложными и продолжались более шести часов. Российской стороне было важно получить информацию из первых уст о ситуации на северо-востоке Сирии после того, как Турция начала там боевую операцию. Затем сопоставить ее с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии, которые были представлены на недавней встрече в Анкаре лидеров России, Турции и Ирана. В момент пребывания Эрдогана в Сочи наступал срок окончания 120-часовой приостановки турецкой операции, о чем договорились в ходе турецко-американских переговоров.

Более того, накануне турецкий лидер заявил, что "часть безопасной зоны, которую Турция стремится создать на севере Сирии, находится под контролем поддерживаемого Россией сирийского правительства, и Анкара будет осуществлять свой собственный план, если предстоящая встреча с российским коллегой Владимиром Путиным не принесет ожидаемых результатов". Такая позиция сформировалась у Турции в результате достигнутой договоренности при посредничестве Москвы между сирийскими курдами и Дамаском о совместных действиях, что изменило ситуацию. Проблема заключалась в том, примет ли Анкара ее как новую реальность, или будет по-прежнему выставлять в качестве главного врага сирийских курдов.

Помимо того, было и заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что после начала военной операции Турции на севере Сирии события "приняли нежелательный оборот", которые, "к сожалению, наводят нас на не самые оптимистичные мысли", а "России, Турции и США надо повысить уровень безопасности в регионе". Так было публично обозначено сложное сирийское уравнение, которое, надо полагать, Путин и Эрдоган детально разбирали в Сочи. В итоге на совместной пресс-конференции президент России заявил, что сторонам удалось "выйти на судьбоносные решения по Сирии".

По его словам, это "позволит разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе" с пониманием стремления Анкары "предпринять шаги, чтобы надежно гарантировать свою национальную безопасность". При этом особо подчеркивалась необходимость соблюдения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Турция заявила, что разделяет такой подход. Путин также особо обратил внимание на то, чтобы сложной ситуацией на севере Сирии не воспользовались боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и отметил, что "Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия". Наконец, Москва еще раз подчеркнула, что "ситуация в Сирии не должна препятствовать запуску работы Конституционного комитета". Он собирается 29−30 октября в Женеве.
Что касается Эрдогана, то он был более конкретен. Президент Турции сообщил о достигнутой договоренности по совместному турецко-российскому патрулированию на севере Сирии. "В течение 150 часов (курдские формирования - С.Т.) "Силы народной самообороны" выйдут за пределы 30-километровой зоны, - рассказал Эрдоган. - Отсчет этого времени начнется завтра (23 октября - С.Т.) в 12:00 (время совпадает с московским - С.Т.). После отведенных 150 часов начнется турецко-российское патрулирование к западу и востоку от места проведения операции "Источник мира". Оно будет осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 километров от границы с Турцией".

Практическая реализация этого проекта радикально меняет ситуацию на севере Сирии. Не случайно турецкая сторона квалифицировала договоренности с Россией как "отличные". А в широком смысле слова итоги сочинских переговоров позволяют Эрдогану выбраться из "сирийской ловушки", в которой он оказался, причем не только по вине США. Теперь, возможно, открывается возможность налаживания диалога между Анкарой и Дамаском. По словам главы МИД Сергея Лаврова, цель Москвы состоит в том, "чтобы достичь положения, когда все структуры курдов на сирийской территории будут прочно вписаны в правовое поле Сирийской Арабской Республики, в сирийскую конституцию, чтобы на территории САР не было незаконных вооруженных формирований и с ее территории не исходила какая-либо угроза безопасности Турецкой Республике, равно как и других государств".
Будем ждать, что покажет развитие ситуации дальше. А пока Лавров сообщил о прекращении военной операции Турции на северо-востоке Сирии. По его словам, все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений.
22 октября 2019
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571806800
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