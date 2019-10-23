 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кому мешает российский газ в Европе? - П.Искендеров
08:04 23.10.2019

Петр ИСКЕНДЕРОВ | 23.10.2019

Станет ли Клайпеда "воротами" в Европу для газа из США
"Сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы" объявил российский проект сооружения газопровода "Северный поток – 2" побывавший в Литве министр энергетики США Рик Перри. Он заявил на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе, что ввод в строй этого газопровода увеличит российское влияние на страны Европы, сделав их более уязвимыми.

По словам главы американского Минэнерго, после ввода в строй нового газопровода Европа будет более подвержена риску возникновения перебоев с поставками топлива, а Россия получит возможность прекратить транзит газа через Украину. Рик Перри подчеркнул, что США рассматривают поставки своего газа в Европу как "возможность привнести на рынок больше свободы и конкуренции".

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предложил сделать литовский порт Клайпеда "воротами" для поставляемого в Европу газа из США. "Нам нужны вы в Европе, нужен ваш сланцевый газ в Европе, – заявил он. – Мы поняли, что мы можем быть членом ЕС, НАТО, но пока ты зависишь от одного источника, не можешь быть независимым в полной мере".
Насчет "сокрушительного удара" американское Минэнерго, пожалуй, право, но удар наносится не по Европе, а по экспансионизму администрации США, навязывающей европейским потребителям дорогостоящий американский СПГ.

Что же касается европейцев, то им геополитические интриги вокруг проекта "Северный поток – 2" сулят одни потери. Упорное нежелание Дании выдать разрешение на прокладку трубопровода через свою исключительную экономическую зону может привести к удорожанию самого проекта и, как следствие, повышению цены на поставляемый в Европу газ. Это отметил недавно министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM. Пока же оператор проекта компания Nord Stream 2 продолжает переговоры с датским правительством, и шансы на получение разрешения на прокладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании сохраняются.

При этом в распоряжении российской стороны "есть и другие варианты прокладки газопровода, они просто несколько удорожат проект", сказал Александр Новак, дав понять, что речь может идти о прокладке трубопровода в обход Дании. По времени это будет дольше на несколько месяцев. "Но, наверное, нет необходимости сейчас говорить о том, будет ли уже принят второй вариант прокладки газопровода и когда он будет принят, пока окончательно не будет понимания о решении правительства Дании", – заметил российский министр.
Реальная угроза для Евросоюза остаться без надежных поставок более выгодного в ценовом отношении по сравнению с американским СПГ российского газа действительно порождает тревогу в руководстве ЕС. Это происходит на фоне существенного сокращения собственной добычи газа в Европе. До конца текущего года значительно возрастет, например, потребность в импорте газа у Нидерландов вследствие резкого сокращения квоты по добыче на местном месторождении Гронинген – с 19,4 млрд кубометров до 11,8 млрд кубометров газа в год с октября 2019 года. Следствием этого может стать смягчение позиции Дании, которая, по некоторым данным, готова снять политические возражения, связанные с прокладкой газопровода, сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом реализации проекта.

В конце июня заявка на прохождение газопровода через датские территориальные воды была отозвана, в июле была подана новая заявка, и в ней речь шла уже о маршруте через исключительную экономическую зону Дании, что регулируется международной конвенцией о морском праве. Сейчас, по данным "Известий", процесс принял исключительно административный характер и подходит к завершению.

Однако окончательное решение Копенгагена еще не известно. Глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен ссылается на продолжающуюся оценку воздействия проекта на окружающую среду и безопасность.

В пресс-службе компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG напомнили, что на рассмотрении датского правительства по-прежнему остаются две заявки на маршруты в исключительной экономической зоне: "Процедура обработки одного из них завершена, другая находится на довольно продвинутой стадии".
В таких условиях все более важным фактором на газовом рынке Европы выступают поставки СПГ. Для России это серьезный вызов, но одновременно и окно возможностей.
(Окончание следует)

Источник - fondsk.ru
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