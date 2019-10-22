Тихо сакурой шурша... КазПолупрез Назарбаев провел переговоры с укр-квн-презом Зеленским в Японии

08:14 23.10.2019

Нурсултан Назарбаев принял участие в интронизации императора Японии Нарухито



Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в интронизации императора Японии Нарухито.



Императору Нарухито 59 лет, он занял трон после того, как от престола отрекся его отец – 86-летний Акихито. Во время интронизации Нарухито был облачен в головной убор и кимоно оливкового цвета. Впервые эта процедура была описана в летописях 690-го года.

На церемонии интронизации присутствовали представители 175 стран. Нурсултан Назарбаев был приглашен премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как передает агентство РИА "Новости", высоким гостям подали на стол карасей. Эта рыба символизирует радость. Из меню исключили мясо дельфинов, китов и фугу.



В Японии Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Я слежу за каждым днем Украины, – сказал елбасы. – Ваша страна мне небезразлична. И не только потому, что я два года обучался в Украине. С первых дней независимости я был хорошо знаком со всеми президентами вашей страны.

Нурсултан Назарбаев выразил обеспокоенность в связи с событиями в Украине. Елбасы подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Незалежной.



22 Октября 2019 Автор: Алан ИСАЕВ | Нур-Султан