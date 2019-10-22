 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.10.2019
08:50  Появится ли у мусульман Казахстана собственная партия? - САМ
08:45  Отловленные в Афгане два сына курбаши "Джамаат Ансаруллах" Амриддина Табарова сели в Тадже на 39 лет
08:23  Безопасность по-китайски. В Пекине определили главные угрозы Азии, - А.Федотов
08:21  Победа Путина в Сирии - это большой сигнал всем деспотам, - Handelsblatt
08:14  Тихо сакурой шурша... КазПолупрез Назарбаев провел переговоры с укр-квн-презом Зеленским в Японии
08:09  Путин нажимает на Эрдогана ради деэскалации в Сирии, - Les Echos
08:04  Кому мешает российский газ в Европе? - П.Искендеров

08:00  О чем конкретно договорились Путин и Эрдоган в Сочи, - С.Тарасов
07:57  Депутат Акаев обвинил кыр-премьера Абылгазиева в саботаже против президента Жээнбекова
07:54  Не учи Ручьеного. Репортаж из Сочи о саммите Путин-Эрдоган, - А.Колесников
02:30  Дуумвират в Казахстане закончился. Елбасы отнял у "президентика" последние полномочия, - "НГ"
01:45  В Баткене создали профсоюз мигрантов. В него вошли 2 тысячи кыргызов
01:28  Китаизацию Дальнего Востока стимулируют российские чиновники, - А.Комраков
00:42  Bloomberg: мировая экономика продолжает приближаться к катастрофе
00:41  Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в Кыргызстане
00:32  В Абу-Даби обнаружена древнейшая в мире жемчужина
00:02  Трамп обещал вывести войска из Сирии. А что на самом деле?
Вторник, 22.10.2019
22:50  Балаган forever. Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit
20:47  Король Таиланда Рама Х разжаловал и лишил всех титулов свою жену-консорта Сининат
19:32  Сочи. Путин и Эрдоган беседуют уже пять часов...
16:53  Shell и NCOC вышли из амбициозных нефтепроектов по каз-шельфу Каспия
16:07  Последняя ханша: казанцев "рассорил" памятник царице Сююмбике
16:05  Неизбежен ли импичмент Трампу?
16:04  Почему большевики отдали Казахстану земли уральских казаков
16:02  Чем обернется для Эрдогана курдский джокер, - С.Тарасов
16:00  Распад Монгольской империи
15:58  Что означает имя "Абай"? (фрагмент из новой книги автора "Мудрое слово акына"), - К.Носиров
15:03  На московской улице найдена мертвой 28-летняя дочь иранского посла Арефех Санаи (криминал? суицид? теракт?)
14:03  Аркадаг стал почетным доктором университета Хиросаки
13:17  Экс-спикера КырПарламента Турсунбекова обвинили в рейдерском захвате Бишкек-ликеро-водочного завода
13:01  КырМинобраз лукавит. После повышения зарплаты учителя стали получать... меньше, - 24.kg
12:54  Исламский банк закрыл финансирование кыргызского автобана Суусамыр- Талас-Тараз из-за срыва сроков
12:50  В Афгане сформировали армейский спецотряд (700 сабель) для защиты газопровода ТАПИ
12:23  Аркадаг приказал сбывать за рубеж излишки продовольствия
12:14  Трамп готовит к выборам тяжелую артиллерию. Страсти в Америке накаляются, - Д.Седов
12:10  Великая Октябрьская революция 2019 года в Ираке, - А.Веселов
12:09  Кому достанется сирийская нефть?
11:44  Исламская партия в Казахстане: взойдет ли полумесяц на политическом небосклоне? - САМ
11:06  Уехать нельзя остаться: как Казахстану не попасть в ловушку урбанизации? - А.Жусупова
10:58  Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
10:17  Золотая Орда возникла благодаря... глобальному потеплению? - Алан Исаев
10:10  Гагаузы Молдовы требуют восстановить их кастрированную автономию, - С.Гамова
10:01  Бушующая природа не дала нормально короноваться 126-му императору Японии Нарухито
09:57  Кучеряво живут. Каз-семейка Арип (Kazakhstan Kagazy) сумела безнаказанно облапошить инвесторов на миллионы долларов
09:39  Елбасы отжал у Токаева еще полномочий - по назначению чиновников, глав городов и областей
08:55  В Узбе учрежден еще один красный день календаря - "Праздник узбекского языка"
08:25  По проекту CASA Кыргызстан согласен поставлять электричество в Афган всего по 5,5 цента за киловатт/час
08:17  Асылбека Жээнбекова (брата) тянут на скамью подсудимых по делу "Бишкек ТЭЦ"
02:36  США – КНР: сделка первого этапа, - В.Пироженко
01:03  Курды просят Израиль остановить турок в Сирии, - И.Субботин
00:59  Кризис в Ливане - новая угроза БлВостоку, - М.Мошкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Тихо сакурой шурша... КазПолупрез Назарбаев провел переговоры с укр-квн-презом Зеленским в Японии
08:14 23.10.2019

Нурсултан Назарбаев принял участие в интронизации императора Японии Нарухито

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в интронизации императора Японии Нарухито.

Императору Нарухито 59 лет, он занял трон после того, как от престола отрекся его отец – 86-летний Акихито. Во время интронизации Нарухито был облачен в головной убор и кимоно оливкового цвета. Впервые эта процедура была описана в летописях 690-го года.
На церемонии интронизации присутствовали представители 175 стран. Нурсултан Назарбаев был приглашен премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как передает агентство РИА "Новости", высоким гостям подали на стол карасей. Эта рыба символизирует радость. Из меню исключили мясо дельфинов, китов и фугу.

В Японии Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Я слежу за каждым днем Украины, – сказал елбасы. – Ваша страна мне небезразлична. И не только потому, что я два года обучался в Украине. С первых дней независимости я был хорошо знаком со всеми президентами вашей страны.
Нурсултан Назарбаев выразил обеспокоенность в связи с событиями в Украине. Елбасы подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Незалежной.

22 Октября 2019 Автор: Алан ИСАЕВ | Нур-Султан

Источник - express-k.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571807640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенаторы посетили Центр "Новые технологии управления"
- Правительство подвело итоги пяти лет реализации госпрограммы "Нұрлы жол" и поставило цели на 2020-2025 годы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2019 года №758
- Кадровые пасьянсы "Ак Орды" и "Библиотеки"
- Кадровые перестановки
- Министр энергетики попросил прекратить "всякие слухи" о подорожании бензина
- С больной головы – на здоровую?
- Вопросы мукомольной отрасли были обсуждены в МСХ РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  