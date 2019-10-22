Победа Путина в Сирии - это большой сигнал всем деспотам, - Handelsblatt

08:21 23.10.2019

22 октября 2019 г.

Матиас Брюггманн | Handelsblatt



"Нерешительность Запада и игнорирование им происходящего позволили России снова стать ключевым игроком на мировой арене. И Путин умело это использует", - пишет немецкое издание Handelsblatt.



"Во вторник в олимпийском городе Сочи на побережье Черного моря Путин примет турецкого президента Реджепа Эрдогана, чтобы обсудить решение ситуации в Сирии. В то время как Запад критикует Турцию в связи с вторжением на север Сирии, Путин все больше притягивает страну-участницу НАТО к себе", - отмечает автор статьи Матиас Брюггманн.



"Уже путем поставки российской зенитной ракетной системы С-400 в Турцию, являющуюся членом НАТО, Путин значительно приблизился к своей цели по расколу западного союза. В Сирии Анкара зависит от благосклонности Путина", - указывает журналист.

"Отвод войск США, о котором распорядился Дональд Трамп, окончательно сделал Россию ключевым игроком во всем регионе. (...) На мировой арене Россия превращается в наследника Америки, отступающего мирового полицейского. Ведь победа Путина в Сирии - это большой сигнал всем деспотам: есть тот, кто уверенно стоит на вашей стороне, в то время как Трамп демонстрирует обратное: ненадежность Америки", - говорится в статье.

"Арабам нужен Кремль, чтобы сохранить власть слабеющего нефтяного картеля Opec и стабилизировать цену на нефть. Африканцы делают ставку на российское оружие, Иран и Сирия - на российскую защиту. Китай - на солидарность в многополярном мире, направленную против Вашингтона".



Путин "выстраивает антилиберальный интернационал: принц Мухаммед, Эрдоган, иранский Рухани, ас-Сиси в Египте и Си в Китае - неаппетитная комбинация, члены которой в большинстве своем ненавидят друг друга, но объединяются вокруг шефа Кремля Путина", отмечает издание.



Виной всему, считает Брюггманн, является раскол Запада, осуществляемый Трампом, а также нерешительность Европы в отношении происходящего в кризисных регионах. "При этом упускается из виду большая опасность: благодаря своей активности в Сирии, совместно с Турцией, у Персидского залива и в Африке Россия в будущем сможет управлять потоками беженцев и дестабилизировать Европу", - полагает журналист.



"(...) Пришло время очнуться и положить конец саморазложению Запада. Европе и США необходимо по-новому определить свой союз, распределение бремени на мировой арене и совместную позицию по отношению к России", - заключает Handelsblatt.

Источник: Handelsblatt