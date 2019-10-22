Безопасность по-китайски. В Пекине определили главные угрозы Азии, - А.Федотов

08:23 23.10.2019

Восточная Азия становится новой зоной нестабильности, которую усугубляют сложная ситуация на Корейском полуострове, торговая война между США и КНР и противоречия между Южной Кореей и Японией. Накопившиеся проблемы страны региона обсудили на Сяншаньском форуме по проблемам безопасности, который прошел в Пекине. Одним из главных гостей стал глава Минобороны России Сергей Шойгу.



20–22 октября в Пекине прошел Сяншаньский форум по проблемам региональной безопасности - китайская альтернатива проводимой в Сингапуре международной конференции Shangri La Dialogue. В работе форума приняли участие военные, представители силовых структур и эксперты Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году форум посетили представители 76 стран, в том числе 23 министра обороны, включая министра обороны России Сергея Шойгу (в прошлом году российскую делегацию возглавлял замминистра обороны Александр Фомин).

Россия и безопасность в АТР



В своем выступлении на форуме Сергей Шойгу возложил главную ответственность за дестабилизацию в Азии на США. По его словам, Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и тем самым бросил вызов не только Москве, но и Пекину.



Договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, восстановления Россией оборонного потенциала",- подчеркнул Сергей Шойгу.

Министр Шойгу указал на то, что выход из ДРСМД позволяет Вашингтону размещать ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в то время как страны, разместившие такие средства в регионе, станут "заложниками американской политики".



Заявление Сергея Шойгу прозвучало на фоне сообщения японской газеты "Асахи симбун" о том, что одной из тем прошедших в Токио 18 октября американо-японских переговоров стало размещение американских ракет средней и меньшей дальности. "Министр обороны США Марк Эспер указал, что Соединенные Штаты будут стремиться развернуть новые ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за озабоченности по поводу шагов Китая по разработке и развертыванию ракет средней дальности",- пишет газета.



Отдельные положения продвигаемой США индо-тихоокеанской стратегии вызывают у Москвы вопросы. Как заявил Сергей Шойгу, такая инициатива может "привести к формированию альянсов" в регионе. "Подключение стран региона к индо-тихоокеанской инициативе не только раздвигает географические границы сотрудничества, но и вовлекает их в региональные конфликты, к которым они отношения не имеют",- пояснил он.



Концепцию Индо-Тихоокеанского региона активно продвигают в американских политических кругах, термин используется в официальных американских документах, а особенно часто - когда речь заходит о формате США-Япония-Индия-Австралия. При помощи этой концепции Вашингтон выстраивает систему сдерживания Китая.



Китайское видение



Глава Министерства обороны Китая Вэй Фэнхэ также высказался против появления ракет средней и меньшей дальности в регионе. "Мы выступаем против размещения ракет средней дальности в АТР и милитаризации против других стран со стороны государств вне региона (в первую очередь со стороны США.- "Ъ"), так как это можешь лишь дестабилизировать ситуацию и подорвать стабильность в регионе",- сказал он.



МИД Китая обвинил Конгресс США во вмешательстве

Другой темой обсуждения стало влияние иностранных держав на внутренние дела стран региона. "Вмешательство во внутренние дела других стран, подстрекательство к "цветной революции" или даже попытки свергнуть законные правительства являются настоящими причинами войн и беспорядков в различных регионах",- заявил Вэй Фэнхэ. При этом никого конкретно во вмешательстве он не обвинил. Однако можно предположить, что подразумевалась политика США по отношению к Гонконгу - на прошлой неделе Палата представителей Конгресса США приняла законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".



Андрей Федотов

"Коммерсантъ" от 22.10.2019,