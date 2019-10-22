Отловленные в Афгане два сына курбаши "Джамаат Ансаруллах" Амриддина Табарова сели в Тадже на 39 лет

08:45 23.10.2019

В Таджикистане сыновья экс-лидера террористической организации отправлены за решетку



Верховный суд Таджикистана приговорил двух сыновей экс-лидера "Джамаат Ансаруллах" Амриддина Табарова, более известного как "Домулло Амриддин", к длительным срокам заключения.



Комментарии родных Табаровых и их адвоката недоступны. Дальняя родня осужденных сказала, что давно не поддерживает с ними связей и ничего не слышала о приговоре в отношении сыновей Домулло Амриддина.

Двое сыновей Амриддина Табарова были экстрадированы из Афганистана в Таджикистан в прошлом году. В Верховном суде сообщили Радио Озоди 22 октября, что приговоры в отношении двоих сыновей Домулло Амриддина были оглашены еще 29 августа, но об этом стало известно лишь сегодня.

По словам источника, Абдулфаттох Табаров получил 23 и Саидджамолиддин Табаров – 16 лет заключения.

Другой источник в силовых структурах страны сообщил Радио Озоди, что оба признаны виновными в организации преступного сообщества, публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя, незаконному хранению оружия. "Во время следствия и на суде они признались, что с 2009 года не видели отца и ничего не знали о нем. Старший сын показал тайник с оружием", - отметил источник.

Неизвестно, признались ли в инкриминируемых им деяниях братья Табаровы или нет.

Группировка "Джамаат Ансаруллах", единственная террористическая организация, основанная таджикскими боевиками, возникла в Пакистане в начале 1990-х годов и постепенно перебралась в Афганистан под командованием Амриддина Табарова.

Верховный суд Таджикистана в мае 2012 года объявил эту организацию террористической. С 2013 года и по сей день десятки членов этой группировки были отправлены за решетку.

Саидджамолиддин и Абдуфаттох Табаровы, сыновья убитого в 2016 году экс-лидера "Джамаат Ансаруллах", были арестованы американскими военными в 2009 году. До экстрадиции они содержались в тюрьме военной базы в Баграме. Контроль над тюрьмой Баграм, находящейся почти в 50 километрах от Кабула, в 2013 году перешел к Афганистану в рамках соглашений о выводе американских войск.

В 2016 году издание The Washington Post, со ссылкой на министерство обороны Афганистана, сообщил, что срок тюремного заключения Саидджамолиддина и Абдуфаттоха Табаровых закончился, но они отказались возвращаться в Таджикистан и предпочли остаться в Баграме.

По некоторым данным, братья Табаровы выехали из Таджикистана в Иран, где обучались религиозной грамоте в одном из медресе, и оттуда перебрались в Афганистан. С какой целью они перебрались в Афганистан неизвестно, но ранее их отец грозился вернуться в Таджикистан "с джихадом".



По данным МВД, Амриддин Табаров был убит в 2016 году в ходе спецоперации в Афганистане.