"Импичмент" Трампу. Что это было? - М.Хазин

09:35 23.10.2019 Об антитрамповской стратегии



Об антитрамповской стратегии08:50 Семинар, посвященный геополитике, не мог не сопровождаться кулуарными беседами о состоянии дел в самых крупных странах мира. Одной из таких стран стали США. В частности, всех очень интересовало, как либеральная группировка будет бороться с Трампом, когда эта борьба перейдет в острую стадию и есть ли у нее шанс на успех. В процессе обсуждения мы сформулировали некий сценарий и в этой статье я предлагаю его для обсуждения. Первое соображение, которые мы выдвинули, состоит в том, что история с импичментом раскручена вовсе не для того, чтобы его осуществить в реальности. Демократы не дураки и они прекрасно понимают, что серьезных шансов на это нет. С нашей точки зрения, это сделано для того, чтобы вменить как можно большему количеству людей в США мысль о том, что Трамп - не легитимен. Поскольку эта мысль, в случае, если она станет достаточно популярна, позволяет, теоретически, во всяком случае, начать операцию типа той, которую устроили с президентом Венесуэлы Мадуро. Далее, ключевая задача - заставить Трампа совершить поступки, которые позволят это мнение сделать доминирующим и общепринятым. Самое лучшее - заставить его разогнать "мирную" демонстрацию с большим количеством трупов и разнести результаты этого процесса по всей стране и по всему миру. То есть, фактически, реализовать "оранжевый" сценарий уже внутри США. После чего либеральная (то есть находящаяся под контролем транснациональных банкиров, элиты "Западного" глобального проекта) группа в элите США попытается его устранить с поста президента. {shortArticle:72909:Хиллари Клинтон разоблачила красивую "кандидатку Кремля" в президенты США} Грубо говоря, после совершения некоторых поступков Трампом (или имитацией этих поступков, напомним, на "майдане" массовое убийство осуществляли его же организаторы, а вовсе не люди законного президента Януковича) спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (активный враг Трампа) должна позвонить вице-президенту Пенсу и предложить ему взять власть, поскольку "президент Трамп своими поступками фактически предал доверия народа". Ну, или что-то подобное. Обращение это должно проходить под камеры и микрофоны и в случае, если Пенс откажется или будет колебаться, Пелоси должна объявить о том, что она принимает власть на себя. В полном соответствии с конституцией. При этом Трамп, возможности которого влиять на СМИ (и прежде всего, на телеканалы) существенно ограничены, а, теоретически, могут быть ограничены еще сильнее, ничего возразить не сможет. То есть, иными словами, речь, фактически, пойдет о государственном перевороте. Вопрос. А как можно в такой ситуации удалить Трампа из Белого дома и ограничить его медийные возможности? Для этого можно, например, организовать массовые демонстрации (с участием сотен тысяч человек), которые будет требовать, на основании второй поправки к конституции (предусматривающей право народа на вооруженное восстание в том случае, если правительство США грубо нарушит права американцев и Конституцию) удаления Трампа от власти, как персоны, не отвечающей интересам народа и узурпирующей власть. В идеале тут нужно собрать на площадях перед Белом домом пару миллионов человек, но я думаю, что хватит и миллиона. И они должны начать его штурм. {shortArticle:72899:Трамп признался в симпатии к россиянам} Тут уже вариантов не будет, либо Белый дом сдадут сразу, либо его будут защищать и тогда гора трупов обеспечена. Но даже если его защищать не будут, организаторы сего милого действа их обеспечат в необходимых количествах. Тут все отработано, и в Киеве, и в других местах. Иными словами, к началу сбора толпы Трампа в Белом доме уже быть не должно. Но если его не будет, что может помешать Пелоси триумфально в него въехать? Тем более, что охрана предыдущего президента, Обамы, почти наверняка будет ей помогать (напомню, что после выигрыша выборов Трамп отказался от охраны секретной службы, до тех пор, пока не получил возможности сменить ее руководство). То, что коды от некоторых систем в руках у Трампа? Но Пелоси не нужно атомное оружие (и даже контроль над армией), ей нужно только иметь возможность дать пресс-конференцию в Овальном зале Белого дома и принять президентскую присягу. 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Причем из городов, которые достаточно близко к Вашингтону, оттуда пойдут "народные колонны" к Белому дому. Как при этом народ возбудить - есть разные технологии, я их даже перечислять не буду, на то есть специально обученные люди. И вот тут Трампу придется что-то делать. Не пустить их? Но тут начнутся разные эксцессы (в том числе, с многочисленными жертвами), которые будут активно распространяться средствами "массовой дезинформации". Которые почти все в руках врагов Трампа. Более того, там, где будут жертвы, могут найти "агентов Путина", "агентов Эрдогана" или еще кого. Опять-таки, технологии отработаны, в том числе на Гонконге. Если Трамп остается в Белом доме - то штурм. Остановить миллион человек без жертв (особенно, если среди них есть специально подготовленные) невозможно, а если Трамп будет в это время в Белом доме не оставляет ему шансов остаться более или менее не замазанным. Это просто невозможно. Если же он покинет Белый дом, то у его противников будут развязаны руки в части описанного выше сценария. Отметим, что организовать контр митинги Трамп с большой вероятностью не успеет - его сторонники до сих пор не верят, что их либеральные противники готовы жертвовать страной. А они - готовы, поскольку главной их задачей является найти место на Земле, где бы им была обеспечена безопасность. США с Трампом не годятся, Россия с Путиным - тоже, Китай тем более, есть только Евросоюз. Но только при условии, что инфраструктура НАТО перейдет под контроль Брюсселя и Трамп (или его преемник) не будет диктовать свои условия. Что для этого нужно сделать? {shortArticle:72796:Встреча Трампа с членами Конгресса переросла в ругань из-за Сирии} Правильно, либо перехватить власть в Вашингтоне, либо вообще убрать США как фактор. И если описанный выше сценарий (или что-то подобное) случится, то в США будет два президента, каждый из которых будет поднимать нацгвардию в тех штатах, где "свои" губернаторы и начнется вполне полноценная гражданская война. Если, конечно, с Трампом не случится какого-то несчастья, чтобы Пелоси (или кто-то вместо нее от либерального лагеря) не захватила бы власть целиком. Кто-то скажет, что это слишком брутальный сценарий. Но давайте отдадим себе отчет: пока демократы не могут предложить фигуры, которая могла бы достойно бороться против Трампа. И слишком долго элита США жила в мире и согласии, слишком долго все они считали, что никакого публичного процесса против них быть не может - и потому совершала разные очень сомнительные делишки. Ну посмотрите на наших верхних чиновников - они же тоже уверены, что публичного процесса против них быть не может. А если сможет? Ну представьте себе, что материалы Эпштейна находятся в руках Трампа? Или еще какие-нибудь подобные материалы. Сама по себе ситуация, при которой может начаться публичная разборка для этих людей неприемлема, они уже просто не могут ждать, риски стали слишком велики. Скорее всего, если уж они решат что-то делать, а не накрывшись простыней медленно ползти по направлению к кладбищу, то это нужно делать уже сейчас. Еще до Нового Года. А описанный сценарий, к слову, для организаторов довольно безопасен. Народ сам пойдет на Вашингтон и Белый дом, Трамп сам уедет и или объявит, или не объявит чрезвычайное положение (у обоих вариантов есть свои преимущества), Пелоси будет настаивать на том, что она в своем праве. Поскольку возмущенный народ взял штурмом Белый дом в полном соответствии с американским законодательством. Ну, и так далее. Разумеется, если Трамп выиграет, он разберется, но кто сказал, что он непременно выиграет и, тем более, выиграет быстро? Мы специально пытались описать наиболее жесткий и яркий сценарий. При этом избегая совсем уж невероятных конструкций. Я предлагаю его разобрать и обсудить, поскольку не исключено, что мы вплотную подошли к такому развитию ситуации, при которой такие сценарии становятся реалистичными, Пусть и очень маловероятными. Пока, во всяком случае. Но в целом - уже пришло время обсуждать и их.



Михаил Хазин

22.10.2019 Источник - khazin.ru

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