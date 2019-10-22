 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мехмет Перинчек: "Эпоха атлантизма закончилась!"
09:42 23.10.2019

Мехмет Перинчек: "Эпоха атлантизма закончилась!"
турецкий эксперт о встрече Путина и Эрдогана, операции "Источник мира" и проекте "Великий Курдистан"
Наталья Макеева

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоялась 22 октября в Сочи. Лидеры двух стран обсудили вопросы антитеррористической операции в Сирии. О ситуации в регионе и итогах встречи на высшем уровне с турецким политологом и общественным деятелем, приглашенным профессором Института стран Азии и Африки при МГУ Мехметом Перинчеком.
- Как, на ваш взгляд, началась курдская проблема?
- Необходимо понимать, что проект "Великий Курдистан" - это не проект курдов, а проект американцев. В том случае, если бы этот проект был реализован, он стал бы не государством курдов, а плацдармом американцев против Турции, Сирии, Ирана, Ирака и против всей Евразии.
Американцы хотят использовать эту территорию для наступления на Среднюю Азию, потому что их главная цель, главная стратегия - захват ресурсов в данном регионе. Поэтому я считаю, что "Великий Курдистан" - это первый шаг к захвату Средней Азии.
Курдская проблема состоит в том, что это - проект не курдов, а американских захватчиков, стремящихся контролировать энергоресурсы по всей Евразии.
- Что, как вам кажется, было бы в интересах самих курдов?
- Интересы курдов не совпадают интересами США! Более того, этот проект противоречит интересам курдов, потому что реализация проекта "Великий Курдистан" ссорит со всеми своими соседями – с арабами, с турками, с иранцами и даже с русскими. Участие в американских играх курдам ничего не даст – наоборот, только принесет им вред.
При этом, интересы курдов совпадают с интересами региональных держав. И именно с судьбами стран региона хочет этот народ соединить свою судьбу, а не с американскими планами.
Более того – большинство курдов в Турции против сепаратизма, они не заинтересованы в независимости Курдистана. Во время освободительной войны они даже воевали против англичан и французов на стороне Турции.
- …англосаксы давно здесь пытаются закрепиться…
- Да. Но важно понимать, что американцы и англичане временно находятся в нашем регионе, а курды будут жить здесь вечно, поэтому им нужно выстраивать мирные отношения в регионе. Таким образом, интересы курдов противоположны американским планам.
Подчеркну, что операция турецкой армии, получившая название "Источник мира" не направлена против курдов. И уж тем более она не направлена против Дамаска, против Сирии. Эта операция направлена против сепаратистов, против террористов. То есть – за обеспечение территориальной целостности Сирии!
- А почему, по-вашему, президент Турции начал эту операция именно сейчас?

- Ну, начнем с того, что Реджеп Эрдоган 27 августа встретился с Владимиров Путиным в Москве. Потом, 16 сентября, был саммит в Астане. Там было достигнуто понимание по урегулированию конфликта в Сирии, после чего Москва дала "зеленый свет" началу военной операции Анкары.
- Какая сейчас ситуация?
- В данный момент операция остановлена на 5 дней в результате соглашения между США и Турцией. Анкара дала Вашингтону 5 дней на то, чтобы убрать террористические группы.
Но самое главное решится сегодня на встрече лидеров России и Турции. Они будут работать над окончательным решением этой проблемы.
Также надо подчеркнуть, что военная операция Анкары способствовала уходу из Сирии вооруженных сил США. И теперь русские и сирийские силы смогли без единого выстрела войти в районы, ранее контролировавшиеся американцами и курдскими сепаратистами.
- Почему американцы так позорно, панически бежали – бросая секретные материалы и личные вещи? Какое-то все же странное поведение, несколько не характерное для армии столько крупной державы…
- Да потому же, почему они точно так же бежали из Вьетнама! Их вынудили! Государства региона взяли инициативу в свои руки. И особо важную роль в этом сыграл Астанинский процесс, сотрудничество Турции, Ирана и России – в такой ситуации у американцев нет никаких шансов реализовать свои планы в нашем регионе.
Эпоха атлантизма закончилась! США больше не могут как раньше по своему усмотрения свергать правительства в нашем регионе, заменяя законную власть на своих пособников. Они больше не определяют ситуацию на Ближнем Востоке. Теперь евразийские державы, такие как Турция, Иран уверенно держат в своих руках инициативу.
- Есть ли у Реджепа Эрдогана виденье будущего Сирии? Настроен ли он, как Вам кажется, на сотрудничество с Башаром Асадом?
- Если Эрдоган умный лидер, он должен сотрудничать с Сирией. Он должен наладить отношения с Башаром Асадом, потому что интересы Анкары и Дамаска по многим ключевым вопросам совпадают! Дамаск как и Турция против курдских сепаратистов. Территориальная целостность Сирии означает территориальную целостность Турции. И Дамаск, и Анкара против террористов-фундаменталистов. Турция тоже от них страдает! А если интересы совпадают, то значит страны должны сотрудничать.
С другой стороны, для Турции будет лучше, если Асад обеспечит контроль над территорией, которую раньше контролировали американские и курдские силы. Это выгодно Турции! Более того, для Анкары сотрудничество с Дамаском – это не просто выгода, это – необходимость для обеспечения ее территориальной целостности и государственной безопасности.
И Эрдоган должен это осуществить. Я считаю, что сегодня лидеры России и Турции будут об этом говорить.
- Чего лично вы ждете от встречи лидеров наших стран?
- Основа соглашения между Владимиром Путиным и Эрдоганом такова: Сирия и Россия будут демилитаризировать курдские террористические организации, которые должны сдать оружие!
Турция, в свою очередь, признает присутствие Дамаска в этих городах.
Я думаю, это станет главным.

22/10/2019

Источник - zavtra.ru
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