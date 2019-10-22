 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Елбасы стал почетным доктором университета Цукуба
10:03 23.10.2019

Назарбаеву присвоено звание Почетного доктора Университета Цукуба
Также Елбасы встретился с председателем Японской парламентской лиги дружбы с Республикой Казахстан Такео Кавамурой.

Нурсултану Назарбаеву присвоено звание Почетного доктора Университета Цукуба, передает Zakon.kz.
Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Нурсултану Назарбаеву присвоено звание Почетного доктора Университета Цукуба pic.twitter.com/mBmYm7Maih
- Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 23 октября 2019 г.

А вот и сам документ о присвоении звания Почетного доктора pic.twitter.com/Xbb1tqZ8cT
- Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 23 октября 2019 г.
Также сообщается, что Елбасы встретился с председателем Японской парламентской лиги дружбы с Республикой Казахстан Такео Кавамурой.

В ходе встречи Назарбаев отметил результаты деятельности Японской парламентской лиги дружбы по укреплению сотрудничества между двумя государствами.

- В последний визит премьер-министра Синдзо Абэ в Казахстан мы значительно упрочили наше стратегическое партнерство. Многое изменилось в нашем экономическом сотрудничестве. Сейчас я совершаю визит по приглашению Правительства для участия в церемонии интронизации Императора Нарухито, - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую важность дальнейшего развития межпарламентских отношений во благо процветания народов Казахстана и Японии.
В свою очередь, Такео Кавамура положительно отметил темпы роста Казахстана, достигнутые за годы независимости под руководством Первого Президента.
Кроме того, председатель Японской парламентской лиги дружбы подробно рассказал о результатах своего последнего визита в Казахстан и состоявшихся встречах в рамках поездки.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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