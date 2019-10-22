Плохо спрятался. В Майами амер-полиция скрутила беглого рос-олигарха и депутата Билалова

12:02 23.10.2019

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова



Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора "Курортов Северного Кавказа" и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. Направлен соответствующий запрос в госорган США. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.



Отмечается, что посольство узнало о задержании Билалова из СМИ. Американские власти факт ареста пока не подтвердили.



Ранее Miami Herald со ссылкой на свои источники писало, что Билалов был арестован утром 23 октября иммиграционными агентами США в штате Флорида. По данным издания, экс-президент Олимпийского комитета проживал вместе с семьей в квартире на Санни-Айлс-Бич.



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подробнее об А.Билалове тут - https://www.forbes.ru/sobytiya/lyudi/76429-kak-ahmed-bilalov-pokoryal-vershiny-biznesa-i-vlasti