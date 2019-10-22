Центробанку Туркмении поручено заняться... разведением собак

12:12 23.10.2019

Центробанк Туркменистана и Ахалский велаят займутся разведением собак



Президент Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедов разрешил Центральному банку Туркменистана, а также Государственному банку развития Туркменистана, Государственному коммерческому банку (ГКБ) "Дайханбанк", ГКБ "Туркменбаши", ГКБ "Туркменистан", ГКБ "Халкбанк" и Государственному банку внешней экономической деятельности Туркменистана стать соучредителями хозяйственного общества "Туркменские алабаи" ("Türkmen alabaý itleri") с долей каждого из семи банков в уставном капитале в размере 12,5 процентов.



В роли восьмого акционера ХО "Туркменалабаи" выступает хякимлик Ахалского велаята Туркменистана.

Хяким Ахалского велаята Сердар Бердымухаммедов (сын президента К. Бердымухаммедова) открыл комплекс зданий ХО "Туркменалабаи" 18 сентября 2019 года.

"Открытие нового объекта свидетельствует о том, какое большое внимание уделяется туркменским алабаям в нашей стране. Это еще один конкретный пример того, какое значение придается их разведению и правильной подготовке, сохранению и развитию их лучших, выдающихся чистопородных качеств, дальнейшей популяризации в мире нашего национального достояния", - сказал С. Бердымухаммедов, выступая на церемонии.