Полтора года правительства. Чем запомнился 30-й кабинет министров Кыргызстана

16:14 23.10.2019 Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев побил рекорд. С 2010-го он первый глава правительства, который проработал полтора года. Частично сохранился и состав кабинета министров.



Однако от критики, недовольства и скандалов его это не избавляет. 24.kg собрало самые громкие события, которые случились за последние 18 месяцев.



1 Скандальные границы



Нерешенность вопросов с делимитацией и демаркацией границ регулярно приводит к приграничным столкновениям. Практически каждому правительству приходится проходить экзамен на прочность во время таких конфликтов. Кабмин Мухаммедкалыя Абылгазиева не исключение.



С начала 2019 года в Баткенской области произошло 12 конфликтов между гражданами и силовиками Кыргызстана и Таджикистана.



Последний произошел 16 августа в селе Максат. Претензии местных жителей вылились в столкновения и перестрелку. Погиб военнослужащий спецназа "Бору" Пограничной службы КР Равшан Муминов. Еще 13 человек, в том числе подросток, получили ранения. Таджикская сторона сообщила о 12 раненых и трех погибших.



После длительных переговоров представителей двух стран конфликт уладили. Однако гарантий, что он не повторится, нет. Люди в приграничных селах живут как на пороховой бочке.



2 Семейный подряд



Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева регулярно обвиняют в клановости и трайбализме. За полтора года его работы в стране разгорелось сразу несколько крупных скандалов, связанных с назначением родни на высокие должности.



Одним из самых крупных стал скандал вокруг компании "КТ Мобайл", в котором отметился свояк премьер-министра.



Заместителем директора компании работал сын Иманкадыра Рысалиева Эрназар Иманкадыр уулу. Он получал зарплату 194 тысячи 410 сомов в месяц. Иманкадыр Рысалиев, который приходится премьеру свояком, возглавлял секретариат "Открытого правительства". Многие утверждали, что он вмешивался в деятельность некоторых государственных органов и госкомпаний. В итоге обоим пришлось покинуть свои посты.



Родственниками скандально известного экс-заместителя председателя таможни Райымбека Матраимова оказались глава Госфинразведки Гуламжан Анарбаев и новый заместитель министра внутренних дел Памир Асанов.



Экс-зампреда таможни в стране больше знают как Раима-миллиона. В его отношении проводят досудебное производство по факту незаконного обогащения. Но почти год в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями не могут подсчитать его имущество.



Отличился и мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев, который решил назначить руководителем муниципального предприятия пассажирских перевозок родного брата Абдималика Тагаева. Из-за поднявшейся шумихи он отработал всего несколько дней.



Едва не обернулся международным скандалом случай в Минсельхозе, где мелкую чиновницу возвели в ранг заместителя министра, чтобы она смогла за счет принимающей стороны съездить на выставку в Китай.



И это малая часть скандалов, связанных с назначением родственников на руководящие посты.



3 Вместо предприятия - фитнес-клуб



Похвастать существенными достижениями в развитии экономики и привлечении инвестиций правительство Кыргызстана не может. Показатели в обоих направлениях более чем скромные.



Зато чиновники различных мастей, включая премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, регулярно открывают весьма странные объекты.



В интернете чиновников уже прозвали "перерезателями ленточек".



Так, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отправился открывать частный фитнес-центр, который принадлежит семье бывшего директора Государственного агентства по туризму Турусбеку Мамашову - отцу нынешнего парламентария Айсулуу Мамашовой. С депутатом парламента Мирланом Бакировым глава правительства перерезал ленточку. На критику в пресс-службе кабмина ответили: в этом нет ничего предосудительного.



4 Урангейт и митинг против горнодобычи



Не обошлось во время премьерства Мухаммедкалыя Абылгазиева и без скандалов с разработкой месторождений. Каждый такой скандал сопровождался регулярными митингами, перекрытием дорог и ультиматумами правительству.



Весной 2019 года разгорелся скандал вокруг проекта по разработке месторождения урана Кызыл-Омпол.



Итогом митингов стали отзыв лицензии у компании "Юр-Азия" и появление законопроекта о полном запрете добычи и разработки урана и тория на территории Кыргызстана.



Не успели утихнуть страсти вокруг урана, как вспыхнули беспорядки на золоторудном месторождении Солтон-Сары в Нарынской области.



Местные жители потребовали остановить работу китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении Солтон-Сары.



Между кыргызстанцами и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. Медицинская помощь потребовалась 20 пострадавшим.



После длительных переговоров правительство пошло по проторенной дорожке. Компании Zhong Ji Mining приостановили действие лицензии.



После митингов населения приостанавливали работы на месторождениях Иштамберди и Терек, Тереккан и Перевальном.



5 Решение вопроса Кумтора



Есть, правда, и положительные моменты в отношениях правительства Кыргызстана с инвесторами. Возможность и готовность придерживаться договоренностей правительство пока демонстрирует в отношении двух крупных золотых проектов - "Кумтор" и "Джеруй".



Правительство и канадская компания Centerra Gold смогли договориться. Новое стратегическое соглашение по Кумтору вступило в силу.



Правительство объявило о значительном улучшении позиций Кыргызстана по новому стратегическому соглашению с канадской золотодобывающей компанией Centerra Gold Inc.



Правительству удалось договориться о дополнительных платежах на $63 миллиона в 2017-2026 годах (согласно текущему сроку службы рудника "Кумтор"). Если в 2017 году договорились о $87 миллионах, то в итоге сумма увеличилась почти в 1,7 раза - до $150 миллионов.



С Джеруем ситуация иная. Пересмотра условий соглашения по проекту неожиданно потребовал экс-генеральный прокурор Азимбек Бекназаров. И даже заявил, что премьер-министр обещал решить вопрос с государственной долей в проекте.



В правительстве заявили, что о пересмотре условий сделки по Джерую не может быть и речи.



Пожалуй, это один из немногих случаев, когда кабмин не пошел на поводу у политиков и гражданских активистов и напомнил о необходимости выполнять взятые на себя обязательства.



6 Безопасный город



Одним из главных достижений правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева можно считать запуск проекта "Безопасный город". До сих пор у него много противников. Есть те, кто говорят, что проект работает не в том формате, в котором должен.



Факт остается фактом: камеры на дорогах Кыргызстана появились, ДТП стало меньше, трассы становятся безопаснее.



В 2020 году проект расширят. На втором этапе китайская компания Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd установит около 3 тысяч камер в Бишкеке и Оше, 15 городах областного и районного значения, 73 населенных пунктах.



Кроме того, правительство пошло навстречу автолюбителям и выступило за снижение штрафов за ряд нарушений Правил дорожного движения. Сотрудников ГУОБДД лишили права проверять у водителей квитанции об уплате транспортного налога.



7 Плюсы для предпринимателей



Есть подвижки в части защиты предпринимателей. В этом году в стране избрали бизнес-омбудсмена - бывшего посла Великобритании Робина Орд-Смита. Заместителями стали глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев и вице-президент Торгово-промышленной палаты Нурлан Мусуралиев.



Именно Мухаммедкалый Абылгазиев поддержал идею бизнеса и ввел в стране двухгодичный мораторий на проверки предпринимателей.



В закон о государственных закупках с подачи правительства внесли изменения, чтобы поддержать отечественных производителей. В этом году после долгих переговоров функции по сбору и администрированию страховых взносов передали из Соцфонда в Налоговую службу. Сделали это для упрощения жизни налогоплательщикам.



Также в Кыргызстане запустили проект по получению электронного патента.



Кроме того, начал работу проект по внедрению системы маркировки товаров, виртуальной контрольно-кассовой машины, электронного счета-фактуры. Все эти новшества в будущем должны облегчить ведение бизнеса в стране. Источник - 24.kg

