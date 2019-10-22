В лесах Беларуси обнаружены вооруженные до зубов кыргызские "партизаны"

16:23 23.10.2019

На полигоне Обуз-Лесновский Вооруженных Сил Республики Беларусь (это примерно 150 км от Минска) завершились специальные учения с участием сил и средств разведок шести государств-участниц ОДКБ "Поиск-2019". Четыре дня колобродили в лесах Брестской области близ Барановичей и бойцы из Кыргызстана. Что же делали там наши вооруженные джигиты?



БИШКЕК, 22 Окт - Orbita.kg. В совместной операции под эгидой Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) участвовали различные воинские и смежные подразделения Беларуси, России, Армении, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, плюс оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ. Всего было привлечено около 2 тысяч человек, а также более 250 единиц техники, включая бронированную, авиационную и иную.



Согласно сценарию, условный противник массированно ввел свои диверсионные и разведывательные группы (ДРГ), а также незаконные вооруженные формирования (НВФ), на территорию одной из стран-членов ОДКБ. В ответ было решено задействовать свою разведку и применить против агрессора части МВД и других госструктур для ликвидации противника. Также отрабатывались действия по ликвидации последствий, оказанию гуманитарной и медицинской помощи населению после восстановления правопорядка.



От КР участвовали бойцы из Сухопутных войск Вооруженных Сил республики, показав в итоге отменное воинское мастерство, профессионализм, слаженность и выучку. Наши военнослужащие задействовались в процессе поиска ДРГ и их огневого поражения, организовывали засады, блокировали членов НВФ, освобождали населенные пункты и восстанавливали конституционный порядок.



Главная цель "Поиска-2019" - отладить функции органов управления разведкой КСОР, повысить их оперативную совместимость в ходе решения задач в т.н. Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности - была успешно выполнена. Этому свидетельство медали, грамоты и ценные подарки, которыми были отмечены наиболее отличившиеся бойцы всех шести стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности.



Полигон с историей. И с перспективами.



Полигон Обуз-Лесновский является одним из самых старых в Белоруссии, появившись еще в конце XIX века. Но в тоже время его, уже на нынешнем этапе, можно считать одним из наиболее модернизированных, отвечающих современным запросам безопасности.



Общевойсковой 230-ый полигон, входящий в состав Западного оперативного командования ВС РБ, предназначен для обеспечения мероприятий боевой подготовки - стрельбы из всех видов стрелкового оружия, БМП, средств артиллерии, танковых подразделений и т. п.



В 2010 году здесь осуществлялась подготовка военнослужащих Ливии, а в 2011 году - Китая.



Касыбек Жолчуев