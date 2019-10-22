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В Туркменистане бюджетникам не выдали зарплату за сентябрь, а некоторым и за август
17:17 23.10.2019

В Ашхабаде и Мары работникам многих государственных учреждений до сих пор не выдали зарплату за сентябрь. А в Лебапе некоторые в некоторых учреждениях и предприятиях еще не оплатили зарплаты за август.

"В Ашхабаде работники коммунального хозяйства, школьные учителя и воспитатели детсадов, а также сотрудники Министерства сельского хозяйства и его подразделений до сих пор не могут получить зарплату за сентябрь. На прошлой неделе некоторые школы выплатили зарплаты за август", сообщил 22 октября корреспондент, ссылаясь на нескольких бюджетников.

Корреспондент Радио Азатлык в Мары сообщил, что задержка зарплат бюджетникам имеет место и в этом велаяте. "В этрапских школах и детсадах преподавателям, воспитателям и другим работникам до сих пор не выплачивают зарплату за сентябрь. Кроме того, задерживают зарплаты работникам Туркменгаза, в частности, тысячам работников газодобывающих предприятий, расположенных в городке Шатлык, а также предприятий водоканала", сообщил корреспондент в Мары 22 октября.

Корреспондент Азатлыка в Лебапе сообщил, что в некоторых государственных предприятиях и организациях еще не выплатили зарплаты за август. "В Лебапе практически все работники жалуются на задержки заработной платы. В основном, задерживают зарплаты рабочим туркменабадского химзавода, преподавателям и медработникам", рассказал корреспондент, беседовавший с несколькими бюджетниками в Лебапе.
Корреспонденты Радио Азатлык отметили, что задержка зарплат отражается на уровне жизни населения и ситуации на рынках.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571840220
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