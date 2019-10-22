Полный текст российко-турецкого соглашения по Сирии

17:30 23.10.2019

Al Jazeera (Катар): полный текст российко-турецкого соглашения по Сирии

Операция Турции в Сирии

Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению о выводе курдских военных из "безопасной зоны", расположенной вдоль турецко-сирийской границы.

Встреча двух лидеров состоялась во вторник, основной темой стала ситуация на северо-востоке Сирии и операция Турции "Источник мира", начавшаяся 9 октября против курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которых Анкара считает террористами.

Полный текст Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой был предоставлен Al Jazeera турецким дипломатическим ведомством.



Президент Российской Федерации В.В. Путин и Президент Турецкой Республики Р.Т. Эрдоган согласились со следующим:

1. Обе стороны подтверждают свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции.

2. Они подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории.

3. В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном глубиной до 32 км будет сохранен.

4. Обе стороны подтверждают важное значение Аданского соглашения, Российская Федерация будет содействовать осуществлению Аданского соглашения в современных условиях.

5. Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября 2019 г. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

6. Все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из Мэнбиджа и Таль Рифата.

7. Обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов.

8. Будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев.

9. Будет создан совместный механизм мониторинга и верификации для обзора и координации осуществления данного Меморандума.

10. Обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках "механизма Астаны" и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.