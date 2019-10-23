 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-глава отдела Управления делами УзбПрезидента Дустов признан главой ОПГ
18:00 23.10.2019

БЫВШИЙ ЧИНОВНИК ИЗ АППАРАТА ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА ПРИЗНАН ГЛАВОЙ ОПГ

На днях задержан экс-глава отдела Управления делами Аппарата президента Республики Узбекистан Асатулла Дустов, который обвиняется в создании преступной группировки, долгие годы занимавшейся трудоустройством чиновников на высокие госдолжности за большие
взятки, передает узбекское информационное агентство Жахон. Со ссылкой на следствие сообщается, что список высокопоставленных должностных лиц по республике (включая автономный Каракалпакстан), "купивших" вакантные кресла через предприимчивого уроженца Самаркандской области 56-летнего Дустова и его сообщников, весьма обширен.

Бывшему главе общего отдела Управления делами АП вменяется создание организованной преступной группировки (ОПГ), которая за "вознаграждения" в десятки и сотни тысяч долларов раздавала руководящие должности.
Сообщается, что за свои "дружеские услуги" Дустов получил свыше 1.6 миллиона американских долларов.
Наряду с Дустовым в качестве его активного подельника при продаже высоких госдолжностей называется некий К. Пирназаров. В общей сложности коррупционная схема охватывает целый ряд чиновников из различных министерств и ведомств, включая представителей силовых
структур. Информагентство приводит фамилии около десяти человек из эшелонов власти, задействованных в преступных деяниях с целью личного обогащения.
Так, с помощью этих коррупционеров и их подручных в разные годы (ОПГ функционировала с конца 2008 года) были проданы посты ректоров Каршинского и Нукусского пединститутов, министров здравоохранения Узбекистана и Каракалпакстана, дознавателя Генеральной прокуратуры, районных хокимов (глав райадминистраций) и целый ряд других "коммерческих" вакансий. Дельцы также вымогали деньги с родителей будущих студентов, обещая "протолкнуть" последних в соответствующие вузы.

Пользуясь расположением госсоветника Р. Мухиддинова, крупнокалиберный мошенник лично содействовал
освобождению по помилованию осужденных преступников, принимал активное участие в разграблении и распродаже дорогостоящего имущества Ташкентского авиационного завода…

В настоящее время против Дустова и членов его преступного сообщества выдвинуты обвинения по таким статьям уголовного кодекса, как 165 ("Вымогательство"), 168 ("Мошенничество"), 209 ("Должностной подлог"), 211 ("Соучастие в даче взятки"), 242 ("Организация преступного сообщества") и 243 ("Легализация доходов, полученных от преступной деятельности"). Забавно, что тема спекуляции при "продаже" государственных должностей в Узбекистане всплывала уже в годы каримовского правления. Согласно информации с Викиликса, главными "работодателями" в те смутные времена выступали находящаяся ныне в заключении
старшая дочь покойного президента Гульнара Каримова и так называемый "легализованный" меценат и предприниматель Салим Абдувалиев (с января 2017-го занимает пост заместителя председателя Национального олимпийского комитета страны), в прошлом имевший
репутацию крупного криминального авторитета. В 2007 году посол США в Узбекистане в секретной дипломатической переписке назвал его "боссом узбекской мафии".

Среда, 23 Октября 2019

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571842800
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