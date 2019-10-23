 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.10.2019
21:53  Смерть горным баранам! КырПарламент не одобрил запрет охоты на краснокнижных зверьков
20:33  Поссорить Россию с Китаем не удастся, - Дин Сяосин
19:29  КазБухенвальд. Пьяный начальник ИВС Семея избивал заключенных
18:00  Экс-глава отдела Управления делами УзбПрезидента Дустов признан главой ОПГ
17:30  Полный текст российко-турецкого соглашения по Сирии
17:17  В Туркменистане бюджетникам не выдали зарплату за сентябрь, а некоторым и за август
16:23  В лесах Беларуси обнаружены вооруженные до зубов кыргызские "партизаны"

16:15  Как делать бизнес из ютуба (истории успехов), - И.Гайсина
16:14  Полтора года правительства. Чем запомнился 30-й кабинет министров Кыргызстана
16:00  Foreign Policy: влиянию Ирана на Ближнем Востоке бросили вызов
12:12  Центробанку Туркмении поручено заняться... разведением собак
12:02  Плохо спрятался. В Майами амер-полиция скрутила беглого рос-олигарха и депутата Билалова
11:20  Туркменистан: слабая конституция и кого это волнует, - Eurasianet
10:21  Казахстану нужны выборы. Судьбу акимов - в руки граждан, - Д.Ашимбаев
10:03  Елбасы стал почетным доктором университета Цукуба
09:45  Гуля Давлетова (сестра Аркадага) крышует загадочный авто-трафик фур в Узбекистан
09:42  Мехмет Перинчек: "Эпоха атлантизма закончилась!"
09:40  Эффект домино. Испанию рас-каталонят? - А.Любич
09:35  "Импичмент" Трампу. Что это было? - М.Хазин
08:50  Появится ли у мусульман Казахстана собственная партия? - САМ
08:45  Отловленные в Афгане два сына курбаши "Джамаат Ансаруллах" Амриддина Табарова сели в Тадже на 39 лет
08:23  Безопасность по-китайски. В Пекине определили главные угрозы Азии, - А.Федотов
08:21  Победа Путина в Сирии - это большой сигнал всем деспотам, - Handelsblatt
08:14  Тихо сакурой шурша... КазПолупрез Назарбаев провел переговоры с укр-квн-презом Зеленским в Японии
08:09  Путин нажимает на Эрдогана ради деэскалации в Сирии, - Les Echos
08:04  Кому мешает российский газ в Европе? - П.Искендеров
08:00  О чем конкретно договорились Путин и Эрдоган в Сочи, - С.Тарасов
07:57  Депутат Акаев обвинил кыр-премьера Абылгазиева в саботаже против президента Жээнбекова
07:54  Не учи Ручьеного. Репортаж из Сочи о саммите Путин-Эрдоган, - А.Колесников
02:30  Дуумвират в Казахстане закончился. Елбасы отнял у "президентика" последние полномочия, - "НГ"
01:45  В Баткене создали профсоюз мигрантов. В него вошли 2 тысячи кыргызов
01:28  Китаизацию Дальнего Востока стимулируют российские чиновники, - А.Комраков
00:42  Bloomberg: мировая экономика продолжает приближаться к катастрофе
00:41  Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в Кыргызстане
00:32  В Абу-Даби обнаружена древнейшая в мире жемчужина
00:02  Трамп обещал вывести войска из Сирии. А что на самом деле?
Вторник, 22.10.2019
22:50  Балаган forever. Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit
20:47  "За проявленное отсутствие преданности...". Король Таиланда Рама Х выгнал и лишил всех титулов свою жену-консорта Сининат
19:32  Сочи. Путин и Эрдоган беседуют уже пять часов...
16:53  Shell и NCOC вышли из амбициозных нефтепроектов по каз-шельфу Каспия
16:07  Последняя ханша: казанцев "рассорил" памятник царице Сююмбике
16:05  Неизбежен ли импичмент Трампу?
16:04  Почему большевики отдали Казахстану земли уральских казаков
16:02  Чем обернется для Эрдогана курдский джокер, - С.Тарасов
16:00  Распад Монгольской империи
15:58  Что означает имя "Абай"? (фрагмент из новой книги автора "Мудрое слово акына"), - К.Носиров
15:03  На московской улице найдена мертвой 28-летняя дочь иранского посла Арефех Санаи (криминал? суицид? теракт?)
14:03  Аркадаг стал почетным доктором университета Хиросаки
13:17  Экс-спикера КырПарламента Турсунбекова обвинили в рейдерском захвате Бишкек-ликеро-водочного завода
13:01  КырМинобраз лукавит. После повышения зарплаты учителя стали получать... меньше, - 24.kg
12:54  Исламский банк закрыл финансирование кыргызского автобана Суусамыр- Талас-Тараз из-за срыва сроков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Поссорить Россию с Китаем не удастся, - Дин Сяосин
20:33 23.10.2019

На днях радиокомпания "Голос Америки" заявила о том, что Россия на самом деле относится к Китаю враждебно. Китайский эксперт дает собственную оценку отношениям двух стран, подчеркивая, что в действительности россияне все более симпатизируют Китаю, в то время как Запад для них отходит на второй план.

Китайский эксперт: усилия спровоцировать разногласия в китайско-российских отношениях напрасны (Жэньминь жибао, Китай)

Китайско-российские отношения являются темой, за которой на протяжении длительного времени следят американские СМИ. На днях американская международная общественная радиокомпания "Голос Америки" (Voice of America) опубликовала статью, в ней приводится исследование российского "Левада-центра" за сентябрь, согласно которому вслед за ухудшением экономической ситуации в России усилилась ксенофобия, в частности постоянно усиливаются антикитайские настроения.
Действительно ли это так?

Автор этой статьи нашел оригинал доклада российского "Левада-центра", в котором, главным образом, идет речь о том, что "эффект Крыма" стал причиной снижения внимания российской общественности к вопросам иммиграции после украинского кризиса. Однако в условиях отсутствия значительных общественных и экономических перемен, Россия ограничивает число иммигрантов, вернувшись до уровня, предшествовавшего началу украинского кризиса.
Следует отметить, что в докладе не акцентируется внимание на вопросы Китая и отношения россиян к Китаю. В связи с этим можно сказать, что американские СМИ "приукрасили" результаты доклада. В таких условиях нельзя не сомневаться в настоящих намерениях американцев.

В первую очередь, статья с субъективными взглядами и предрассудками дает толчок для местных ультранациональных и антииностранных сил. Стоит отметить, что ежегодно 4 ноября в Москве проходят акции националистических сил России, представители которых, в основном, выражают свое недовольство и сопротивление иммигрантам, а также заявляют о том, что "Россия для русских". Организаторы акции в этом году уже подали заявку в московскую городскую администрацию на проведение демонстраций, а американские СМИ хотят воспользоваться этой возможностью и спровоцировать враждебные чувства между Китаем и Россией.

Во-вторых, вслед за улучшением китайско-российских отношений в последние несколько лет страны добиваются новых успехов в двустороннем деловом сотрудничестве. На самом деле, россияне все лучше относятся к китайцам. Согласно опросу, проведенному тем же "Левада-центром", пропорция дружественно настроенных россиян по отношению к китайцам в последние два года сохраняется на уровне 70%, аналогичный показатель в отношении США и западных стран составляет 40%. Очевидно, что российский народ более дружелюбен к Китаю, чем к Западу.
В-третьих, в современном российском обществе действительно есть люди, которые настороженно относятся к китайцам и имеют ошибочные представления, однако лишь ссылаясь на вышеупомянутый опрос, можно сказать, что заявления о нарастающих антикитайских настроениях в России необъективные и предвзятые.
В России всегда существовали ксенофобские и националистические силы, однако крайне экстремистских групп немного. Более того, эти антииностранные силы выступают не только против китайцев, но и граждан других стран.

С общей точки зрения, в 2019 году отмечается 70-летие установления китайско-российских отношений, страны добились плодотворных результатов. В последние несколько лет КНР постоянно является крупнейшим зарубежным источником туристов для России. Постоянное укрепление китайско-российских отношений вызывает беспокойство отдельных внешних сил, которые активно провоцируют разногласия между странами. Однако к их разочарованию КНР и РФ уже давно поняли их намерения и твердо придерживаются решимости продолжать развивать отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства. В этом году главы внешнеполитических ведомств двух стран неоднократно подчеркивали, что китайско-российские отношения не подвергнутся внешнему влиянию. Президент РФ Владимир Путин ни раз высказывал свою точку зрения по поводу развития двусторонних отношений, а также открыто поддерживает Китай.

На днях официальные представители Китая и России специально выступили с заявлениями по поводу внешних провокаций, это свидетельствует о тесной стратегической связи между двумя странами. КНР и РФ не подвергнутся внешнему воздействию, тем более не окажутся под влиянием отдельных "спекуляционных" статей западных СМИ.

Дин Сяосин - директор и научный сотрудник Института Евразии Китайской академии современных международных отношений

Оригинал публикации: Китайский эксперт: усилия спровоцировать разногласия в китайско-российских отношениях напрасны
23/10/2019

Источник - Жэньминь жибао, Китай
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571851980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенаторы посетили Центр "Новые технологии управления"
- Правительство подвело итоги пяти лет реализации госпрограммы "Нұрлы жол" и поставило цели на 2020-2025 годы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2019 года №758
- Кадровые пасьянсы "Ак Орды" и "Библиотеки"
- Кадровые перестановки
- Министр энергетики попросил прекратить "всякие слухи" о подорожании бензина
- С больной головы – на здоровую?
- Вопросы мукомольной отрасли были обсуждены в МСХ РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  