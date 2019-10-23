Поссорить Россию с Китаем не удастся, - Дин Сяосин

20:33 23.10.2019

На днях радиокомпания "Голос Америки" заявила о том, что Россия на самом деле относится к Китаю враждебно. Китайский эксперт дает собственную оценку отношениям двух стран, подчеркивая, что в действительности россияне все более симпатизируют Китаю, в то время как Запад для них отходит на второй план.



Китайский эксперт: усилия спровоцировать разногласия в китайско-российских отношениях напрасны (Жэньминь жибао, Китай)



Китайско-российские отношения являются темой, за которой на протяжении длительного времени следят американские СМИ. На днях американская международная общественная радиокомпания "Голос Америки" (Voice of America) опубликовала статью, в ней приводится исследование российского "Левада-центра" за сентябрь, согласно которому вслед за ухудшением экономической ситуации в России усилилась ксенофобия, в частности постоянно усиливаются антикитайские настроения.

Действительно ли это так?



Автор этой статьи нашел оригинал доклада российского "Левада-центра", в котором, главным образом, идет речь о том, что "эффект Крыма" стал причиной снижения внимания российской общественности к вопросам иммиграции после украинского кризиса. Однако в условиях отсутствия значительных общественных и экономических перемен, Россия ограничивает число иммигрантов, вернувшись до уровня, предшествовавшего началу украинского кризиса.

Следует отметить, что в докладе не акцентируется внимание на вопросы Китая и отношения россиян к Китаю. В связи с этим можно сказать, что американские СМИ "приукрасили" результаты доклада. В таких условиях нельзя не сомневаться в настоящих намерениях американцев.



В первую очередь, статья с субъективными взглядами и предрассудками дает толчок для местных ультранациональных и антииностранных сил. Стоит отметить, что ежегодно 4 ноября в Москве проходят акции националистических сил России, представители которых, в основном, выражают свое недовольство и сопротивление иммигрантам, а также заявляют о том, что "Россия для русских". Организаторы акции в этом году уже подали заявку в московскую городскую администрацию на проведение демонстраций, а американские СМИ хотят воспользоваться этой возможностью и спровоцировать враждебные чувства между Китаем и Россией.



Во-вторых, вслед за улучшением китайско-российских отношений в последние несколько лет страны добиваются новых успехов в двустороннем деловом сотрудничестве. На самом деле, россияне все лучше относятся к китайцам. Согласно опросу, проведенному тем же "Левада-центром", пропорция дружественно настроенных россиян по отношению к китайцам в последние два года сохраняется на уровне 70%, аналогичный показатель в отношении США и западных стран составляет 40%. Очевидно, что российский народ более дружелюбен к Китаю, чем к Западу.

В-третьих, в современном российском обществе действительно есть люди, которые настороженно относятся к китайцам и имеют ошибочные представления, однако лишь ссылаясь на вышеупомянутый опрос, можно сказать, что заявления о нарастающих антикитайских настроениях в России необъективные и предвзятые.

В России всегда существовали ксенофобские и националистические силы, однако крайне экстремистских групп немного. Более того, эти антииностранные силы выступают не только против китайцев, но и граждан других стран.



С общей точки зрения, в 2019 году отмечается 70-летие установления китайско-российских отношений, страны добились плодотворных результатов. В последние несколько лет КНР постоянно является крупнейшим зарубежным источником туристов для России. Постоянное укрепление китайско-российских отношений вызывает беспокойство отдельных внешних сил, которые активно провоцируют разногласия между странами. Однако к их разочарованию КНР и РФ уже давно поняли их намерения и твердо придерживаются решимости продолжать развивать отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства. В этом году главы внешнеполитических ведомств двух стран неоднократно подчеркивали, что китайско-российские отношения не подвергнутся внешнему влиянию. Президент РФ Владимир Путин ни раз высказывал свою точку зрения по поводу развития двусторонних отношений, а также открыто поддерживает Китай.



На днях официальные представители Китая и России специально выступили с заявлениями по поводу внешних провокаций, это свидетельствует о тесной стратегической связи между двумя странами. КНР и РФ не подвергнутся внешнему воздействию, тем более не окажутся под влиянием отдельных "спекуляционных" статей западных СМИ.



Дин Сяосин - директор и научный сотрудник Института Евразии Китайской академии современных международных отношений



Оригинал публикации: Китайский эксперт: усилия спровоцировать разногласия в китайско-российских отношениях напрасны

23/10/2019