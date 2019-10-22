 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Смерть горным баранам! КырПарламент не одобрил запрет охоты на краснокнижных зверьков
21:53 23.10.2019

23 октября 2019, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Жогорку Кенеш не поддержал введение моратория на охоту на редких животных

Парламент Кыргызстана не поддержал введение 10-летнего запрета на охоту на некоторые виды животных.
Таким образом, отстрел горного барана - архара, горного козла - козерога и благородного оленя - марала в республике по-прежнему разрешен.
В 2018 году за незаконную охоту взыскали штрафов на 183,6 тысячи сомов по 99 делам и предъявили исков на 611,4 тысячи по 96 делам.
В Кыргызстане предпринимательством в сфере охоты и охотничьей хозяйственной деятельностью занимаются 52 юридических лица - 42 частные охотничьи фирмы, 9 общественных и 1 государственное учреждение (департамент рационального использования природных ресурсов).

Ссылка: https://24.kg/vlast/133044/

Источник - 24.kg,
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