Смерть горным баранам! КырПарламент не одобрил запрет охоты на краснокнижных зверьков

21:53 23.10.2019

23 октября 2019, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Жогорку Кенеш не поддержал введение моратория на охоту на редких животных



Парламент Кыргызстана не поддержал введение 10-летнего запрета на охоту на некоторые виды животных.

Таким образом, отстрел горного барана - архара, горного козла - козерога и благородного оленя - марала в республике по-прежнему разрешен.

В 2018 году за незаконную охоту взыскали штрафов на 183,6 тысячи сомов по 99 делам и предъявили исков на 611,4 тысячи по 96 делам.

В Кыргызстане предпринимательством в сфере охоты и охотничьей хозяйственной деятельностью занимаются 52 юридических лица - 42 частные охотничьи фирмы, 9 общественных и 1 государственное учреждение (департамент рационального использования природных ресурсов).



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