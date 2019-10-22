Новые казахские "ш", "ч" и "у" вызвали сомнения у специалистов-лингвистов...

23:40 23.10.2019

Новая версия казахского алфавита не подошла специальным стандартам раскладки на клавиатуре. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта. Заранее это предвидеть у создателей не получилось. Хотя и рассматривалось несколько вариантов расположения букв. Все нюансы стали заметны только лишь на практике



Ардак Мауина, 22 октября



Новая версия казахского алфавита не подошла специальным стандартам раскладки на клавиатуре. Об этом сегодня сообщили в Министерстве культуры и спорта. Заранее это предвидеть у создателей не получилось. Хотя и рассматривалось несколько вариантов расположения букв. Все нюансы стали заметны только лишь на практике.

Нургиса Дауешов, заместитель министра культуры и спорта РК:

– Создавая латинский алфавит, мы не учли расположение букв на клавиатуре. В этой связи мы провели тестовые работы с компанией, выпускающей компьютеры. Оказалось, что расположение нового алфавита не подходит стандартам Unicodе. Сейчас мы работаем над этим. И учтем все недовольства, предложения общества, и усовершенствуем.

Накануне президент Токаев нашел в графике на латинице недостатки. И теперь алфавит снова будут дорабатывать ученые и языковеды. В целом специалисты считают, что все готово на 90%. Осталось лишь исправить правописание нескольких букв. Опрос среди казахстанцев показал, что они чаще всего путаются при использовании букв "ш" и "ч". Также есть сомнения и по поводу мягкой и твердой буквы "у" в казахском алфавите.

Анар Фазылжан, руководитель Национального научно-практического центра "Тіл қазына":

– Большинство, в основном школьники, прочитали слово shema (схема) как "шема". С буквами "и" и "і" такая же проблема. Например, слово Inе (ине) могут прочитать как "іне". А такого слова в казахском языке нет. И наоброт, слово Ishik (ішік – это национальная одежда) – как "ишик", что неверно. То есть часто обсуждаемые буквы – это диграфы. Это письменные знаки, которые состоят из двух букв.