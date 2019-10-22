Нацхолдинг "Казагро" возглавил Канат Караулов и другие кадр-подвижки в Казахстане

23:44 23.10.2019 Кадровые перестановки

Новые назначения в Минфине, Южно-Казахстанском госуниверситете, АО "НК "Продкорпорация", АО "Фонд проблемных кредитов"

22.10.2019 / кадровые перестановки



Ануар Джумадильдаев назначен председателем Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК

primeminister.kz, 21 октября



По согласованию с Премьер-Министром РК и Руководителем Администрации Президента РК Джумадильдаев Ануар Серкулович назначен на должность председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

Ануар Джумадильдаев родился 22 сентября в Кызылординской области. Окончил университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет.

В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области. В 2008 году трудился начальником Управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета МФ РК.

В 2009 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета МФ РК. В 2012 году переведен на должность председателя Налогового комитета МФ РК.

В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК.

С января 2017 года по апрель 2019 года занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.



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Чиновница, критиковавшая Минобразования за коррупцию, стала ректором в Шымкенте

Обвинившая в коррупции руководство Минобразования Анар Каирбекова стала ректором Южно-Казахстанского госуниверситета



НУР-СУЛТАН, 21 окт - Sputnik



Бывший директор департамента административной работы и государственных закупок министерства образования и науки Казахстана Анар Каирбекова стала ректором Южно-Казахстанского государственного университета. Ее назначение подтвердил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.

"Есть соответствующие квалификационные требования, есть соответствующие процедуры. Если они соответствуют требованиям, то принимаются те или иные решения. В данном случае решение принято, я это подтверждаю", - сообщил министр во время пресс-конференции в службе центральных коммуникации.

Имя Анар Каирбековой стало известно казахстанцам после серии видеообращений в социальных сетях.

Она неоднократно обвиняла ответственного секретаря Минобразования Арына Орсариева и вице-министра Рустема Бигари в оказании на нее давления при подписании договора об оказании услуг.

По ее информации, для миграции серверов из бюджета выделили 48 миллионов тенге (свыше 123 тысяч долларов при курсе 390 тенге за один доллар), но поставщик не выполнил работу. Вице-министр образования и науки Фатима Жакыпова назвала обвинения Анар Каирбековой "медиашантажом".

12 октября Арын Орсариев был освобожден от должности распоряжением главы государства.

На этом посту он проработал с апреля 2017 года. Его кресло занял Канат Сарсембаев.

Глава Минобразования заверил, что назначение Каирбековой и освобождение Орсариева не связаны между собой.



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Председателем Правления АО "НК "Продкорпорация" избран Канат Караулов

kazagro.kz, 21 октября



Решением Совета директоров АО "НК "Продкорпорация" от 18 октября 2019 г. Председателем Правления АО "НК "Продкорпорация" избран Канат Караулов.

Караулов Канат Серикович родился 16 февраля 1971 года.

Окончил Казахский институт потребительской кооперации по специальности "Финансы и кредит" и магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Трудовую деятельность начал в 1999 году.

Работал на руководящих и управленческих должностях в дочерних организациях АО "НУХ "КазАгро" (АО "НК "Продкорпорация", АО "КазАгроГарант"), на руководящих должностях на государственной службе в центральных государственных и местных исполнительных органах.

До избрания Председателем Правления АО "НК "Продкорпорация" Канат Караулов занимал должность Управляющего директора – члена Правления АО "НУХ "КазАгро".



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Сабденов Д.А. избран заместителем Председателя Правления АО "Фонд проблемных кредитов"

KASE, 21.10.19



АО "Фонд проблемных кредитов" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 10 октября 2019 года Сабденов Д.А. избран заместителем Председателя Правления.

С учетом внесенного изменения Правление АО "Фонд проблемных кредитов" состоит из пяти человек: Елшiбаев Е.И., Тюреходжаева И.А., Дюсенов Д.А., Увалиев А.М., Сабденов Д.А.



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Ержан Жиенбаев назначен замруководителя Администрации Президента

Он сменил Алию Ракишеву.



Фото : ПМ

23 октября 2019, 16:18



Назначен заместитель руководителя Администрации Президента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



- Назначить Жиенбаева Ержана Нурлановича заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, - сказано в Указе Касым-Жомарта Токаева.



Он сменил Алию Ракишеву, которая назначена советником Президента РК.

Ержан Жиенбаев родился в 1981 году в городе Алматы.

С 2002 по 2005 годы трудился в системе министерства финансов РК.

С 2005 года работает в структуре канцелярии премьер-министра РК. Занимал должности старшего эксперта, главного эксперта, главного консультанта, заведующего сектором, заместителя заведующего Юридическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.

С 2012 по 2013 годы - заместитель заведующего Отдела законодательства, обороны и правопорядка канцелярии премьер-министра РК.

С 2013 года по июль 2019 года занимал должность заведующего Юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

С июля 2019 года был заместителем руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (с 07.2019)



Алия Ракишева назначена советником Токаева

Ракишева Алия освобождена от должности заместителя руководителя Администрации Президента Казахстана.



Фото : Акорда

23 октября 2019, 16:19



Ракишева Алия освобождена от должности заместителя руководителя Администрации Президента Казахстана, передает Zakon.kz.



- Указом главы государства Ракишева Алия Галимжановна освобождена от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, - говорится в официальном сообщении.



Распоряжением главы государства Ракишева Алия назначена советником Токаева.

Ракишева Алия родилась 1 января 1980 года в Алматы. В 2001 году окончила Казахскую государственную юридическую академию.



Трудовой стаж:

· Ведущий специалист Департамента международного права и протокола, Департамента международного права и защиты имущественных прав государства, Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан (2001-2002);

· Начальник отдела управления экспертизы и подготовки законопроектов Департамента законодательства, начальник отдела Департамента координации законопроектной деятельности систематизации законодательства, начальник отдела, начальник управления Департамента законодательства, Министерства юстиции Республики Казахстан (2002-2005);

· Консультант, заведующий юридическим отделом аппарата центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2005-2007);

· Начальник административного управления - руководитель аппарата центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2007-2013);

· Заведующая Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (01.2013-05.04.2018);

· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (с 05.04.2018)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Медаль "Ерен еңбегі үшін" (2008)



zakon.kz



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Пойманного на взятке экс-главу облздрава не отпустили домой



Экс-главу облздрава Ораза Мукашева оставили под стражей в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.Апелляционная коллегия по уголовным делам Павлодарского областного суда отказалась удовлетворить ходатайство адвоката следственно арестованного о смягчении меры пресечения и замене ее на домашний арест. Кроме того, судебная коллегия поддержала выводы суда первой инстанции о несогласии с квалификацией дела по статье "Мошенничество". На суде адвокат Мукашева заявила, что состояние подзащитного ухудшается с каждым днем и по заключению медиков он нуждается в срочной кардиологической и кардиохирургической помощи. Однако суд счел прошение преждевременным."Коллегия суда согласилась с доводами адвоката о том, что проходящий по делу предприниматель, не может быть признан потерпевшим, потому что в отношении него возбуждено уголовное дело по даче взятки, и оно находится в производстве. То есть само возбуждение дела о даче взятки свидетельствует о том, что мошенничества как такового здесь быть не может. Кроме того, по материалам дела денежные средства передавались за проведенные тендера 2018 года. Озвучены проценты суммы. Сам Мукашев подтверждает, что денежные средства передавались за покровительство. При всех изложенных обстоятельствах суд первой инстанции не согласился с квалификацией, а это влияет и на размер наказания, если будет более тяжкая статья, то соответственно и наказание будет другим. Пока не определена окончательная квалификация дела, вопрос об изменении меры пресечения считаем преждевременным", - прокомментировал судебное постановление судья Гомар Суханкулов.Отметим, самого обвиняемого в зале суда не было. Процесс проходил посредством видеоконференцсвязи с учреждением АП-162/1, где содержится Мукашев. Выводы суда он выслушал без возражений."Постановление судебной коллегии по уголовному делу является окончательным и пересмотру в кассационном порядке не подлежит", - отметил председатель судебной коллегии по уголовным делам Муратгали Акетай.По материалам дела, обвиняемый требовал вознаграждение от частной компании за победу в тендере на закупку профилактических препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Свои услуги бывший чиновник оценил в 10 процентов от суммы заключенных договоров, что составило три миллиона тенге.Как сообщалось, в ходе досудебного расследования действия арестованного главы облздрава переквалифицировали с "Получение взятки" на статью "Мошенничество, совершенное в крупном размере, с использованием служебного положения". В сентябре этого года уголовный суд Павлодара не согласился с такой квалификацией и вернул уголовное дело прокурору Павлодарской области. Напомним, сотрудники антикоррупционной службы задержали Ораза Мукашева в июне этого года. Главврач Павлодарской области был пойман с поличным при получении трех миллионов тенге. Меченные купюры оперативники обнаружили в его авто. 6 июня этого года подозреваемого арестовали.

Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/poymannogo-na-vzyatke-eks-glavu-oblzdrava-ne-otpustili-domoy-382328/ См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - nomad.su

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