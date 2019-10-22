Кооперация победила: к чему приведут договоренности по Сирии, - А.Онтиков

00:23 24.10.2019 Москва и Анкара обсудили меры стабилизации ситуации в приграничных районах к востоку от Евфрата



Андрей Онтиков



Москва сделает в Сирии то, что не доделали американцы. Так коротко можно охарактеризовать результаты переговоров, состоявшихся 22 октября в Сочи между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи лидеры двух стран согласовали Меморандум о взаимопонимании, касающийся дальнейших шагов по урегулированию ситуации в восточной части сирийско-турецкой границы. При этом еще совсем недавно казалось, что после короткой передышки, о которой договорились Анкара и Вашингтон, турки возобновят боевые действия против курдских вооруженных отрядов в том районе. Однако теперь этот сценарий отменяется. И Москва постарается сделать так, чтобы хрупкое затишье переросло в прочный мир. "Известия" разбирались в сути российско-турецких соглашений.



Десять пунктов для мира



Поездка турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана была согласована еще 15 октября. В ходе телефонного разговора Владимир Путин пригласил турецкого коллегу посетить Россию с рабочим визитом для обсуждения военной операции "Источник мира", которую турки проводят в Сирии против курдских Отрядов народной самообороны. Их Анкара считает террористической организацией. Впрочем, едва ли можно было ожидать, что визит турецкого президента окажется столь продуктивным. По итогам переговоров в Сочи 22 октября, которые продлились более шести часов, лидеры двух стран согласовали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.



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В документе уже традиционно была зафиксирована приверженность двух стран сохранению территориальной целостности Сирии и борьбе с терроризмом. Но по-настоящему прорывными стали положения, которые фиксируют ситуацию "на земле" в ее нынешнем виде. Кроме того, Москва и Анкара наметили шаги, которые должны быть сделаны в ближайшие дни для разрядки обстановки.



"Начиная с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - говорится в документе.



На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин подчеркнул, что Реджеп Тайип Эрдоган "дал подробные разъяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции вдоль границы с Сирией". Российский лидер указал, что с пониманием относится к стремлению Турции обеспечить свою безопасность. После переговоров он также позвонил президенту Сирии Башару Асаду и рассказал о достигнутых договоренностях. Тот их поддержал.



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Турция начала операцию "Источник мира" против курдских вооруженных формирований 9 октября. Она стала результатом договоренностей между Реджепом Тайипом Эрдоганом и его американским коллегой Дональдом Трампом, в рамках которых США согласились вывести свои войска из приграничных районов Сирии. Фактически это стало "зеленым светом" для старта боевых действий.



За несколько дней Анкаре при поддержке сирийской вооруженной оппозиции удалось занять город Тель-Абъяд и расположенные вокруг населенные пункты, продвинувшись примерно на 30 км на юг. Кроме того, турки захватили город Рас-эль-Айн и районы к юго-западу от него - также на глубине примерно 30 км от границы.



На фоне турецкого наступления активизировался диалог между Дамаском и руководством так называемого автономного региона к востоку от Евфрата при российском посредничестве. В итоге стороны договорились о вводе подразделений сирийской армии в ряд городов, которые контролировали курдские вооруженные формирования. Среди них - Ракка, Табка, Эль-Хасака, Эль-Камышлы, Манбидж и Айн-Иса.



Между тем США, которые, казалось, отстранились от процессов вокруг восточной части сирийско-турецкой границы, вскоре вновь вступили в игру. В Анкару 17 октября прибыл с визитом вице-президент Майк Пенс. По итогам четырехчасовых переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом было принято решение о приостановке на пять дней турецкой операции. За это время Вашингтон обязался вывести курдские боевые отряды за пределы так называемой зоны безопасности - приграничной полосы шириной 32 км.



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Видимо, американцы в этом не полностью преуспели, учитывая, что Анкара в какой-то момент стала угрожать возобновлением боевых действий. В то же время нынешний меморандум по Сирии, который согласовали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, явно свидетельствует, что Москва перехватывает повестку у Вашингтона. Ведь теперь есть дополнительные 150 часов, и именно Россия займется окончательным выводом курдских формирований с территорий, где турки не готовы мириться с их присутствием.



Более того, усиление российских позиций (и ослабление американских) в том регионе дает надежду на более плотные и продуктивные контакты между Дамаском и курдским автономным регионом для окончательного примирения между ними. По крайней мере до недавнего времени США активно поддерживали сепаратистские тенденции на востоке Евфрата. Сейчас можно рассчитывать на усиление обратных тенденций. Именно об этом говорил Владимир Путин на пресс-конференции. По его словам, только в рамках диалога "могут быть в полной мере учтены и реализованы все права и интересы курдского народа, курдов как неотъемлемой части многонационального сирийского народа".



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Но очевидно, что о каком-то особом политическом статусе для районов к востоку от Евфрата речь вряд ли может идти. В Дамаске на этот счет всегда высказывались в однозначном ключе. Соседи Сирии тоже не отнесутся к этой идее благосклонно. Особенно Турция, которая на протяжении кризиса в соседней стране делает все, чтобы помешать курдам получить самостоятельность. Да и глава МИД России Сергей Лавров на днях заявил, что они должны быть вписаны в сирийское правовое поле, чтобы исключить существование вооруженных формирований, действующих вне рамок сирийской конституции. А именно такими незаконными вооруженными формирования на сегодняшний день являются среди прочих "Отряды народной самообороны".



Будущее не без проблем



Какими бы ни были прорывными новые соглашения Москвы и Анкары, есть в нынешней ситуации и несколько ложек дегтя, которые придется скрупулезно вычищать из бочки меда. На этом на пресс-конференции заострил внимание Владимир Путин, заявив, что "Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия".



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Конечно же, речь в первую очередь идет об американцах. Хотя Дональд Трамп в последние дни вывел большую часть контингента, на сирийской земле по-прежнему присутствует некоторое количество военных США. Часть - на юге, на базе Ат-Танф, в районе пересечения сирийской, иракской и иорданской границ. Другая часть - к востоку от Евфрата. Причем в последнем случае они охраняют нефтяные поля якобы от возможного захвата боевиками ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России). Иными словами, США в любой момент вновь могут начать играть далеко не маленькую роль в сирийских событиях. Так что с этим фактором придется иметь дело в будущем.



Не стоит забывать и про Анкару, которую, напомним, в Сирию тоже никто не звал. А ведь речь идет о турецком присутствии не только на относительно ограниченных территориях к востоку от Евфрата, но и в довольно обширных районах, которые турки заняли по итогам ранее проведенных военных операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".



Реджеп Тайип Эрдоган после сочинских переговоров вновь подчеркнул приверженность Турции территориальной целостности Сирии. Но пока никто, по большому счету, не ставил ребром вопрос о выводе турецкого контингента из страны. Когда это случится, хочется верить, что заявления турок не разойдутся с делами.



Впрочем, все это - предметы для обсуждения скорее в отдаленном будущем. А сейчас вполне очевидно, что ситуация не стоит на месте, власти в Дамаске постепенно возвращают контроль над новыми районами страны, действия Москвы и Анкары четко скоординированы. Как бы то ни было, впереди непростая работа. Ведь мало согласовать положения меморандума, их нужно еще и выполнить. Источник - Известия

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