В каком полку служили? Д.Медведев на встрече с Даригой Назарбаевой вспомнил, как они познакомились

00:34 24.10.2019

Дмитрий Медведев на встрече с Даригой Назарбаевой вспомнил, как они познакомились

Встреча состоялась в резиденции правительства России "Горки".



Председатель сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева в ходе официального визита в Российскую Федерацию встретилась с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщает Sputnik Казахстан.

Встреча состоялась в резиденции правительства России "Горки".

Дмитрий Медведев лично встретил председателя сената парламента Казахстана у дверей, пожал руку.

Дарига Назарбаева отметила красоту и спокойствие вокруг резиденции



- У меня много офисов. Но здесь удобно. И самое главное - близко от дома, - пошутил Дмитрий Медведев.



Глава российского правительства вспомнил, как они впервые пересеклись.



- Мы с вами познакомились давно уже, я тогда, кажется, был руководителем администрации (администрации президента РФ – ред.) и было это в 2003 или 2004 году - отметил Медведев.



Дарига Назарбаева вспомнила еще более ранние годы, заметив, как изменилась Москва с 1980-х, когда она училась в МГУ.

На этом журналистов попросили удалиться – встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Казахстанскую делегацию в переговорах представляли замминистра иностранных дел Марат Сыздыков, председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента республики Мухтар Кул-Мухаммед, председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената парламента Али Бектаев, и советник председателя Сената парламента Бектас Мухамеджанов.



С российской стороны во встрече приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры Владимир Мединский, первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, директор Департамента международного сотрудничества правительства Эльмир Тагиров, замдиректора Третьего департамента стран СНГ МИД Сергей Анненков.