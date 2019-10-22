Кен-Булун. Преступники перекачивали ГСМ из Казахстана в Киргизию по трубе, проложенной под границей

08:11 24.10.2019

24 октября 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



В Чуйской области выявили преступную группировку, которая занималась незаконной транспортировкой ГСМ из Казахстана в Кыргызстан. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.



По ее данным, 23 октября 2019 года сотрудники ГСБЭП в селе Кен-Булун обнаружили вкопанную трубу протяженностью около 3 километров. Через нее перекачивали топливо из соседнего государства. По предварительным расчетам, ежедневно так перекачивали 100 тонн ГСМ.



"В рамках досудебного производства обнаружили базу и место, где хранили оборудование для перекачки ГСМ. Сейчас устанавливают точную сумму ущерба государству, организаторов преступной схемы, причастных лиц со стороны уполномоченных государственных органов", - рассказали в ГСБЭП.