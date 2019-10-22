90-е вернулись? В Бишкеке опять похитили и убили бизнесмена, - Ж.Джускембаева

09:00 24.10.2019

Вопрос дня: В Бишкеке неизвестные похитили предпринимателя, через несколько дней обнаружено его тело. Когда власть обуздает криминалитет?



Владелец кафе "Мадина", предприниматель Хуфур Абдурахеман выехал на своей машине марки BMW X5 и пропал без вести. 18 октября его тело было обнаружено в Кочкорском районе. Сообщается, что двое из задержанных раньше работали в милиции. Кроме того, пишут, что среди подозреваемых есть и член организованной преступной группы.



Портал SUPER.KG задал вопрос: "В Бишкеке неизвестные похитили предпринимателя, через несколько дней обнаружено его тело. Сказано, что тело преступление совершено представителями криминального мира. Когда власть обуздает криминалитет?"

Бокоев: Я не видел начала этой работы, скажем, когда увидим



Как сказал депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев,он не видел начала работы по обузданию криминального мира.

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"Я не видел начала этой работы, скажем, когда увидим. Я не знаю, кто фигурирует в уголовном деле по убийству бизнесмена, я не ознакомлен. Борьба с преступностью является одной из основных функций правоохранительных органов. В ближайшее время наш комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции должен рассмотреть этот вопрос. Какая деятельность проводится по борьбе с организованными преступными группировками? Если мы не будем рассматривать этот важный вопрос, то члены ОПГ могут проникнуть во власть, в том числе местную. Необходимо уделять серьезное внимание этому очень опасному вопросу", - отметил Бокоев.



Субанбеков: Правоохранительные органы работают по обузданию криминального мира

По мнению депутата Жогорку Кенеша Бакирдина Субанбекова, власть, органы внутренних дел работают.

"В день пропажи бизнесмена в парламенте был поднят этот вопрос. Мы говорили, что бизнесмена увезли неизвестные лица с тех пор о нем ничего не известно. В интернете я прочитал информацию об обнаружении тела бизнесмена и подозреваемых в преступлении лиц. Правоохранительные органы работают. Также говорят, что среди подозреваемых в совершении данного преступления есть прежде работавшие в милиции. Есть кыргызское выражение: "Один овечий катышек портит кутырь масла". Пусть теперь головой отвечают за содеянное, получат наказание", - сказал Субанбеков.



Бакиров: Случай с убийство бизнесмена может встревожить большинство, обеспокоить инвесторов

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров считает произошедшее большим негативом.

"Подобные случаи могут встревожить предпринимателей, обеспокоить инвесторов. Звучит информация о причастности к преступлению сотрудников МВД. Очевидно, что преступление организовано ОПГ. Пусть следствие все выявит, должно быть назначено наказание. Организованные преступные группировки сравнительно утихомирились в последние 5-10 лет. Произошедший случай напоминает прежние времена. Премьер-министр дал соответствующие поручения, должен последовать результат", - сказал Бакиров.

Исаков: Намного уместнее начать реформу с Министерства внутренних дел



Как отметил гражданский активист Гулжигит Исаков, произошедшее сигнализирует о многом.

"Первым делом, пусть упокоится душа убитого бизнесмена. Данный случай не требует особого комментария. Он ясно отражает сегодняшнюю ситуацию. Сказано о связи бывших сотрудников органов с криминальным миром. Это говорит о многом. Намного уместнее будет начать реформу с Министерства внутренних дел. Похищенная сумма может оказаться не столь значительный, но произошедшее негативно скажется на инвестиционном климате и престиже нашей страны. Мы живем в информационную эру. Снижается доверие народа к государству. Пришло время прекратить беспорядок. Народ должен потребовать от главнокомандующего. Многие вещи выходят через край", - констатировала Исаков.



Токтонасыров: Власть должна срочно обуздать криминальную среду

Гражданский активист Ондуруш Токтонасыров высказал мнение, что власть должна в срочном порядке обуздать криминальную среду.

"Это, безусловно, трагический случай. Такие факты с покушением на жизнь человека негативно скажутся на стране. Особое беспокойство вызывает тот факт, что среди тех, кто убил человека, есть работавшие в силовых органах. Власть должна обладать криминальную среду. Подобные случаи происходили и раньше", - сказал Токтонасыров.



Жылдыз Джускембаева



22 октября 2019