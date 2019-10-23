"Джеруй" превращается в политическое оружие перед Кырвыборами? - Майдан.kg

09:06 24.10.2019

В Кыргызстане политическая гонка 2020 года потихоньку набирает обороты. Партии и политики пытаются вновь заработать политические очки у электората. И если одни выезжают в регионы для общения с населением, то другие работают по старой схеме – играют на чувствах граждан. Поэтому неудивительно, что с недавнего времени политики начали активно муссировать тему золоторудных месторождений. На этот раз их выбор пал на инвестора в лице ОсОО "Альянс Алтын" и рудника Джеруй.



Вот только вопрос даже не в том, что некомпетентные в горнопромышленном секторе политики пытаются опротестовать лицензионное соглашение, подписанное пять лет назад. И не в том, что компания уже в июне-августе 2015 года выплатила в бюджет страны конкурсный платеж в размере 100 млн долларов, а также урегулировала спор правительства КР с предыдущим лицензиатом в международном суде, чем избавила Кыргызстан от исковых требований и судебных издержек на сумму 580 млн долларов. А в том, что сейчас с подачи "бульдозера" начинается очередная травля добросовестного инвестора.



По словам политолога Марса Сариева, политики перед выборами выбрали тему "Джеруя".

- Однозначно, качает он ее целенаправленно, понимая, что она даст реакцию в народе и вызовет раздражение российской стороны, которая вновь столкнется с тем, что КР предъявляет ей претензии. Таким образом он хочет заявить о себе. Поэтому давление на инвесторов будет только обостряться, а тема двух самых крупных месторождений страны продолжать раскачиваться. То, что КР после этого может подпортить себе инвестиционный климат, политиков мало волнует, когда речь заходит о зарабатывании политических очков у электората, - пояснил Марс Сариев.



То, что тема давления на инвесторов и "Джеруй" в частности набирает обороты, наглядно показывает и недавнее заявление депутата ЖК Акылбека Жапарова. Он под конец созыва также неожиданно озаботился доходами от добычи золота на таласском месторождении.

- Правительство должно выставить требование народа, провести политические переговоры, разработать и принести в парламент новый законопроект по распределению производимого золота. Прибывший на Джеруй инвестор является одним из российских магнатов. Их не сможешь прогнать камнями. Поэтому мы должны пойти на консенсус с инвестором. В дальнейшем мы не должны отдавать интересы народа, - вдруг высказался он в интервью отечественному радио "Марал".

Вот только доблестный народный избранник, видимо, неожиданно запамятовал, что и он стоял у руля в прежнем созыве парламента во время подписания данного соглашения. А следовательно, доля вины, если таковая бы имелась при реализации соглашения, лежит и на нем. Тем более что на тот момент обличать инвестора он как- то не торопился.



Представители Международного делового совета уверены, государству стоит всеми силами сохранять инвестиционную привлекательность нашей страны. И действия госорганов должны быть максимально направлены на это.

- Бизнес, который думает зайти к нам в страну, прежде всего реагирует на происходящее с уже работающими на рынке инвесторами. И если в отношении них идут изменения с точки зрения основной деятельности, фискальной политики и регуляторной деятельности, то это сигнал о нестабильности инвестклимата в стране, - уверен заместитель директора Международного делового совета Данияр Медеров.



Что касается частностей, считает представитель МДС, то определенные вещи должны оставаться неизменными, как и достигнутые ранее условия.

- Это очень важно, так как любая непоследовательная политика может нанести непоправимый ущерб имиджу государства. Мы уже на практике имели возможность не раз наблюдать, как в отношении инвестора осуществляют незаконные действия и резко меняют условия его экономической деятельности, оговоренные при его входе. И это вполне может стать поводом для арбитражного спора. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Тем более что из заявлений правительства видно, что политика в отношении "Джеруя" и российского инвестора сохранится стабильной и последовательной, - заключил Медеров.

Подобный посыл бизнеса уже одобрили в правительстве. Так, пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев напомнил, что по итогам состоявшегося в 2015 году открытого конкурса ОАО "Восток-геолдобыча" предложило наиболее выгодные условия.

Его признали победителем. Компания учредила для реализации проекта дочернее ОсОО "Альянс Алтын".



Отметим, что компания зарегистрирована в Таласской области и работает в условиях действующего законодательства Кыргызской Республики, платит все налоги наравне с другими кыргызстанскими предприятиями, а также финансирует фонд благосостояния "Бакубат Талас". Позже подписали соглашение сотрудничестве по развитию "Джеруя" между "Альянс Алтыном", российским АО "Группа Альянс" и российским государственным Банком ВТБ. Подписание состоялось в ходе визита Владимира Путина в Бишкек, в присутствии президентов КР и РФ. К тому же, со следующего года Кыргызстан от работы проекта будет получать 2 млрд сомов в бюджет ежегодно.

- С того момента компания продолжает работать в республике и своевременно выполняет все условия. Мухаммедкалый Абылгазиев заметил, что и правительство строго соблюдает все условия сотрудничества. Это чрезвычайно важно для инвестиционного климата. Другое дело, что кабмин особо тщательно контролирует выполнение в первую очередь всех экологических и технических норм на "Джеруе". На предприятии планируется создание свыше тысячи рабочих мест, 90 процентов из которых предоставят кыргызстанцам. Особое место в реализации проекта занимает взаимовыгодное сотрудничество с местным населением. В этой работе правительство сохранит преемственность и будет четко следовать условиям договоренностей, - заключил Султаналиев.



Напомним, "Альянс Алтын" уже до конца этого месяца готов начать горные работы на Джеруе. Сначала добываемая руда будет накапливаться на складе, тем временем должно быть закончено строительство главного корпуса золотоизвлекательной фабрики и хвостохранилища. Фабрика должна быть запущена в конце текущего года и в следующем году, по завершении пуско-наладочных работ и госприемки, выйдет на режим. Таласский золоторудный комбинат будет перерабатывать 1,3 млн тонн руды в год, выпуская до 3-4 тонн золота. Сумма налоговых отчислений ОсОО "Альянс Алтын" существенно увеличится. Продолжится финансирование фонда "Бакубат Талас". В этом и заключается доля Кыргызстана в "Джеруе".



Источник: газета "Майдан.kg" №41 от 23.10.2019 / стр. 7