 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 24.10.2019
11:12  Полуживой дискуссионный форум. Тюркский совет расширяется на фоне снижения товарооборота, - Д.Триллинг
11:07  Рунет гибнет как никогда раньше, - И.Ашманов
10:19  Поле великой Таласской битвы просит защиты. Где арабы надрали зад китайцам (или наоборот?), - ВБ
10:11  Турция: смерть горничной из Узбекистана – случай или норма? - Киллиан Коган
10:09  Поигрался и будя. Назарбаев возвращает себе контроль над КазБалаганом Власти, - Дж.Лиллис
09:49  КазПолупрез Токаев вспомнил как учился в самом мажорном вузе СССР - МГИМО
09:21  Трамп приказал снять все санкции с Турции

09:06  "Джеруй" превращается в политическое оружие перед Кырвыборами? - Майдан.kg
09:00  90-е вернулись? В Бишкеке опять похитили и убили бизнесмена, - Ж.Джускембаева
08:11  Кен-Булун. Преступники перекачивали ГСМ из Казахстана в Киргизию по трубе, проложенной под границей
08:05  Каз-журналист Бистаев получил 5 лет за разжигание меж-нац-розни
02:06  Сочи, Путин, Эрдоган и Сирия: война "отменяется"?... - С.Шакарянц
00:42  Новой миссией России может стать защита всего мира, - С.Караганов (за гранью бреда)
00:40  Страх и ненависть в Каталонии, - Н.Строгов
00:34  В каком полку служили? Д.Медведев на встрече с Даригой Назарбаевой вспомнил, как они познакомились
00:24  Казахстанка Дидар Атмаджа снята с Miss International 2019. Ее конкурсный взнос спер менеджер
00:23  Кооперация победила: к чему приведут договоренности по Сирии, - А.Онтиков
Среда, 23.10.2019
23:44  Нацхолдинг "Казагро" возглавил Канат Караулов и другие кадр-подвижки в Казахстане
23:40  Новые казахские "ш", "ч" и "у" вызвали сомнения у специалистов-лингвистов...
21:53  Смерть горным баранам! КырПарламент не одобрил запрет охоты на краснокнижных зверьков
20:33  Поссорить Россию с Китаем никому не удастся, - Дин Сяосин (свежо предание)
19:29  КазБухенвальд. Пьяный начальник ИВС Семея избивал заключенных
18:00  Экс-глава отдела Управления делами УзбПрезидента Дустов признан главой ОПГ
17:30  Полный текст российко-турецкого соглашения по Сирии
17:17  В Туркменистане бюджетникам не выдали зарплату за сентябрь, а некоторым и за август
16:23  В лесах Беларуси обнаружены вооруженные до зубов кыргызские "партизаны"
16:15  Как делать бизнес из ютуба (истории успехов), - И.Гайсина
16:14  Полтора года правительства. Чем запомнился 30-й кабинет министров Кыргызстана
16:00  Foreign Policy: влиянию Ирана на Ближнем Востоке бросили вызов
12:12  Центробанку Туркмении поручено заняться... разведением собак
12:02  Плохо спрятался. В Майами амер-полиция скрутила беглого рос-олигарха и депутата Билалова
11:20  Туркменистан: слабая конституция и кого это волнует, - Eurasianet
10:21  Казахстану нужны выборы. Судьбу акимов - в руки граждан, - Д.Ашимбаев
10:03  Елбасы стал почетным доктором университета Цукуба
09:45  Гуля Давлетова (сестра Аркадага) крышует загадочный авто-трафик фур в Узбекистан
09:42  Мехмет Перинчек: "Эпоха атлантизма закончилась!"
09:40  Эффект домино. Испанию рас-каталонят? - А.Любич
09:35  "Импичмент" Трампу. Что это было? - М.Хазин
08:50  Появится ли у мусульман Казахстана собственная партия? - САМ
08:45  Отловленные в Афгане два сына курбаши "Джамаат Ансаруллах" Амриддина Табарова сели в Тадже на 39 лет
08:23  Безопасность по-китайски. В Пекине определили главные угрозы Азии, - А.Федотов
08:21  Победа Путина в Сирии - это большой сигнал всем деспотам, - Handelsblatt
08:14  Тихо сакурой шурша... КазПолупрез Назарбаев провел переговоры с укр-квн-презом Зеленским в Японии
08:09  Путин нажимает на Эрдогана ради деэскалации в Сирии, - Les Echos
08:04  Кому мешает российский газ в Европе? - П.Искендеров
08:00  О чем конкретно договорились Путин и Эрдоган в Сочи, - С.Тарасов
07:57  Депутат Акаев обвинил кыр-премьера Абылгазиева в саботаже против президента Жээнбекова
07:54  Не учи Ручьеного. Репортаж из Сочи о саммите Путин-Эрдоган, - А.Колесников
02:30  Дуумвират в Казахстане закончился. Елбасы отнял у "президентика" последние полномочия, - "НГ"
01:45  В Баткене создали профсоюз мигрантов. В него вошли 2 тысячи кыргызов
01:28  Китаизацию Дальнего Востока стимулируют российские чиновники, - А.Комраков
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Трамп приказал снять все санкции с Турции
09:21 24.10.2019

Президент США Дональд Трамп распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.
Однако Трамп добавил, что если Турция не будет выполнять обязательства, то США могут, в том числе, "значительно повысить пошлины на сталь и всю другую продукцию из Турции".

Анкара 9 октября начала боевые действия против курдов, занимавших территорию Сирии, граничившую с Турцией. Однако, спустя неделю Реджеп Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции, а еще через неделю турецкий лидер провел встречу с Владимиром Путиным, по итогам которой было объявлено о прекращении турецкого наступления. Эхо Москвы

Источник - Эхо Москвы
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