Поигрался и будя. Назарбаев возвращает себе контроль над КазБалаганом Власти, - Дж.Лиллис

10:09 24.10.2019

Казахстан: Назарбаев возвращает себе контроль

Неожиданный поворот событий, по всей видимости, подтверждает слухи о начавшейся борьбе за власть.



Назарбаев выступает на конференции в начале этого месяца. (Фото: веб-сайт первого президента)

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил широкие полномочия по части назначений в правительстве, которые перешли к нему от его преемника Касым-Жомарта Токаева, что, возможно, является подтверждением слухов о начавшейся борьбе за власть между двумя политиками.



В соответствии с президентским указом, подписанным Токаевым 9 октября, но обнародованным 21 октября, Назарбаев фактически получил право вето на назначения на большинство самых влиятельных постов в стране.

Согласно указу, Токаев уступил свое право в одностороннем порядке назначать большинство министров, глав различных силовых структур и региональных губернаторов, предоставив Назарбаеву консультативную роль при назначениях как председателю Совета безопасности.



Токаев сохранит за собой право назначать трех министров без консультаций с Назарбаевым – обороны, внутренних дел и иностранных дел.

Но отныне он должен будет консультироваться с Назарбаевым касательно назначения руководителей всех подчиненных ему органов – от комитета национальной безопасности (КНБ) и службы внешней разведки до генеральной прокуратуры и Национального банка. Токаев даже должен будет заручиться одобрением Назарбаева при назначении главы собственной службы охраны.

Такой неожиданный поворот, судя по всему, подрывает основы механизма транзита власти, который начал работать после того, как Назарбаев подал в отставку в марте и передал полномочия Токаеву.

В соответствии с Конституцией, Назарбаев, имеющий официальный титул Лидера нации и являющийся главой Совета безопасности, сохранил за собой право влиять на выработку внутренней и внешней политики после своей отставки.



Новый указ значительно расширяет его полномочия – по всей видимости, Назарбаев и его окружение пытаются "поставить на место" Токаева на фоне признаков борьбы за власть.

11 октября Назарбаев в интервью государственному телеканалу опроверг предположения о существовании двоевластия в Казахстане, назвав это "слухами". Он подчеркнул, что Токаев принимает решения самостоятельно и просто иногда советуется с ним.

При этом Назарбаев закончил интервью завуалированным предупреждением, заявив, что хоть он и отошел от политики, но если "что-то идет не так", то не будет "спокойно сидеть".



Токаев недавно выступил с публичной критикой существующего положения некоторых дел в Казахстане. В частности, он раскритиковал состояние Нур-Султана – столицы, которая является детищем Назарбаева и носит его имя, и поручил активизировать расследование обвинений в коррупции в рамках проекта по строительству системы легкорельсового транспорта LRT.

Агентство Reuters интерпретировало его заявление как тонко завуалированный выпад против окружения Назарбаева.



Токаев также пообещал провести политические реформы (правда, ограниченные), что могло вызвать раздражение среди сторонников жесткого курса в Нур-Султане. Примечательно, что последний указ, который казахстанские СМИ обошли вниманием, расширяет полномочия силовиков, предоставив Назарбаеву как главе Совета безопасности фактическое право вето на ключевые назначения.



Джоанна Лиллис – проживающая в Алматы журналист и автор книги Dark Shadows: Inside the SecretWorld of Kazakhstan ("Темные тени. Внутри тайного мира Казахстана").

23.10.2019