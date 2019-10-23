 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ГКНБ задержал боевика, разыскиваемого с 2011 года за планирование терактов в КыргызстанеГКНБ задержал боевика, разыскиваемого с 2011 года за планирование терактов в Кыргызстане
14:35 24.10.2019

В Бишкеке 18 октября сотрудники ГКНБ задержали члена международной террористической организации гражданина Кыргызстана М.А., 1980 года рождения, уроженца Жалал-Абадской области.

Как сообщила пресс-служба ГКНБ, с 2011 года М.А. находился в официальном розыске в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст.226 ч.3 УК КР (в старой редакции "акт терроризма").

Задержанный входил в состав группировки МТО, которая планировала совершить ряд террористических актов на территории КР.

В ходе проведенной спецоперации ГКНБ в октябре 2011 года на территории Ошской области главарь МТО был ликвидирован бойцами ГКНБ, остальные члены преступной группировки были задержаны и осуждены на различные сроки наказания. При этом М.А. удалось скрыться.

19 октября Ошским городским судом в отношении М.А. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.

Ведется следствие.

Источник - АКИpress
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