Генеральная прокуратура подтвердила арест замглавы Юнусабадского района Ташкента

14:38 24.10.2019

Об аресте с поличным заместителя хокима Юнусабадского района столицы "Озодлик" сообщил 22 октября.



23 октября местные СМИ со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Хаета Шамсутдинова сообщили, что замхокима Юнусабадского района по строительству Э.З. задержан с поличным при получении взятки в размере 5000 долларов США от гражданина Р.М. за оформление собственности на строение, возведенное самовольно.



По данному факту Департаментом при Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки путем вымогательства".



Как сообщил Хает Шамсутдинов, в настоящее время ведется следствие.



Э.З. был назначен заместитель хокима Юнусабадского района по архитектуре, капитальному строительству и развитию коммуникаций в начале текущего года.



Ранее он работал на руководящих должностях в системе "Узуйжойжамгармабанка", был учредителем и финансовым советником ООО "Makon Kapital Invest".



В сентябре 2018 года бывший хоким Юнусабадского района Бахтиер Абдусаматов был задержан по подозрению в получении взятки за предоставление участка инвестору в размере 400000 долларов США.



В мае текущего года Абдусаматов был признан виновным по статье 205 "Злоупотребление властью или должностными полномочиями" УК РУз. и осужден на 5 лет.