Цеван Рабдан - горе казахской степи

14:40 24.10.2019

Цеван Рабдан был младшим сыном джунгарского хана Сенге и Ану-хатун. Последняя была дочерью знаменитого багатура Галдамы, который прославился тем, что в схватке убил казахского хана Салкама Джангира. Ану-хатун монгольскими историками не считается матерью Цеван Рабдана, так как недолго была младшей женой Сенге-хана и после его смерти стала женой его младшего брата Галдан Бошогту, которому родила сына и двух дочерей.



Ану-хатун (? - 13 мая 1696; Тэрэлж, Тушэту-ханский аймак, Халха) - жена джунгарских ханов Сенге и Галдан-Бошогту, прославившаяся своей храбростью.



Ану-хатун погибла 13 мая 1696 года в схватке с маньчжурами, когда совершила отвлекающий маневр для того, чтобы ее муж вырвался из окружения. Тому это удалось, а она пала, сраженная пулей.



Цеван Рабдан после смерти отца в 1671 году поднял мятеж против дяди, но потерпев поражение бежал к уйгурам в Турфан. Между прочим некоторые историки считают, что ойраты и уйгуры это родственные племена. Между ними издавна существовали тесные взаимоотношения и уйгуры оказали огромное культурное и политическое влияние на ойратов. Возможно это связано с тем, что длительное время уйгуры были буддистами как и ойраты.



Буддийский уйгурский король из Турфана сопровождается слугами. Изображен в Дуньхуанских пещерах Могао, Западной династии Ся.



Затем во время войны Галдана Бошогту с маньчжурами Цеван Рабдан воспользовавшись его отсутствием захватил власть в Джунгарии. Галдан умер в 1696 году, приняв яд.



Цеван Рабдан как и все джунгарские хунтайджи основной своей целью ставил объединение всех ойратов в борьбе против маньчжур. В первую очередь он в 1698-1699 годах совершил походы в казахскую степь и смог оттеснить казахов с Тургайской степи. Джунгары также непосредственно подошли к русской границе. Огромные территории казахской степи стали пустыми. Этим воспользовались русские, которые в 1714-1716 годах совершили несколько походов в ничейную степь, где построили крепости Омск и Семипалатинск.



Джунгары не мешали, так как им главное нужны были коммуникации, которые они и получили. Цеван Рабдан смог наладить связь с калмыками хана Аюки, который однако не вмешивался в дела джунгар.



В 1717 году джунгары захватили Тибет. Затем основные усилия были направлены на маньчжур, которые признали Цеван Рабдана единоличным правителем ойратов.



После этих успехов Цеван Рабдан решил окончательно разобраться с казахским вопросом. С маньчжурами в 1723 году был заключен мирный договор и весной того же года джунгары по семи направлениям совершили поход на казахов. Казахи отступали в Среднюю Азию и на запад к российской границе под русские штыки. Особенно тяжело пришлось зимой 1723-1724 годов, когда в песках Моюнкумов скопилось оставшиеся 300 тысяч казахов, которые умирали тысячами от голода и холода, так как скот и имущество у них были отобраны калмаками.



Это джунгарское нашествие стало одним из самых печальных страниц в истории казахского народа и названо "Актабан шубырынды" (бежали так, что белели только подошвы в вольном переводе).



Многие казахские роды потеряв все имущество были вынуждены переходить в российское подданство и присоединяться к узбекам как бедные родственники.



Но именно это бедствие сплотило оставшихся казахов, которые поняли что надеется не на кого. Через три года восстановив силы все три казахских жуза снова вступили в бой с калмаками.



А Джунгарское ханство при Цеван Рабдане начало путь к своему наивысшему могуществу, которое достигло своего пика при сыне Цеван Рабдана - Галдан Цэрене.