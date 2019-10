Банковская система США - система фальшивомонетничества, - В.Катасонов

Валентин Катасонов



Полвека назад был оглашен судебный приговор всей банковской системе США, который держат в тайне



Полвека назад в истории банковской системы США произошло событие, которое по своей значимости сопоставимо с таким знаменательным событием, как создание Федеральной резервной системы в конце 1913 года. Но если история создания ФРС США прописана во всех учебниках по экономике и банковскому делу, то история, о которой я хочу рассказать, сегодня известна крайне узкому кругу людей.



Те, кого я называю "хозяевами денег" (главные акционеры Федерального резерва), сделали все возможное для того, чтобы событие конца 1960-х годов не получило большой огласки. Средствам массовой информации было приказано держать язык за зубами. Профессиональные банкиры в Америке, конечно, хорошо помнят историю 1969 года, но им по известным причинам обсуждать ее вслух опасно. Ни в одном российском учебнике по предмету ДКБ ("Деньги, кредит, банки") вы также не найдете намека на данную историю.



Главным героем истории стал никому не известный до этого в Америке Джером Дэйли (Jerome Daly), скромный адвокат из Миннесоты. Его можно уподобить тому мальчику из сказки Ганса Христиана Андерсена "Новое платье короля", который воскликнул: "Король-то голый!"



Теперь обо всем по порядку. Речь идет о судебном разбирательстве между нашим героем Джеромом Дэйли и президентом Первого национального банка Монтгомери (First National Bank of Montgomery) Лоуренсом Морганом. Наш герой стал клиентом указанного банка, получив от него ипотечный кредит на покупку дома. Наступил момент, когда Джером Дэйли оказался не способным вносить очередные платежи по ипотечному кредиту. Банк решил отобрать у своего клиента жилье, выступавшее залогом, подав на Джерома Дэйли в суд. Тот решил защищаться до конца. Тем более что он по профессии был юрист. "Бодаться" с банками клиентам сложно в судах любой страны, особенно Америки. На Дэйли смотрели как на сумасшедшего, но наш герой применил необычный способ защиты своих интересов. Он поставил под сомнение легитимность всей банковской системы США!



Дэйли на примере банка-ответчика поставил перед судьей фундаментальный вопрос: откуда все-таки кредитная организация берет деньги для выдачи их в виде кредитов своим клиентам? Представитель банка-ответчика пересказал известную всем историю, что кредиты выдаются за счет тех денег, которые приносят другие клиенты, которые размещают их на депозитных и иных счетах. Мол, кредитная организация - не более чем финансовый посредник, перераспределяющий деньги в экономике. Хорошо подкованный Дэйли на это возразил: клиенты в масштабах всей Америки принесли на депозитные счета наличные деньги (которые выпускаются Федеральным резервом) в объеме, составляющем всего 3% всей денежной массы, обращающейся в экономике. Да к тому же банкам надо еще делать этими клиентскими деньгами отчисления в виде обязательного резервирования (такой порядок был установлен с момента учреждения ФРС).



В ходе судебного разбирательства возник стихийный ликбез по банковскому делу как для судей, так и для всех остальных участников судебных заседаний. Выяснилось, что те деньги, которые клиенты приносят в банк на депозиты, неприкосновенны, они не уходят из банка в виде кредитов. Они нужны на случай, если клиенты вдруг захотят забрать свои сбережения. Это неприкосновенный запас банка! Очень быстро представителю банка-ответчика пришлось сознаться в том, что депозитные деньги клиентов для выдачи кредитов не используются.



А откуда же банки берут деньги для выдачи кредитов? Это новые деньги, которые банки создают "из воздуха"! Если Бог создавал мир "из ничего" ("Ex nihilo"), то и банкиры, уподобляясь богам, творят деньги "из ничего". Для обозначения этого таинственного парадокса денежно-кредитного мира "посвященные" экономисты используют эвфемизмы типа "неполное покрытие обязательств", "частичное обеспечение" и т. п.



Немногие честные и смелые экономисты пытаются довести до сознания общества простую истину: банки занимаются фальшивомонетничеством в особо крупных масштабах. В настолько крупных, что легитимные деньги, эмитируемые центробанками (статус таких денег прописан в конституциях и законах), составляют лишь меньшую часть общей денежной массы. Основными эмитентами денег (называемых "депозитными" и существующими исключительно в безналичной форме) являются коммерческие банки. А чтобы они имели право заниматься фальшивомонетничеством в особо крупных масштабах, финансовые регуляторы (чаще всего те же самые центробанки) выдают лицензии.



Количество фальшивых денег многократно превышает количество настоящих денег в экономике. Это проявляется в моменты набега клиентов на банки, тогда выявляется то самое "неполное покрытие обязательств", о котором осторожно говорят профессиональные экономисты.



Финансовые регуляторы, конечно, пытаются спасать коммерческие банки, предоставляя средства из резервных фондов и выдавая чрезвычайные кредиты. Но чаще всего кончается все массовыми банкротствами банков. Так, за годы экономического кризиса 1929-1932 гг. в банковской системе США исчезло 40% кредитных организаций. А вместе с тем и миллиарды долларов денег американцев, находившихся на счетах таких кредитных организаций.



Судебное разбирательство между Дэйли и Первым национальным банком потребовало от судей вникнуть в детали банковских операций. Суд затребовал бухгалтерские бумаги за период с момента выдачи Дэйли ипотечного кредита. Выяснилось, что сумма требований банка к ответчику гражданину Дэйли была взята с потолка. Согласно бухгалтерской документации, существовавшие до операции депозиты и резервы банка остались прежними. При этом произошел прирост величины активов банка на величину выданного кредита. В общем, какая-та денежная и бухгалтерская алхимия!



После того как представителя банка-ответчика приперли на суде к стенке, он сделал резонансное заявление: сделка с истцом, гражданином Дэйли, не является каким-то исключением. Мол, это обычная практика любого американского и европейского кредитного учреждения.



Судебное разбирательство по делу Дэйли закончилось уже в следующем, 1969 году. Завершилось оно полной победой истца. В заключительном вердикте, подписанным судьей Мартином Махоуни, было сказано, что создание кредитных денег в процессе выдачи гражданам ипотеки противоречит разделу 10 статьи 1 Конституции США. Тогдашнее решение суда можно найти по ссылке.



В Америке, как мы знаем, право является прецедентным. И тем не менее американским судам была дана негласная команда. Во-первых, исковые заявления типа того, какое подал гражданин Дэйли, под любыми предлогами не принимать. Во-вторых, при решении разных судебных дел, связанных с банковскими спорами, на прецедент дела First National Bank of Montgomery versus Jerome Daly не ссылаться.



Надо сказать, что судебное разбирательство приковало к себе многочисленных наблюдателей в 1968-1969 гг. Было достаточно много публикаций, посвященных данной истории. В них обращалось внимание на то, что фактически банки создают деньги из ничего. Новые деньги банков не имеют никакого обеспечения в виде золота и других драгоценных металлов, они не используются для создания товаров и материальных активов, они создают для клиентов (государства, корпораций, физических лиц) лишь новые долги.



Сегодня суммарная величина долгов всех секторов экономики США (сектора государственного управления, сектора финансовых и нефинансовых корпораций, сектора домашних хозяйств) приближается к 300% ВВП. Примерно такой уже уровень совокупного долга в странах еврозоны. Все это результат необузданного роста массы ничем не обеспеченных кредитных денег коммерческих банков, создающих долги и становящихся средством захвата всех богатств общества банкирами-ростовщиками.



Кредитные деньги банков обеспечены лишь на несколько процентов (в лучшем случае несколько десятков процентов) законными наличными деньгами на депозитах, которые физически оказываются в кассах и хранилищах коммерческих банков и Центробанка. На птичьем языке ростовщиков, как я отметил выше, это называется "неполным", или "частичным" резервированием обязательств банков.



Когда наступает крах таких банков с неполным резервированием (в результате набегов вкладчиков), то на помощь наиболее крупным приходят центробанки и правительства. Центробанки включают "печатные станки", разгоняя инфляцию, которая является невидимой формой налогообложения общества. А правительства выдают тонущим банкам кредиты или временно входят в капитал таких банков ("техническая национализация"), в этом случае спасение банков с частичным резервированием происходит за счет налогоплательщиков.



Для обеспечения экономики банкнотами ФРС США приходится тратить бумагу и краски, происходит амортизация печатных станков, строятся хранилища наличности и организована ее инкассаторская транспортировка и т. д. В эмиссионном доходе ФРС, получаемом от выпуска банкнот, издержки, по оценкам экспертов, составляют около 1% номинального стоимостного объема денег. А для банков, выдающих кредиты, издержки по выпуску новых (кредитных) денег сводятся к стоимости чернил и бумаги, затраченных на оформление кредитного договора.



Итак, деньги, создаваемые банками, являются виртуальными и фальшивыми. А вот выполнение своих обязательств клиенты, особенно физические лица, осуществляют с помощью настоящих денег, а также часто с помощью вполне реальных физических активов, которые выступали залогами. Право выпуска денег по американской Конституции принадлежит Конгрессу США. Принятый в последние дни 1913 года закон о Федеральном резерве делегировал эти права новому институту, получившему название "Федеральная резервная система США". И вот выясняется, что большая часть денег в Америке, оказывается, создается в нарушение закона коммерческими банками. Для публики в Америке это был настоящий шок.



После решения суда из штата Миннесота по делу Дэйли вдохновленные успехом скромного адвоката граждане в ряде штатов Америки решили добиваться своих прав, подавая иск против банков-кредиторов. Увы, повторить успех Дэйли им не удалось. Банки оставались при своем, а активно настроенные должники попадали в черные списки.



Нельзя сказать, что история Дэйли совсем заблокирована "хозяевами денег" и забыта народом. Нет, все-таки она спровоцировала создание в Америке целого ряда общественных организаций, которые ведут упорную борьбу за восстановление конституционных прав граждан в денежной сфере и ликвидацию масштабного банковского фальшивомонетничества. Об этой истории Дэйли я узнал примерно тридцать лет назад, когда был в США и общался с общественными активистами Америки.



Не надо тешить себя иллюзиями, что такая система фальшивомонетничества существует, мол, только в Америке. Она во всем мире, в том числе в России. Статья 75 Конституции РФ определяет, что право эмиссии российского рубля принадлежит исключительно Банку России. На самом деле такой эмиссией в России занимаются практически все коммерческие банки.



Приведу следующие цифры, размещенные на сайте Банка России. На 1 августа 2019 года суммарная денежная масса в российской экономике составила 47,351 млрд рублей. Объем наличных денег, выпущенных Банком России, равнялся 9254 млрд рублей. Разница между первым и вторым показателями и составляет массу денег, эмитированных коммерческими банками. Округленно 38 трлн рублей, или более 80% всей денежной массы в России. Это и есть те деньги, которые банки делают из воздуха и которые они навязывают населению и бизнесу в виде кредитов. Требуя от них совсем не виртуальных денег и активов.



Интересно, найдется ли в России свой Джером Дэйли, который сумеет добиться судебного решения о нелегитимности тех банковских кредитов, которые сегодня душат население и бизнес страны? Источник - Царьград

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571917560

