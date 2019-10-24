Ирану приписывают план по убийству диссидентов. Тегеран обвинили в организации нападений в Албании, - "НГ"

19:36 24.10.2019

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

24.10.2019



Власти Албании объявили, что на их территории была обнаружена террористическая ячейка, которая занималась планированием нападений на членов "Организации моджахедов иранского народа" (ОМИН) – иранской радикальной оппозиции в изгнании. По их данным, подозреваемые были напрямую связаны с подразделением "Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).



О том, что в Албании раскрыли некую военизированную сеть, сообщил начальник местной полиции Арди Велиу. Он не уточнил, были ли какие-то аресты.

В заявлении полиции говорится о том, что два высокопоставленных иранских офицера командовали албанской ячейкой напрямую из Тегерана. По этим данным, сеть предположительно была связана с организованными преступными группировками в Турции. Велиу уточнил, что одно запланированное нападение на членов ОМИН в Албании со стороны "иранских агентов" было сорвано в марте этого года.



"Албанские власти опознали этих людей, и благодаря информации, полученной от информаторов внутри преступных организаций, предотвратили запланированное нападение в марте 2018 года и возможное планирование нападений со стороны членов организованной преступности", – говорится в заявлении полиции.

ОМИН считается леворадикальной оппозицией, которая не брезговала бороться с нынешним иранским руководством при помощи террористических методов. Несмотря на это, в западных столицах есть точка зрения, согласно которой члены ОМИН являются единственно эффективной альтернативой нынешнему иранскому руководству. Ставку на них, в частности, делал бывший помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон. Он считался апологетом идеи о необходимости насильственной смены власти в Тегеране, хотя после прихода на пост президентского помощника Болтон отрицал, что продолжает смотреть на ситуацию вокруг Ирана подобным образом.