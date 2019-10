Путин - новый владыка Ближнего Востока, - Haaretz

19:58 24.10.2019 Путин - новый владыка Ближнего Востока, пишет Haaretz. Возможно, скоро только к России Израиль сможет обратиться за военной помощью. За помощь США придется платить. Но у России есть в регионе экономические интересы, пересекающиеся с израильскими. Как же израильтянам приноровиться к новому "хозяину города"?

США уходят, Россия приходит: сможет ли Израиль противостоять новому "хозяину города"?



13 лет назад российская энергетическая компания "РуссНефть", основанная Михаилом Гуцериевым, спровоцировала сильное волнение в Израиле, заявив о том, что она примет участие в тендере по продаже израильского нефтеперерабатывающего завода в городе Ашдод. В конце концов, проведя проверку структуры и собственников "Русснефти", израильская спецслужба Шин-Бет наложила вето на эту затею. Спустя год Гуцериев рассказал, что правительство оказывало на него давление в попытке заставить его продать компанию Олегу Дерипаске, приспешнику Владимира Путина. Гуцериев бежал в Лондон, а "Русснефть" была национализирована.

Спустя четыре года, в 2010 году, на израильском шельфе были обнаружены богатые запасы природного газа в месторождениях "Тамар" и "Левиафан". Россия испугалась, что Израиль может ослабить ее позиции на европейском газовом рынке, и группа представителей Газпрома вылетела в Израиль. Официальной причиной той поездки стали переговоры о покупке сжиженного природного газа из месторождения "Тамар". Но за закрытыми дверями делегаты обсуждали права на бурение.

И снова русским дали от ворот поворот. "Мы опасались, что мы импортируем коррупцию. Вот так просто и понятно. Только и всего. Мы не хотели видеть их здесь", - сказал один бывший высокопоставленный чиновник израильского правительства.



На фоне недавних событий на геополитической арене Ближнего Востока - решение США бросить курдов, приход российских военных, заполнивших образовавшуюся пустоту, трамповская политика "Америка в первую очередь" - возникает вопрос о том, что может случиться, когда Израиль в следующий раз встанет на пути российских экономических интересов. Вполне возможно, что в следующий раз Россия окажется единственной державой, к которой Израиль сможет обратиться за помощью в борьбе против иранской угрозы.



FT: настоящим победителем в сирийском конфликте стала

Два события, произошедшие на прошлой неделе, в очередной раз привлекли внимание к необходимости решить этот вопрос. Первое событие - это то, как президент США Дональд Трамп объяснил, почему Америка отправляет 2800 американских военнослужащих в Саудовскую Аравию, несмотря на его обещание вернуть военных домой. "Что ж, саудовцы за это платят", - сказал он. Второе событие - это визит Путина в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где он встретился с кронпринцем бен Салманом.



Лидер свободного мира руководит армией наемников, и многие американцы не видят в этом никакой проблемы. Возможно, демократы видят проблему в самом Трампе, однако их не слишком сильно привлекает идея военных кампаний на Ближнем Востоке, и они не испытывают особенно теплых чувств к Израилю. Дни безусловной военной помощи со стороны США, вероятнее всего, уже сочтены. В будущем Израилю придется за нее платить.

Путин - новый владыка Ближнего Востока. Хотя его мотивы для расширения влияния в этом регионе носят идеологический и стратегический характер, у него есть и экономические цели: он хочет продавать оружие и ядерные реакторы и участвовать в регулировании глобальной нефтегазовой индустрии, чтобы защитить российские интересы. Именно поэтому он стал ближневосточным игроком.



Вопрос заключается в том, чего Путин хочет от Израиля и может ли он это получить.

Угроза того, что иностранные интересы начнут контролировать израильские активы, заключается не столько в контроле как таковом. Как китайская компания, владеющая крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Израиле "Тнува", не собирается тайно вывозить коров из страны, так же и русские не смогут набить себе карманы прибылью от продажи израильского газа.



Риск заключается в том, что они будут использовать эти активы для шпионажа или для подрыва основ общества, в первую очередь стандартов управления. Кроме того, США уже успели испытать на себе вмешательство России в выборы, и в преддверии выборов в Израиле в апреле прошлого года было немало волнений по поводу возможного "иностранного" вмешательства.

В распоряжении Москвы есть группы хакеров, специализирующихся на вмешательстве в политику, которые не оставляют после себя никаких улик, позволяющих доказать причастность российского правительства. Именно поэтому считается, что Алексей Бурков находится в израильской тюрьме по просьбе Интерпола по подозрению в краже данных кредитных карт 50 миллионов американцев, а не по обвинению во вмешательстве в выборы по приказу Кремля.

"Русские осуществляют политические диверсии по всему миру. Они считают, что имеют на это право, и Израиль не является исключением, - сказал один



высокопоставленный израильский чиновник, попросивший сохранить его имя в тайне. - Как и китайцы, русские хотят показать, что демократическая система не работает. Они предпочитают иметь дело с лидерами и иерархическими системами в отсутствие институтов, которые уравновешивают и сдерживают власть. Поэтому они бросают вызов демократическим структурам везде, где только возможно, вмешиваются в выборы и создают экономическое давление посредством инвестиций олигархов, которые служат Кремлю".

Вторая цель - украсть интеллектуальную собственность, что представляет особую угрозу для Израиля. "Русские признают превосходство израильских технологий и видят в нас мощный научно-исследовательский потенциал. Они крадут у нас, как сумасшедшие, - и не только они", - говорят бывшие чиновники.



Как бы то ни было, нам стоит соблюдать осмотрительность, чтобы не впасть в истерическое, ксенофобское состояние. Другими словами, важно действовать с осторожностью, но при этом помнить, что на Ближнем Востоке устремления и возможности - это не одно и то же.

"Русские испытывают на себе воздействие жестких санкций, введенных против них после вторжения на Украину", - отметил Цви Маген (Zvi Magen) из Института исследований национальной безопасности и бывший посол Израиля в России и на Украине.



"Им хочется повысить свой статус и хочется, чтобы в них видели крупную державу, но им еще очень далеко до этого. Они надеются заработать на своих успехах в Сирии, но пока им не удалось получить ничего значимого. Никто ничего не покупает, даже если им удается продать еще одну систему вооружений или реактор".

Маген продолжил: "В конечном счете они застряли в сирийском болоте между четырьмя силами, которые не приносят им ничего, кроме головной боли. Иранцам они не нужны, саудовцы им не подчиняются, турки неистовствуют - и остается только Израиль".



Более трети получаемой Россией прибыли - это прибыль от продажи природных ресурсов. Русские никак не участвуют в израильской экономике, они не участвуют в инфраструктурных проектах и проектах в области высоких технологий. "Они являются относительно второстепенными игроками - после американцев и китайцев", - сказал доктор Авиноам Идан (Avinoam Idan) из Центра геостратегии при университете Хайфы.

"Русские относятся к Израилю с уважением. Они считают, что Израиль имеет большое влияние в мире, и видят в еврейских сообществах мощную космополитичную силу", - говорит Узи Арад (Uzi Arad), бывший председатель Совета национальной безопасности Израиля.

В любом случае, по его словам, интерес России в Иране сильнее, чем ее интересы в Израиле. "В случае столкновения они встанут на сторону Ирана и Сирии, потому что в конечном счете их интересы находятся в этих ключевых странах, и они обусловлены сделками в сфере энергетики и оружия".



Израиль может справиться с угрозой, исходящей со стороны России и других иностранных государств, следующим образом:

1. Создать орган, регулирующий иностранные инвестиции, механизм официального рассмотрения предложений, чтобы исключить ситуативный подход к каждому конкретному случаю. Поскольку Америка ведет торговые войны, китайцы активно вкладывают деньги в Израиль, а Россия находится в непосредственной близости, Израилю необходимо упорядочить этот процесс, чтобы не импортировать коррупцию. Предложения по созданию такого органа звучат уже очень давно.

2. Ввести ограничения на участие иностранных компаний в приватизации и на различные уступки, как, к примеру, в случае продажи электростанций корпорации Israel Electric и тендеров на строительство легкого метро и опреснение.

3. Отказаться от 4 миллиардов долларов американской помощи, прежде чем Вашингтон начнет действовать самостоятельно. Подготовить оборонную индустрию к потере контрактов с американцами и к возможности активно конкурировать с американскими соперниками на мировых рынках.



(Haaretz, Израиль)



Ави Бар-Эли (Avi Bar-Eli)

Оригинал публикации: U.S. Out, Russia In: Can Israel Stand Up to the New Landlord in Town?

Опубликовано 24/10/201 Источник - ИноСМИ

