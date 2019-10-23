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КазБуржуй Утемуратов купил себе пост вице-президента международной федерации тенниса ITF
22:02 24.10.2019

Булат Утемуратов будет заниматься развитием тенниса в Азии
Как вице-президент я возглавлю рабочую группу по реформированию ITF - Утемуратов.

Представитель стран СНГ впервые за всю историю существования тенниса занял пост вице-президента международной федерации тенниса ITF. Им стал президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов. В этой должности казахстанский меценат будет заниматься реформированием организации и курировать азиатский регион. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в преддверии благотворительного матча между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, передает корреспондент Zakon.kz.
При этом, Булат Утемуратов остается в должности президента Федерации тенниса Казахстана (ФТК), и обещает все успеть. Также стоит отметить, что казахстанский бизнесмен и раньше входил в состав Совета директоров ITF.

- Как вице-президент я возглавлю рабочую группу по реформированию ITF, в частности, в сфере структурного и корпоративного управления. Дэвид Хаггерти (президент ITF) попросил, чтобы я возглавил эту группу. В рамках Комитета по развития, где я также участвую мы будем проводить реформы внутри ITF, также я буду курировать Азиатский регион, и буду проводить здесь реформы, - рассказал о своих обязанностях он.

Кроме того, Утемуратов отметил, что тенниса в его жизни становится все больше.

- Я не думал раньше, что так сильно увлекусь и так много тенниса будет в моей жизни. Но мне это нравится, я получаю удовольствие от игры, от общения, от игроков, атмосферы, эмоций. Это красивый вид спорта, так что все нормально. Я все успею, - пообещал меценат.

Любовь Утемуратова к теннису и его заслуги в развитии этого вида спорта в Казахстане отметили и теннисисты – Рафаэль Надаль и Новак Джокович. В ходе пресс-конференции, спортсмены признались, что давно знакомы с президентом ФТК, и восхищены эволюцией тенниса, которая происходит в Казахстане.

- Утемуратов очень помогает развитию тенниса, он воодушевлен этим видом спорта, и он сделал очень много для этого вида спорта, Казахстан должен быть благодарен ему за все что он сделала. Посмотрите, сколько теннисных кортов он построил за последние 12 лет, вовлечение детей в теннис увеличилось в 5 раз, с тех пор как он встал у руля ФТК. Он мощный человек в ITF, он со страстью и любовью относится к теннису. Уверен, что он и дальше будет прикладывать максимум усилий до развития тенниса, - сказала журналистам Рафаэль Надаль.

Новак Джокович, в своей речи, признался, что перед тем как приехать в Казахстан (это его первый визит – от авт.) он спрашивал о стране и развитии здесь тенниса у разных людей. В том числе у Михаила Кукушкина и Андрея Голубева (казахстанские теннисисты – от авт.).

- Я знаю Утемуратова же очень много лет, и все очень благодарны ему и впечатлены эволюцией тенниса в этой стране. Это очень большая страна, и для нашего спорта важно, что есть такой большой интерес со стороны таких людей, как Булат Утемуратов и высшего руководства страны этого вида спорта. И как теннисист я очень рад, что люди здесь так любят теннис, для меня честь играть здесь, и я жду не дождусь сыграть перед людьми здесь в Казахстане. Я надеюсь, что это будет потрясающий опыт, - сказал Джокович.

Напомним, переговоры о благотворительном матче Джоковича и Надаля проходили на протяжении нескольких лет. У спортсменов не получалось приехать в Казахстан в виду насыщенного графика или получения различных травм. Сегодня сразу после матча теннисисты улетят в Париж на турнир серии мастер.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571943720
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