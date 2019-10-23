 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шоу дегенератов "Дом-2" закроют на карантин. Фрики-тунеядцы перезаражали друг дружку сифилисом
23:31 24.10.2019

На днях звезда проекта "Дом-2" Анастасия из Минска поведала в прямом эфире Instagram о напасти, которая свалилась на участников реалити-шоу. По ее словам, некоторые из ее коллег вынуждены лечиться от венерических заболеваний, которые подцепили друг от друга.

Как сообщил медийный новостной портал СМИ, девушка рассказала подписчикам своей страницы о том, что не стала вступать в физическую близость с участником телешоу Алексеем Кудряшовым, так как он в данный момент проходит лечение от заболевания, передающегося половым путем. По словам Анастасии, мужчина заразил Балинскую, а сам получил "подарок" от Ивановой - участницы "Дома-2", которая лечилась "со Славиком". Таким образом, по словам Котковой, как минимум четверо участников телестройки имели венерические заболевания.
Словом, Настя из Минска, похоже, невольно выболтала все тайны "домашнего" двора - прям как в песне Леонида Утесова: "А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо". Впрочем, эта "тайна" давно уже стала секретом Полишинеля, так как о ней раструбили десятки сайтов и средств массовой информации. Участники поговаривают и о более серьезных вещах. Так, еще в начале года Валерия из Луганска обвинила Яну из Екатеринбурга в том, что та является носителем вич-инфекции.
Тут ведь как - одна "новость" цепляет за собой другую, всплывают воспоминания, старые и новые. Оказывается, Яна из Екатеринбурга была любовницей еще одного Алексея из Москвы (рэпера), который в свое время признавался, что "покуривает травку". А копнуть поглубже - можно вспомнить и целомудренную (она сама так себя поначалу позиционировала - иначе не попала бы на проект) девушку Лену из Мурманска, которая на поверку оказалась порноактрисой.
Так неужели же все это правда? И венерические болезни, и вич-инфекция, и наркотики, шизофрения, психоз, и многое другое, о чем так беззастенчиво судачат СМИ, да и сами участники грандиозной любовной телестройки? Или все это просто для того, чтобы скандалами подогреть интерес проекту? Так ли все это - решать читателю…
А как все прилично начиналось, когда десятки молодых людей и девушек ринулись в "Дом-2" для того, чтобы узнать, "где живет любовь", а когда узнали, вскоре уже и сами стали полноправными участниками проекта, девизом которого являются фразы типа: "Построй свою любовь!", "Найди свою любовь!" и так далее. Все такие свободные и целеустремленные: что ни девушка - эталон красоты, что ни молодой человек - образец галантности и гусарского поведения по отношению к дамам. Вот к "гусарской болезни" это все, к сожалению, и привело.
Сами участники открыто рассказывают, что сначала они якобы полюбили одних, потом вступили в отношения с другими. А Валерия из Луганска призналась на всю страну, как она лишилась девственности, поведав подписчикам в Instagram несколько историй, где рассказала, как выбирает партнеров, дала несколько советов подписчицам на тему - когда стоит начитать сексуальную жизнь и так далее. Советы, конечно, ценные - ничего не скажешь. Но, может быть, вместо смелых откровений, участникам проекта стоит лучше следить за своим здоровьем?
А то ведь потом и рассказать-то будет нечего, кроме как о венерических болезнях.

Источник - svpressa.ru
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