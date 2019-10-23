Аннексия на троих. Как Эрдоган, Путин и Трамп Сирию делили

00:12 25.10.2019 Вторжение Анкары в Сирию ставит вопрос о причинах агрессии. Выходя за рамки официальных заявлений, они включают политическое соперничество внутри Турции и борьбу за нефтегазовые ресурсы, в которой участвует и Россия.



Отравленный "Источник"



Освещая события в Турции, ведущие российские СМИ игнорируют существование в этой стране Коммунистической партии. Оставим за скобками причины такого пренебрежения. Отметим лишь, что оно мешает полноценному анализу ситуации. Во-первых, КПТ последовательно наращивает авторитет на национальной политической арене. По итогам последних выборов ее кандидат Фатих Мехмет Мачоглу возглавил провинцию Тунджели, почти 130 коммунистов стали членами муниципальных советов. КПТ дважды принимала Международные встречи коммунистических и рабочих партий, причем последний раз - только что, 18-20 октября, в Измире.



Во-вторых, Компартия откликается на все важные события в Турции и вокруг нее. Эти оценки свободны от наслоений политической конъюнктуры, характеризующих заявления правящей элиты и крупнейших оппозиционных сил, а потому помогают добраться до сути явлений. Не стал исключением и анализ начавшейся 9 октября интервенции.



Первое, на что обращают внимание коммунисты, - несостоятельность ссылок на антитеррористический характер операции, с циничным юмором названной "Источник мира". К террористам Анкарой отнесены Рабочая партия Курдистана (РПК), отряды народной самообороны сирийских курдов и "Исламское государство". Включение ИГ более чем странно, поскольку северо-восток Сирии был очищен от него еще два года назад. Решающую роль в этом сыграло именно курдское ополчение, в то время как Турция имела с исламистами тесные контакты.



Последнее обстоятельство, а также целенаправленное обострение турецко-курдского конфликта, на которое Эрдоган пошел после неудачных для власти выборов в июне 2015 года, сорвали перемирие с РПК. Данная организация, напомним, добивается национальной автономии для курдов, чья дискриминация доходит до запрета использования родного языка в школах и СМИ. Поэтому сделанное 22 октября Путиным заявление, что Анкара имеет право "надежно гарантировать свою национальную безопасность", страдает явной однобокостью.



Особенно ясно это становится, если посмотреть на задействованные силы. Турция бросила в бой исламистов, контролирующих с ее помощью Идлиб и север провинции Алеппо. Многие из них были в рядах ИГ и "Джебхат ан-Нусры", но вовремя сориентировались, влившись в ряды протурецких группировок. Последние перед началом вторжения объявили об объединении в единую армию. Возглавило ее "временное правительство" Сирии. Сколоченное из диссидентов, оно базируется в турецком городе Газиантеп и номинально управляет оккупированными Анкарой районами. Как объявил глава "временного правительства" Абдуррахман Мустафа, "объединенная армия продолжит освобождение Сирии от диктатуры". К слову, он также неоднократно призывал "международное сообщество" оказать давление на Россию за якобы массовое уничтожение жилых кварталов, больниц и школ.



Как подчеркивают в КПТ, именно Турция наряду с США несет главную ответственность за трагедию Сирии. "Готовя и финансируя джихадистские банды, турецкое правительство прямо провоцировало гражданскую войну. Оно не может принести мир сирийскому народу", - заявляют коммунисты. Партия выделяет две непосредственные причины агрессии. Во-первых, желание Эрдогана продлить свою политическую жизнь под прикрытием "национальных интересов". Во-вторых, стремление капиталистических держав контролировать стратегически важный регион, богатый энергоносителями. Аннексия, указывают коммунисты, санкционирована тайными переговорами Анкары с Вашингтоном и Москвой.



Лекарство от кризиса



Переживаемый режимом Эрдогана кризис является самым глубоким за почти 20 лет. По итогам последних выборов оппозиция получила контроль над крупнейшими городами, включая Анкару и Стамбул. В последнем власть понесла двойное поражение. Победа кандидата в мэры от Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу в марте была оспорена правящей Партией справедливости и развития (ПСР). Однако в июне отрыв оппозиции оказался еще большим, что вынудило власть признать свой провал.



Не меньшее раздражение Эрдогана вызывают претензии Имамоглу на роль общетурецкого политика. Недавно тот побывал в курдских районах и поддержал мэров городов Диярбакыр, Ван и Мардин. Избранные от прокурдской Партии демократии народов, они сняты со своих постов "за связь с террористами РПК".



МВД пригрозило Имамоглу отставкой, но идти на резкие шаги власти не решаются. Это связано с фактическим расколом правящей партии. Ее покинул ряд влиятельных функционеров, среди которых Али Бабаджан, прежде занимавший должности главы МИД, министерства экономики и вице-премьера. Теперь он объявил о намерении создать собственную партию. Уже сейчас ее готовы поддержать 10 процентов избирателей, чему способствует сплочение вокруг Бабаджана многих недовольных. Среди них бывший глава конституционного суда Хашим Кылыч, экс-министр юстиции Садуллах Эргин и многие другие.



Против Эрдогана выступил и бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу. Обвинив президента в захвате исключительных полномочий, он пригрозил разоблачить связи властей с террористами. В оппозиционных СМИ уже появилась информация о том, что в марте 2016 года в столичном пятизвездочном отеле жил Ильхам Балы. Этот член ИГ являлся организатором взрыва на вокзале Анкары в октябре 2015 года и ряда других терактов. К моменту засекреченного визита Балы находился в розыске, что не помешало ему встретиться с руководством турецкой разведки и затем благополучно покинуть город.



Критика падает на благодатную почву экономического кризиса. Безработица в стране составляет 14 процентов, а среди молодежи - 27, свыше трети всех занятых вовлечены в неформальный сектор, то есть лишены социальных гарантий и трудятся в тяжелых условиях. В ближайшее время эксплуатация станет еще нещаднее. Хотя власти всячески отрицают связь с западными кредиторами, именно после визита миссии МВФ министр финансов и одновременно зять президента Берат Албайрак объявил о "новой экономической программе". Она предусматривает 5-процентный рост ВВП, снижение инфляции и безработицы.



Однако, предупреждают коммунисты, бороться с кризисом власть будет за счет народа. Например, планируется отменить индексацию зарплат на уровень инфляции. В то же время государство покроет долги коммерческих банков на 8 млрд долл. Политика властей приводит к протестам. Массовые забастовки охватили металлургический комбинат в Эскишехире, фабрику "Интер Текстиль" в Измире и т.д.



В этих условиях власть прибегла к раздуванию националистической истерии. Спекулируя на исторических обидах, она отвлекает людей от истинных проблем и предстает в образе "спасителя великого отечества". Любые критики автоматически получают ярлык предателей.



Ярким симптомом стало использование в выпусках новостей и на публичных мероприятиях "подправленных" карт. В границы Турции на них включены север Сирии и Ирака, греческие острова Родос, Хиос и т.д. Эти претензии на "османское наследство" дополняются тирадами о намерении получить ядерное оружие и шумной антизападной риторикой.



В действительности турецкими властями движут те же хищнические интересы, что и США, ЕС другими капиталистическими странами. Выражая интересы буржуазии, режим идет по пути экспансии, параллельно используя ее для пропаганды. Анкара обзавелась военными базами в Ираке, Катаре, Северном Кипре, Сомали, Судане, активно вмешивается в ливийский конфликт. Оккупированные районы Сирии фактически превращены в турецкие провинции. Здесь вещают турецкие телеканалы, действуют турецкие почтовые и телефонные сети, в школах введено обязательное изучение турецкого языка, а все вопросы решаются пришлыми военными и чиновниками.



Нынешняя операция значительно расширяет подконтрольную территорию. По заявлению Анкары, протяженность "зоны безопасности" составит 480, а глубина - 32 километра. Не исключено, что режим Эрдогана использует опыт 1939 года, когда при молчаливом согласии западных держав была отторгнута от Сирии и присоединена к Турции провинция Хатай. И сегодня агрессивная политика Анкары является составной частью империалистических игр, цель которых - раздел региона.



Тайная сделка



Вторжение в Сирию стало результатом подковерных соглашений. Довольно продолжительное время Анкара и Вашингтон ведут торг. В его основе лежит стремление турецкого правящего класса добиться привилегий в глобальной политической и экономической системе. С этим связаны история с комплексами С-400 и в целом пикировка с США.



Вероятно, Анкаре удалось добиться желаемого. Вашингтон не стал вводить санкции за С-400, допустив поставку ранее заказанных Турцией истребителей F-35 и продажу систем ПРО "Пэтриот". Мало того, стороны заявили о готовности заключить экономическое соглашение и увеличить товарооборот до 100 млн долл. Эти и другие вопросы будут обсуждаться 13 ноября в Вашингтоне, куда Эрдоган приедет по приглашению Трампа. "Турция - крупный торговый партнер США, - заявил тот 6 октября после телефонного разговора с коллегой. - С ними хорошо вести дела… Турция является важным членом НАТО с хорошей репутацией". Важность беседы этим не ограничилась. Именно тогда Трамп дал Анкаре "добро" на вторжение, заявив, что американские войска будут выведены из зоны действия турецкой армии.



Чем же вызваны санкции, введенные против турецких чиновников, и угрозы Трампа "уничтожить экономику Турции"? Обычным политическим маневрированием! Трамп просто бросил кость критикам сговора. Завесу тайны приоткрыл сам Эрдоган, назвавший нападки желанием американского коллеги "предотвратить напряжение в определенных кругах". "Они заявили, что не будут выступать против нас", - добавил он. Это подтвердил министр обороны Хулуси Акар, заявивший о тесной координации усилий Анкары и Вашингтона в Сирии. Да и сам Трамп одновременно с угрозами делает противоположные заявления. "Теперь есть эта зона глубиной 30 км вдоль границы Турции. Курды уходят, и это хорошо… Я не думаю, что наши солдаты должны быть там еще 50 лет", - сказал он.



Мотивы США очевидны. На пороге предвыборной гонки Трамп вернулся к обещаниям 2016 года сократить военное присутствие за рубежом. А поскольку с Афганистаном процесс зашел в тупик, Трамп решил выполнить их на примере Сирии. Впрочем, полностью американские войска не уйдут. Объявлено о сохранении базы в Эт-Танфе, США продолжают контролировать крупнейшие нефтяные месторождения на юго-востоке. Кроме того, сговорчивости Вашингтона наверняка способствовало согласие Турции на ответные уступки. Какие, узнаем в скором будущем.



Сделку с Анкарой заключила и Москва, прикрывающаяся интересами Дамаска. Перед началом операции Эрдоган переговорил не только с Трампом, но и с Путиным, выразив удовлетворение "конструктивной позицией России". Спустя несколько дней российская делегация в ООН (вместе с американской!) наложила вето на внесенный Францией проект резолюции, осуждавшей Турцию. Взамен Анкара согласилась на раздел севера Сирии с участием Дамаска и стоящей за ним России. Прямо или косвенно в сговор включились и США. В ряд покинутых ими районов (Манбидж, Табка, Айн-Исса) вошли сирийские правительственные войска и переброшена российская авиация.



Конечно, никакого полного освобождения страны это не означает. Ареал действий Дамаска ограничен, и к "заповедным" нефтегазовым районам его не допускают. Однако у России есть и другие интересы. В 2017 году "Роснефть" получила право на добычу нефти в Киркуке и других районах Ирака. Сырье оттуда в основном вывозится через Турцию и доставляется на нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Германии. Это сотрудничество с Анкарой наверняка является одной из причин тесной российско-турецкой кооперации.



Существует еще одно направление транспортировки - нефтепровод Ирак - Сирия - Ливан. Начинаясь в Киркуке, он заканчивается в порту Триполи, но не функционирует с 2003 года. В августе его восстановление обсудили Иран и Ирак, причем Тегеран выразил готовность взять расходы на себя. Но, видимо, проект решила перехватить Москва. По договоренности с "Роснефтью" Ливан передал ей нефтяной терминал в Триполи. Игры вокруг Сирии могут быть связаны с желанием околокремлевских корпораций при содействии Анкары наладить беспрепятственные поставки иракской нефти. Вряд ли случайно Иран занял отрицательную позицию, потребовав от Турции вывести войска.



Торг империалистов, совершаемый за спиной и за счет Сирии, является обычной практикой капитализма. Коммунисты Турции подчеркивают, что только народ может определить будущее своей страны. Но для этого сирийские трудящиеся должны сплотиться и осознать собственные интересы.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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