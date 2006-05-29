 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ташкенте сносят Русский (имперский) военный город. Ч. 2В Ташкенте сносят Русский (имперский) военный город. Ч. 2
00:14 25.10.2019

СТРАННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ С БЫВШИМ "ВОЕННЫМ ГОРОДКОМ" В ЦЕНТРЕ ТАШКЕНТА. ЧАСТЬ 2

18 октября на многострадальной улице Паркент-2 состоялось выездное заседание суда Чиланзарского района по административным делам. Жители примерно 20 квартир и домов, несогласные с принудительным выселением из своего собственного жилья, подали иск для отмены двух решений хокимов (руководителей администрации) Ташкента: №463 от 23.03.2018 года, подписанного Рахмонбеком Усмановым, и №119 от 4.02.2019 года, подписанного сменившим его Джахонгиром Артыкходжаевым, согласно которым их дома должны быть снесены. Об этом мы рассказывали здесь. Cудебное заседание вел судья Мухитдинов в присутствии юриста хокимията г. Ташкента А. Аскарова и представителя застройщика, ООО "Aliakbar stroy servis".

На основании указанных решений компании ООО "Aliakbar stroy servis" был выделен земельный участок площадью 1,6 га расположенный на Малой кольцевой дороге, по адресу "ул. Паркент, 21" для сноса существующих зданий и сооружений, и строительства на данном участке то ли многоэтажных домов (согласно решению №463), то ли парка боевых машин Академии вооруженных сил Республики Узбекистан (согласно решению №119).

Собственники расположенных в этом месте домов считают указанные решения незаконными и нарушающими их права, по следующим причинам.

Во-первых, отсутствуют протоколы заседаний правительства, на которые ссылаются оба решения. Так, решение №463 якобы вынесено на основании решения выездного собрания Кабинета Министров "О проведении строительных работ и благоустройства в г. Ташкенте" за № 01-05/121-1 от 21 февраля 2018 г., а решение №119 - на основе решения выездного собрания Премьер-министра РУз за №726 от 29 июня 2018 года.

Однако на запрос жителей о предоставлении копий данных протоколов, cекретариат Кабинета Министров по вопросам комплексного развития территорий, коммуникаций и оборонной промышленности сообщил им об отсутствии запрашиваемых протоколов.

Выездное заседание суда

Во-вторых, на выделенном земельном участке расположены около десятка жилых и нежилых сооружений. А различные положения действующего законодательства предписывают предоставлять участки под строительство исключительно посредством электронного аукциона (Постановление Кабинета Министров РУз N 493 от 30.06.2018 г.) и исключительно после проведения открытого обсуждения с собственниками, земельные участки которых планируется изымать (Указ Президента РУз N УП-5495 от 01.08.2018 г.).

Положением "О порядке возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд", утвержденным ПКМ N 97 от 29.05.2006 г., изъятие земельного участка либо его части для государственных и общественных нужд производится при согласии землевладельца или по согласованию с землепользователем. Аналогичные требования закреплены и в Земельном Кодексе РУз (ст.23), и в Законе "О защите частной собственности и гарантиях прав собственников" (ст. 19).

Однако ни электронного аукциона, ни открытого обсуждения вопроса об изъятии земельного участка в нарушение действующего законодательства не проводилось.

Судья Мухитдинов объяснил решение о проведении выездного заседания во дворе домов, чтобы собственными глазами увидеть сложившуюся ситуацию. Жители провели судью по своим домам. На заседании судья попросил жителей высказаться. И они высказались.

"Мы уже более двух лет живем и терпим издевательское отношение со стороны застройщика", - заявил Рахим Мирзаев, пенсионер, полковник в отставке.

Действительно, снос пристроек, а также некоторых квартир начался еще в декабре 2017 года без всякого оповещения со стороны хокимията.

"Мы вложили в свои дома все средства, живем тут многие десятки лет. Это уже пятый представитель застройщика. И каждый новый сваливает все разрушительные действия на своих предшественников. Я офицер и буду стоять до конца", - добавил Мирзаев.

"Я живу здесь уже 35 лет. Тут выросли мои дети, растут внуки. В феврале привели сюда мардикеров (наемных рабочих - ред.) и начали все ломать. А нам ведь до сих пор не принесли уведомления. Мы вызывали милицию, сотрудников хокимията, но они ничего не предприняли, чтобы остановить безобразие. Мы просили их показать документы на фирму, документы, разрешающие строительство. Они ничего не показывают. Ни одна процедура из предусмотренных для расселения людей не соблюдена. Мы требуем соблюдения законности", - высказалась Лолита М.

"Должно быть уведомление от хокимията за 6 месяцев до сноса. До сих пор такого уведомления никому не дали. Уведомления рассылает от своего имени сам застройщик "Aliakbar". Но это незаконно. ""В решении хокима сказано: "по согласованию с жителями", однако, не договорившись с жителями, "Aliakbar" подает иски на выселение", - сказал Алишер Г.

Собственники жилья постарались обратить внимание судьи на неясную цель сноса: "Сначала они говорили, что будут строить жилые дома. Потом придумали строительство парка боевых машин, чтобы сделать вид, чтобы речь идет о государственной причине. Но этот парк уже существует, в 50 метрах отсюда. Мы что, такая богатая страна, чтобы существующий парк ломать, и тут же строить его заново?".

К тому же, как отметили жители бывшего "военного городка", за все эти два года здесь ни разу не появлялись представители военного ведомства.

Они указали судье на расплывчатость адреса: в решении хокима указывается "ул. Паркент, 21". Однако, это улица совсем в другом квартале, возле Паркентского базара, то есть в 2-3 километрах от "театра военных действий", а именно от улицы Паркент-2.

"Нам до сих пор не дали документы, где указаны конкретные адреса домов, которые идут под снос", - говорят жители.

Судья попросил представителя хокимията города разъяснить, чем вызвана путаница в адресах и в решениях хокимията, однако тот не смог ответить и пообещал разобраться.

Тем не менее застройщик уверен в своей правоте: "Оба решения оставляют эту территорию за нами. Осталось 15 владельцев. ("Нас больше!" - стали кричать жители.) С остальными мы оформили нотариальные сделки. Кому деньгами дали, кому "вторичку", а тем, кто согласен на под котлован, мы оплачиваем аренду. 15 собственников завышают требования в два-три раза".

Жители возмутились: "Не вводите суд в заблуждение! Согласились на выселение те, кто проживал на вторых этажах, а там были коммунальные квартиры, с общим санузлом и общей кухней. Они ушли из худших условий в лучшие. А нас из лучших условий выселяют в худшие.

О предлагаемой компенсации собственники жилья рассказали судье следующее:

"У меня 5 комнат, 240 квадратных метров, 6 соток земли. Мне предлагают $40.000. А у нас дома из "николаевского" кирпича, их продают на базаре по 2 тысячи сумов за штуку. Застройщик только на продаже наших кирпичей покроет свои расходы".

"Мне предлагают квартиру в Алмазарском районе, на каком-то там этаже. А я живу в центре, у меня 144 квадрата по кадастру. Предоставьте мне 144 квадратных метра в моем районе".

Чем закончится этот суд, пока неизвестно. Будем следить.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
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