Каким будет 7 созыв Кыргызского Парламента, - 24.kg

00:17 25.10.2019 Кто придет в седьмой созыв Жогорку Кенеша? Что думают о выборах эксперты



Дарья ПОДОЛЬСКАЯ, Махинур НИЯЗОВА



Ровно год до выборов в Жогорку Кенеш, а уже сегодня очевидно, что новые правила, главное из которых 9-процентный избирательный порог, станут для многих партий непреодолимой преградой. Шансы продолжить работу в седьмом созыве у депутатов шестого минимальные. Эксперты считают, что лишь две из шести политорганизаций, представленных сейчас в ЖК, смогут преодолеть барьер. Не исключено, что в новый парламент придут совсем другие партии.



24.kg спросило аналитиков и политологов, у какого политобъединения, фракции которых сегодня заседают в парламенте, есть шансы пройти в седьмой созыв Жогорку Кенеша.



Наргиза Мураталиева, политолог:

- В Кыргызстане партии превратились в инструмент прохождения в парламент. Они плохо выполняют свои функции представительства социальных интересов и выработки программных установок. Доказательством тому служит факт, что в СМИ уже появилась информация о якобы продаже мест в будущем парламенте с баснословными суммами.



Девятипроцентный избирательный барьер лишь стимулирует продажу мест в ЖК. В этих условиях новым и небольшим политическим объединениям, созданным по идеологическим признакам, будет практически невозможно пройти в седьмой созыв. Если только они не созданы представителями действующей власти.



Возможностью пройти в Жогорку Кенеш будет объединение партий. Поэтому на будущих выборах мы станем свидетелями нескольких тандемов.



Высокие шансы у партии "Кыргызстан", которая, скорее всего, модернизируется. Можно предположить, что "Республика - Ата Журт" также обладает необходимыми ресурсами для успеха. Под большим вопросом остается будущее СДПК, несмотря на то, что она аффилирована с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, у политорганизации все еще сохранился электорат.



В короткие сроки будет создана новая провластная партия, которая станет продвигать их интересы и обладать финансовыми и административными ресурсами.



Алишер Мамасалиев, аналитик:

- Исходя из того, кто в 2015 году преодолел 9-процентный порог, можно было бы ожидать, что четыре политобъединения - СДПК, "Республика - Ата Журт", "Кыргызстан" и "Онугуу-Прогресс" - пройдут в следующий созыв. Однако сегодня ситуация другая.



Сейчас активно поднимается вопрос о внеочередных выборах. Но это больше спекуляции, чем событие, имеющее под собой какие-то предпосылки.



Практика показывает, что выборы и внеочередные тоже происходят только тогда, когда к ним готова власть. В настоящий момент она не готова ни административно, ни юридически.



Внеочередные выборы возможны, когда элита договорится о правилах игры. Сейчас таких договоренностей нет. Нет четких правил игры, и люди не знают, по каким правилам пройдут выборы-2020.



Сейчас мы наблюдаем некое оживление, звучат предложения сесть и договориться о правилах игры. Эти договоренности только обретают какие-то контуры. Когда они будут хотя бы согласованы, можно будет наблюдать второй этап - оживление во внутрипартийных структурах.



У нас вообще нет политических партий, которые аккумулируют ресурсы на какой-то идеологии или платформе. Не так важно, какая политорганизация пройдет или не пройдет в седьмой созыв. Надо смотреть, какая группировка наберет больше ресурсов и сможет договориться с властью.



Партий нет. Есть политические группировки, которые имеют атрибуты партий - название, логотип, устав.



Как только лидер теряет трон, власть, рассыпается и партия. Поэтому ближе к весне нас ожидают парад объединений, создание тандемов, потому что ни одна из партий, сейчас представленных в ЖК, не стоит твердо на двух ногах - ни на юге, ни на севере.



Айнура Арзыматова, политолог:

- При нынешней острой ситуации, когда власть подчищает политическое поле, новый созыв Жогорку Кенеша в целом будет провластным. Сильных оппонентов просто не пропустят.



Думаю, что будет консолидация существующих политорганизаций. Уже сейчас некоторые депутаты, желающие попасть в седьмой состав, выступают очень лояльно по отношению к власти, хотят понравиться. И таких большинство.



А если учитывать тот факт, что правовое поле нарушается, то, полагаю, властям ничего другого не остается, как прорисовать нужный им состав высшего законодательного органа страны.



Мы уже такое проходили в 2007-м, когда Жогорку Кенеш скроила администрация тогдашнего президента Бакиева. Сценарий повторится и в 2020 году.



В седьмой созыв, думаю, пройдут две провластные партии и одна, которая будет создавать видимость оппозиционной.



Могу предположить, что таковой станет "Кыргызстан" или "Ата-Журт" во главе с Камчыбеком Ташиевым и Ахматбеком Келдибековым. Есть шансы у "Ата Мекена" и "Республики". Они сформировались как политобъединения, у них свой постоянный электорат, узнаваемые лидеры и авторитетные политики в списках.



В Жогорку Кенеш их пропустят только с одним условием - без их руководителей. Но как представить социалистов без Омурбека Текебаева? Пересмотр его дела затягивается, успеет ли он вступить в гонку, вот в чем вопрос.



А Омурбек Бабанов уже поспешил заявить, что он отойдет от политики, и заверил, что вернулся в бизнес. Вероятно, что "Республика" пойдет без него.



Полностью подконтрольный созыв, вероятно, нужен. Не исключено, что власть предпримет попытку перекроить в очередной раз Конституцию и внести норму, по которой главу государства будет избирать парламент.



Азамат Темиркулов, эксперт:

- Девять процентов - очень высокий избирательный порог. Партиям нужно набрать около 150 тысяч голосов. Вряд ли такое под силу представителям шестого созыва. СДПК уже практически нет как политобъединения. То же самое с "Республикой - Ата Журт".



Остальные партии, которые заседают сейчас в парламенте, достаточно сильно себя дискредитировали и электорат свой растеряли.



Депутаты шестого созыва своими действиями, вместо того чтобы набрать силу, наоборот, сделали шаг назад - растеряли доверие и уважение электората, которые у них были до выборов.



Шансы, возможно, есть только у "Ата Мекена", потому что Омурбек Текебаев сидел в тюрьме. А политзаключенные у народа всегда в фаворитах.



За исключением СДПК и "Ата Мекена" многие партии шестого созыва были относительно новыми, появились перед прошлыми выборами. Они сколотили бюджет из финансов толстосумов и прошли в ЖК. Но сегодня именно за это их и критикуют и не любят. Таким путем прийти в следующий созыв они уже не смогут. А своего стабильного электората у них нет.



Группировки внутри фракций могут перетекать из одной партии в другую, однако сделают этим только хуже. Люди устали от них. Электорат требует новые лица, которые не запачканы коррупцией, не скомпрометировали себя. Однако большинство депутатов никак не подпадают под эти критерии. От того, что они перейдут в другую политорганизацию, веса ей не прибавят и голосов не принесут. Источник - 24.kg

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