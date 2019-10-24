 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Курды объявили туркам партизанскую войну, - В.Мухин
00:59 25.10.2019

Военная полиция России оказалась на линия огня противоборствующих сторон

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
24.10.19

Минобороны России, как и ожидалось, усиливает военную группировку в Сирии. В страну прибудет еще один батальон военной полиции (ВП). Это около 500 военнослужащих контрактной службы (и как минимум 60–70 единиц бронеавтомобилей). Их главной задачей станет патрулирование сирийско-турецкой границы. Насколько долго оно продлится, неизвестно. Как заявил пресс-центр Народных сил самообороны Курдистана (НСС), противники Анкары переходят к партизанским действиям не только в Сирии, но и в самой Турции.
Получается, в продолжающемся противостоянии между турецкими формированиями и курдскими боевиками подразделения российской ВП окажутся, как говорится, между двух огней.

Судя по тональности переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с главнокомандующим "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлумом Абдо, курдские отряды СДС лояльно и с благодарностью относятся к российским военнослужащим. Но это не значит, что данные отряды прекратят борьбу против турецкой армии и поддерживающих их вооруженных формирований. Народные силы самообороны 24 октября сообщили о ведении курдскими партизанами снайперского огня "против вражеского подразделения". Протурецкие боевики на севере Сирии, в свою очередь, сообщают о террористических актах, связанных со взрывами заминированных автомобилей в некоторых населенных пунктах, которые они заняли. Несколько ранее информационный портал "Курдистан Тудэй" рассказал о действиях бойцов из так называемых отрядов возмездия в Стамбуле и Измире, которые поджигали автомобили и магазины, принадлежащие партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сообщалось также, что в ходе протестов против вторжения Анкары в Северную Сирию в Турции были сожжены четыре завода.

Таким образом, сейчас трудно говорить о том, насколько совместный меморандум России и Турции о прекращении боевых действий на севере Сирии действительно будет способствовать стабилизации в регионе. Хотя для его выполнения Россия значительно усилила численность в Сирии своего воинского контингента. Заметим, что в Сирии кроме авиагруппировки (не менее 50 военных самолетов и вертолетов) и подразделений ПВО, спецназа и военных советников уже действуют как минимум два батальона ВП в зоне деэскалации "Идлиб" и на границе с Израилем в районе Голанских высот. По численности это более 5 тыс. военнослужащих. На их содержание и обеспечение требуются значительные финансовые и материальные ресурсы, в том числе горюче-смазочные материалы. А они, как отмечает комитет Госдумы РФ по обороне, в военном бюджете страны на будущий год запланированы в недостаточном количестве.

Другой фактор, который может привести к дестабилизации на севере Сирии, связан с проблемами охраны расположенных на курдских территориях лагерей, в которых содержатся сторонники "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) и их семьи. Общая численность содержащихся под стражей и удерживаемых в лагерях лиц, по данным ООН, может составлять около 120 тыс. человек. Эти лагеря охраняют сейчас отряды СДС. Но, похоже, к этому процессу после ухода американцев подключатся и российские военнослужащие.

Сергей Шойгу об этой проблеме на днях подробно рассказал СМИ. Он указал, что в течение двух суток после начала наступления турецкой армии охрана части лагерей была снята, и до 500 человек, находившихся там, разбежались. "Я не буду утверждать, что однозначно все эти люди являются террористами", – сказал Шойгу, отметив, что в настоящее время принимаются меры для возвращения беженцев "теми, кто контролирует эти территории". "Здесь возникнет вопрос возвращения их в свои страны. Он намного сложнее, чем кажется, и выходит далеко за рамки простого заявления в Twitter: "Приезжайте и забирайте", – сказал Шойгу. "Как они будут возвращаться? Как те, кто побывал в туристической поездке за рубежом? Или как те, кто принимал участие (в боях на стороне террористов. – "НГ")?" – задался вопросами министр обороны.

По словам Шойгу, для того чтобы доказать причастность этих людей к террористическим организациям, нужна доказательная база: "Кто будет этим заниматься? Тут масса вопросов, я не буду детализировать все это, но ситуация такова".

"Странно получается. США покинули север Сирии и фактически бросили на произвол судьбы лагеря, в которых при их поддержке силами СДС содержались боевики ИГ. Теперь это головная боль Москвы и Дамаска", – сказал "НГ" военный эксперт полковник Владимир Попов. По его мнению, после решения руководства РФ взять под охрану границу на севере Сирии обстановка в стране кардинально не улучшилась. "США не дали возможности Дамаску взять под контроль нефтяные поля, расположенные восточнее Евфрата. Американцы по-прежнему контролируют юг страны. А в Идлибе хозяйничают боевики из различных террористических формирований. Для Москвы боевые действия в Сирии вроде бы закончились. Однако все шире разворачивается военно-полицейская операция, требующая дополнительных ресурсов и сил. В таких условиях говорить о каких-то политических переменах в этой стране, думается, преждевременно", – считает эксперт.

Источник - ng.ru
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