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Приграничные села Лейлека. Как Кыргызстан теряет свои земли , - Ж.Масалиева
08:56 25.10.2019

25 октября 2019, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА

Фото из интернета. Кыргызско-таджикская граница

В Лейлекском районе Кыргызстана на границе с Таджикистаном расположены 14 сел. Проблемы у них одинаковые: плохие дороги, перебои с питьевой и поливной водой, нехватка участков для строительства домов, безработица и земельные споры с соседями.
Протяженность кыргызско-таджикской границы в Лейлекском районе - более 310 километров.
С обеих сторон границы, в Лейлекском и Гафурском (Таджикистан) районах, условия жизни и социальное положение примерно одинаковые - бедность.
14 сел и 34 точки для конфликтов

Лейлекский район граничит только с Таджикистаном. В приграничье 14 сел: Кок-Таш, три села айыльного округа Ак-Суу, Мырза-Патча, Коммунизм, Ленин, Кулунду, Саада, Интернационал, Максат и три села айыльного округа Жаны-Жер.
"С Таджикистаном у нас описали 106,6 километра границы, из них 51 километр утвердила специальная комиссия. Для утверждения готовы еще 55,25 километра. Остались 202,9 километра", - рассказал аким района Баймурат Бекмуратов.

Фото 24.kg. Аким Лейлекского районарайона Баймурат Бекмуратов
По его словам, Таджикистан охотно вел переговоры во время описания границы на горных территориях.

"Их описали быстро, но когда спустились в равнину, на участок Алмабараз, соседи начали затягивать процесс. Насколько мне известно, в айыльном округе Ак-Суу они просят передать им 700 гектаров земли. Кыргызстан не может пойти на такой шаг, иначе потеряет путь в местность Уч-Добо. Жители Ак-Суу потеряют возможность заниматься сельским хозяйством", - говорит аким.
Спорных участков, за которые каждый раз приходится бороться, - 34.
Среди них электрическая подстанция в Джигдали и насосная станция Таджикистана, построенная на территории Кыргызстана, по утверждению местных властей, незаконно.
Под вопросом автодорога Худжанд - Канибадам, машинный канал "Кожобакырган", кладбище, бетонный узел в селе Кулунду, сад в местности Сада, виноградный сад.
Нефтяное месторождение Катту-Туз, согласно заключенному соглашению в 1980-х годах, передали во временное пользование Таджикистану. Его должны были вернуть Кыргызстану в 1992 году, но удалось это сделать только в 2014-м.
Но полного контроля у республики над ним до сих пор нет. По словам представителей местных властей, соседи продолжают эксплуатировать одну скважину.
Пошаговый захват территорий

Гафурский район Согдийской области - самый населенный в Таджикистане. На двух с половиной тысячах квадратных километров здесь проживают 340 тысяч человек. По данным Нацстаткома РТ, почти две трети бедных проживает именно в Согдийской и Хатлонской областях. Здесь высокая безработица. В итоге жители района готовы захватывать не только орошаемые земли, но и те, что плохо пригодны для сельского хозяйства и строительства.
Идет ползучая миграция со стороны Таджикистана. Они на всех пустующих участках сначала что-то посадят, а затем начинают строить дома.
Депутат Катранского айыльного кенеша Сапарали Борубаев.
По словам местных депутатов, все участки, сады и сельскохозяйственные земли таджикистанцы захватили именно так.
Например, некоторые местные жители даже не поняли, как в селе Мырза-Патча появились таджикские дома. Теперь центр района вплотную граничит с таджикским селом Коргончу.

"Я помню, что тут не было ни одного таджика. А теперь целое село. Вот школу прямо у дороги построили и повесили флаг. Если вы заметили, здание таможенного поста Кыргызстана, которое построили еще в советское время, теперь уже на территории Таджикистана. За их домами его даже не видно", - говорит местный житель.

По словам представителей местных властей, Таджикистан не позволил отремонтировать отрезок дороги Исфана - Кулунду в районе Мырза-Патчи. Участок не описан.
Против наступления граждан Таджикистана депутаты предлагают принять меры. По их мнению, надо срочно трансформировать приграничные земли и раздать нуждающимся под строительство домов.

Фото Дорога Исфана - Кулунду

"Прямо на границе надо построить дома, социальные объекты, подключить их к инфраструктуре. Меры надо принять сегодня, так как мы ежедневно теряем свои территории", - заявили депутаты местных кенешей Лейлекского района.
По данным акимиата, в районе 17 тысяч семьей официально стоят в очереди на получение земельных участков. Только в Кулундинском айыльном округе полторы тысячи граждан просят выделить им землю для строительства домов.
Депутаты предлагают в местностях, где идет захват территорий гражданами Таджикистана, поставить пограничников и открыть новые пропускные пункты.

Запретить продажу домов иностранцам

В некоторых приграничных селах стоимость домов достигает цен Бишкека. После конфликта в Максате власти узнали, что в селе есть дома, зарегистрированные в двух странах.
По словам акима района, такие дома есть и в других селах.

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"Точного числа домов, которые продали гражданам Таджикистана, мы не знаем. После покупки их каким-то образом оформляют в регистрационной службе Таджикистана. А у нас они числится за нашими гражданами. Например, в селе Арка насчитали 50 таких домов. Надо создать комиссию и проверить каждый дом", - считает Баймурат Бекмуратов.
"В селе Максат гражданин Таджикистана, который незаконно построил дом на территории Кыргызстана, начал огораживать его впритык к главной трассе. Кто даст гарантию, что завтра они не заявят, что половина дороги принадлежит им? В селе Арка такая же ситуация. Граждане Таджикистана купили дома вдоль дороги Худжанд - Канибадам, разделяющей две страны, и уже перешли на сторону Кыргызстана", - обеспокоен депутат Кулундинского айыльного кенеша Шайырбек Орозалиев.
Депутаты местных кенешей предлагают вернуть проданные таджикистанцам дома. Если владелец хочет сохранить дом, он должен получить гражданство Кыргызстана.

"Дом на территории Кыргызстана. Государство не продавало эту землю. Так что дома должны вернуть", - считает депутат Сапарали Борубаев.

Жители Лейлека боятся превращения в анклав
Жители Лейлека больше всего боятся оказаться в анклаве. Как известно, в год несколько раз между жителями Ак-Сая и Воруха (таджикский анклав) возникают конфликты. В результате одни перекрывают дорогу Ворух - Исфара, а другие единственный путь в Лейлек - трассу Ош - Исфана.

Во время весенних конфликтов в Ак-Сае жители Лейлека пару дней оставались в блокаде, потеряв транспортное сообщение с остальной республикой. Местный аэропорт временно не работает.
"Жителей двух стран объединяет не только религия. Это близкие история и культура. Думаю, никто не хочет конфликтовать из-за земли. Только халатное отношение властей наших стран к вопросам границы довело ситуацию до нынешнего состояния. В XXI веке мы забрасываем друг друга камнями и обстреливаем минометами. Мы хотим жить в мире и безопасности. Поэтому просим решить вопросы границы. Наши жители не хотять повторить судьбу Джиргитальского района, который стал территорией Таджикистана, хотя изначально принадлежал Кыргызстану. Нам важен каждый метр земли", - заявил Сапарали Борубаев.
Споры между Таджикистаном и Кыргызстаном возникают из-за использования карт разных годов. В основном стороны руководствуются картами 1959 и 1989 годов. По некоторым данным, Таджикистан пытался предъявить карту 1924 года, но поняв, что в этом случае спорной окажется территория Горного Бадахшана, отказался от идеи.

Источник - 24.kg
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