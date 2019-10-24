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Революция в Азербайджане. Сверху! - Мира Гасанова
09:01 25.10.2019

Азербайджан создает эффективное правительство, в котором будет работать динамичный кластер новых кадров, которые учились как в стране, так и за ее пределами, некоторые по государственной программе, имеют дипломы и научные степени ведущих научно-исследовательских центров и вузов. Настал черед нового поколения.
Завершая цикл статей о революционных реформах в правительстве Азербайджана, можно уже с уверенностью констатировать: революцию устроил сам президент страны Ильхам Алиев. И даже дело не в том, что он распрощался с такой крупной фигурой политического олимпа, как руководитель президентской администрации Рамиз Мехтиев, который занимал эту должность больше двух десятилетий и за глаза именовался "серым кардиналом". А в том, что президент дает бой всему чиновничьему аппарату, тем среди них, кто тормозит объявленные главой государства глубокие институциональные реформы, как законодательные, так и структурные.

Ранее Алиев сменил премьер-министра, уволил двух вице-премьеров, все они были отправлены в отставку "в связи с пенсионным возрастом". После чего азербайджанский лидер создал суперминистерство, передав своим указом в структуру министерства экономики министерство налогов, Госкомитет по имущественным вопросам и Госагентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком. Это решение президента вкупе с кадровыми следует рассматривать как внесение нового качественного изменения в управление, предусматривающего поднятие на иной уровень приоритетных сфер экономики, улучшение бизнес климата и уровня предпринимательства, а в целом - макроэкономической ситуации в стране, и направленное на развитие азербайджанской экономики за счет ненефтяного сектора.

Бакинский политолог Тофик Аббасов объясняет кадровые и структурные решения Алиева последних дней новыми вызовами и задачами, которые стоят перед страной и требуют инновационного подхода. И смена поколений, парадигм, дискурсов становится закономерным итогом меняющихся приоритетов. Азербайджан создает эффективное правительство, в котором будет работать динамичный кластер новых кадров, которые учились как в стране, так и за ее пределами, некоторые по государственной программе, имеют дипломы и научные степени ведущих научно-исследовательских центров и вузов. Настал черед нового поколения, остро востребованы люди с опережающим мышлением, поскольку ставится задача максимально снизить зависимость от энергетического сектора, которая все еще остается локомотивом национальной индустрии.

"Зависимость от сырьевой базы изживает себя. Сфера информационных технологий и прочих перспективных областей нуждается в приливе новых кадров, поэтому выполнившие свою историческую миссию чиновники высокого уровня уступают место своим преемникам", - говорит эксперт. Причем в новых реалиях, по его мнению, большая ставка с целью создания среды высокого доверия в сфере услуг населению делается на прозрачность всех процессов: принцип единого окна становится актуальным, функции многих министерств передаются службе ASAN, детищу самого президента, которая создавалась на базе Агенства по инновациям при президенте, даже услуги, оказываемые гражданам министерствами внутренних и иностранных дел. Тем самым значительно был облегчен доступ к услугам государственных структур, коммуникациям, а фискальные службы стали более доступны для бизнеса. Т. е. минимизирован человеческий фактор в цепочке гражданин-чиновник, что исключает фактор коррупции, включая свободный беспрепятственный режим для решения таких проблем рядовых граждан, как получение пенсий, внутренних и зарубежных паспортов, выдачу всякого рода справок и информации, даже трудоустройство.

"Такой подход главы государства функционален и остро востребован, глобальные реформенные программы, реализуемые в стране, выводят Азербайджан в лидеры. Так, по итогам всемирного Давосского форума и нескольких престижных рейтинговых организаций Азербайджан вышел на 10-е место в мире в таком показателе, как наличие долгосрочной стратегии развития, а по показателям готовности руководства страны к радикальным реформам занял пятую строчку во всемирном ранжире", - напомнил Аббасов. И эти показатели свидетельствуют о том, что сама власть выступает в революционном обличии, в амплуа революционеров, заинтересованных в проведении коренных реформ и больших перемен. В текущем году в силу вступили два социальных пакета, охватывающие интересы более четырех миллионов граждан, чуть меньше половины населения страны, включающие повышение заработных плат, пенсий и пособий, помощь социально уязвимым слоям населения, и это еще не предел.

"Конечно, оценка международными структурами успехов страны указывает на то, что генеральная линия по реформированию всей системы управления выбрана верно, но ее надо совершенствовать и находить новые возможности для развития страны. Сил одного главы государства недостаточно для эффективного поступательного движения вперед, есть потребность в участии в процессах и аппарата", - объяснил решения президента эксперт. Можно полагать, что в условиях возрастания экономической активности, когда дан импульс развитию ненефтяного сектора, реформы будут продолжены, вероятно, уже в ближайшее время они коснутся финансовой и налоговой систем.
24 октября 2019
Мира Гасанова

Источник - regnum.ru
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