 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.10.2019
14:59  Выборы президента Аргентины 2019: страна на распутье
12:58  Министр экономики Японии Иссю Сугавара ушел в отставку из-за подкупа избирателей дынями и цветами
12:55  Какую зарплату получают министры в постсоветских странах?
12:50  В Узбекистане за нарушение порядка проведения свадеб могут оштрафовать до $1200
12:19  Почему никто не знает сколько страны ЦА должны Китаю? - Д.Триллинг
12:18  Туркмения. Дефицит продовольствия чреват народным бунтом, -
12:00  Казахстан договорился гнать свою нефть в Беларусь. По воздуху?

11:46  American Conservative: можно ли спасти Европу от демографического апокалипсиса?
11:38  Миссия Москвы в Сирии: риски и выгоды, - Омар Ламрани
11:25  Ливан бурлит. Это протест нового типа, - М.Магид
10:30  Евразийская интеграция - это не шведский стол, - К.Затулин
09:14  Джихад с молоком матери: что делать с экс-террористами и их семьями, - Н.Портякова
09:03  Сирия: кто и как вводит СДС в мировую политику, - С.Тарасов
09:01  Революция в Азербайджане. Сверху! - Мира Гасанова
08:56  Приграничные села Лейлека. Как Кыргызстан теряет свои земли , - Ж.Масалиева
07:19  Bloomberg: в 2020 году США ждет новая головная боль на Ближнем Востоке
00:59  Курды объявили туркам партизанскую войну, - В.Мухин
00:57  Иран встревожен судьбой "Хезболлы", - И.Субботин
00:17  Каким будет 7 созыв Кыргызского Парламента, - 24.kg
00:14  В Ташкенте сносят Русский (имперский) военный городок. Ч. 2
00:12  Аннексия на троих. Как Эрдоган, Путин и Трамп Сирию делили
Четверг, 24.10.2019
23:31  Шоу дегенератов "Дом-2" закроют на карантин. Фрики-тунеядцы перезаражали друг дружку сифилисом
23:26  Экс-кыр-президента Атамбаева будут судить. Конституционный суд решил
22:17  После Сочи все карты сирийского пасьянса легли на свои места, - Д.Минин
22:10  Дарига Назарбаева провела официальные переговоры с... патриархом РПЦ Кириллом
22:02  КазБуржуй Утемуратов купил себе пост вице-президента международной федерации тенниса ITF
19:58  Путин - новый владыка Ближнего Востока, - Haaretz
19:36  Ирану приписывают план по убийству диссидентов. Тегеран обвинили в организации нападений в Албании, - "НГ"
15:19  Угроза ГКЧП в США: вероятность и последствия, - Э.Биров
15:12  Почему США не пошли войной на Турцию? - А.Запольскис
14:59  Узбекистан. А судьи - где? Некоторым судьям Верховного суда требуется консультация окулиста, - Н.Кунгуров
14:56  Ужасы в Доме ветеранов г.Алматы, - обращение к президенту К.Токаеву
14:47  И Африка щедро поила меня... Как Путин нашел себе черных братьев, - репортаж с Сочинского РосАфроФорума
14:46  Банковская система США - система фальшивомонетничества, - В.Катасонов
14:41  Строительство метро в Алматы на грани остановки. Рабочие объявили предзабастовку
14:40  Цеван Рабдан - горе казахской степи
14:38  Генеральная прокуратура подтвердила арест замглавы Юнусабадского района Ташкента
14:35  ГКНБ задержал боевика, разыскиваемого с 2011 года за планирование терактов в Кыргызстане
14:33  Достойного укротителя "Газпрома" Европа мечтает найти в Ашхабаде
13:43  Кому и за что каяться? Декоммунизация по-казахски: много пафоса и никакой конкретики, - Ж.Байхожа
13:37  Земельная реформа в Киргизии. Очередное лоббирование интересов строителей? -24.kg
11:12  Полуживой дискуссионный форум. Тюркский совет расширяется на фоне снижения товарооборота, - Д.Триллинг
11:07  Рунет гибнет как никогда раньше, - И.Ашманов
10:19  Поле великой Таласской битвы просит защиты. Где арабы надрали зад китайцам (или наоборот?), - ВБ
10:11  Турция: смерть горничной из Узбекистана – случай или норма? - Киллиан Коган
10:09  Поигрался и будя. Назарбаев возвращает себе контроль над КазБалаганом Власти, - Дж.Лиллис
09:49  КазПолупрез Токаев вспомнил как учился в самом мажорном вузе СССР - МГИМО
09:21  Трамп приказал снять все санкции с Турции
09:06  "Джеруй" превращается в политическое оружие перед Кырвыборами? - Майдан.kg
09:00  90-е вернулись? В Бишкеке опять похитили и убили бизнесмена, - Ж.Джускембаева
08:11  Кен-Булун. Преступники перекачивали ГСМ из Казахстана в Киргизию по трубе, проложенной под границей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Джихад с молоком матери: что делать с экс-террористами и их семьями, - Н.Портякова
09:14 25.10.2019

Призывы возвратить игиловцев, их жен и детей в родные пенаты не дают ощутимых результатов
Наталия Портякова

В трех лагерях на северо-востоке Сирии остаются в заточении около 9,5 тыс. детей 40 национальностей, чьи родители связаны с ИГИЛ (запрещено в РФ), сообщили в гуманитарной организации Save the Children. С января этого года чуть более трех сотен детей были приняты обратно на родину. Призывы к странам репатриировать с территорий Сирии и Ирака как бывших боевиков, так и членов их семей звучат постоянно, но большинство стран не горит желанием возвращать своих радикализованных сограждан. Одной из наиболее вероятных опций становится запуск судебного процесса над всеми бывшими игиловцами в Ираке, но до этого Европа хочет исключить вероятность вынесения всем подряд смертных приговоров. Пока переговоры на этот счет успешными назвать нельзя, сообщили "Известиям" в правозащитной организации Human Rights Watch.

Мини-халифаты

По данным базирующегося в Лондоне Международного центра изучения радикализации, к середине 2019 года общее число иностранцев, имеющих связи с ИГИЛ, превышало 52 тыс. человек. Это количество включает жен террористов и детей, порядка 60% из которых родились уже в самом халифате от матерей-иностранок.
Вслед за освобождением от ИГИЛ летом 2017 года сирийского города Ракка, бывшего центром сосредоточия большого числа иностранных боевиков, многие из террористов вместе с женами и детьми ретировались на северо-восток Сирии. Впоследствии они оказались в импровизированных тюрьмах под контролем возглавляемых курдами "Сирийских демократических сил".

Женщин и детей, связанных с бойцами ИГИЛ кровными узами, поместили в трех лагерях на северо-востоке САР. Работающая в этих местах с лета 2017 года организация Save the Children оценивает количество иностранок с детьми в 13 350 человек. "Детей халифата" при этом в середине октября насчитывалось 9,5 тыс. (они, по данным организации, являются гражданами 40 стран, исключая Сирию и Ирак). При этом чуть менее половины из них, или около 4,4 тыс., не достигли пятилетнего возраста.
Чем дольше дети остаются в лагерях, которые именуются мини-халифатами, тем выше шансы и на радикализацию детского сознания, предупреждают эксперты.
Просьбы забрать на родину этих граждан - как взрослых, так и детей - звучат не первый месяц. Курдская администрация упирает на то, что ей уже не хватает сил и средств контролировать все тюремное население, из-за чего повышается риск побегов. Эксперты предупреждают: чем дольше дети остаются в лагерях, которые именуются мини-халифатами, тем выше шансы и на радикализацию детского сознания. Правозащитные организации мотивируют необходимость репатриации гуманитарными соображениями.

Кандидат террористических наук: как ученый-шифровальщик стал палачом ИГИЛ
Бывший офицер Минобороны сменил академическую карьеру на разбой
- Интересы ребенка - наш главный приоритет. А в этом случае интерес для этих детей заключается в том, чтобы они были репатриированы обратно в свои страны, реабилитированы, чтобы они могли преодолеть ужасы, которые они видели и пережили, и реинтегрироваться обратно в свои общины. Мы надеемся, что все страны выполнят свои обязательства и вернут своих детей, - сказала "Известиям" представительница ближневосточного отделения Save the Children Жоэль Бассуль.
Лучше не к нам
Россия, по неофициальным оценкам, "давшая" ИГИЛ 4,5 тыс. своих граждан, преимущественно из Чечни и Дагестана, начала репатриацию детей и жен игиловцев одной из первых более года назад под патронатом главы Чечни Рамзана Кадырова. Информацию о том, что в РФ по гуманитарным каналам из зон вооруженных конфликтов массово возвращаются супруги и вдовы участников террористических организаций, подтверждал в ноябре 2018 года директор ФСБ Александр Бортников.

Это, однако, не означает, что в РФ их приняли с легким сердцем. В частности, Александр Бортников признавал: возвращение жен и детей террористов может представлять собой серьезную опасность, так как эта категория "все чаще используется главарями международных террористических организаций в качестве вербовщиков, террористов-смертников либо исполнителей терактов, а также связников".

Школы джихада: как террористы захватывают таджикские тюрьмы
Бойня в колонии закончилась гибелью десятков заключенных
Сотни детей джихадистов вернули на родину также власти центральноазиатских республик, Косово и Турции, хотя в большинстве случаев речь шла о приеме сирот и тех, чьи родители были приговорены в Ираке и Сирии к пожизненным срокам за терроризм.
Но большинство стран выступают за то, чтобы не иметь дело с теми, кто был причастен в джихаду. И даже с теми, кто связан с террористами не столько идеологически, сколько узами крови.
В этом году, по статистике Save the Children, из трех сирийских центров содержания жен и детей террористов на родину были репатриированы менее 350 детей. Большая часть (156) вернулись в Казахстан, 74 ребенка были приняты Косово. Из стран Европы больше всего "детей халифата" приняли назад Франция (17) и Швеция (7 человек). Еще несколько стран, такие как Бельгия, Норвегия и Голландия, скрепя сердце возвратили домой из Сирии от двух до шести детей террористов. На днях двух сирот, рожденных сбежавшей на Ближний Восток австрийкой, вернули ее родителям в Вене.

Невеселая "карусель": террористы добывают деньги из карманов европейцев
Как действуют схемы афер с НДС в Евросоюзе
На фоне откровенного нежелания принимать своих маленьких граждан, выросших на чужих радикальных ценностях, совершенно неудивительно, что взрослых террористов с европейскими паспортами родина ждет еще меньше. Даже несмотря на то что в Европе их точно не собираются отпускать на свободу. Как пояснил "Известиям" один из европейских дипломатов, даже пребывание таких людей в тюрьме чревато радикализацией тюремного населения и никаких резонов создавать новую проблему своими же руками у европейцев нет.
Более того, Европа не только не спешит заняться судьбой своих нежелательных граждан, но и активно создает заградительные меры против их возвращения домой. Власти Дании (чьи 27 граждан по-прежнему остаются где-то в районе Сирии и Ирака) пообещали на днях ускориться с принятием законодательства, которое позволит лишать датского гражданства участников террористических организаций. Правда, отозвать его можно будет лишь в случае наличия у террориста гражданства другой страны, чтобы не оставить его без гражданства вообще, что запрещено международным правом.

Власти Великобритании, чьих граждан в сирийских лагерях насчитывается порядка 60 взрослых и 60 детей, уже задействовали эту "ядерную опцию". В этом году Соединенное Королевство лишило гражданства двух своих подданных за связи с ИГИЛ. Более того, в недавнем отчете МВД страны дало рекомендацию оставить находящихся в Сирии детей, претендующих на британское гражданство, там, где они есть.
И если правозащитники такой подход европейских правительств осуждают, то собственное население совсем наоборот. Например, 89% французов обеспокоены возвращением джихадистов во Францию, а 67% уверены, что детей террористов следует оставить в Сирии и Ираке, свидетельствует последний опрос соцслужбы Odoxa.
Всех в Ирак

Вон из союза: ЕС хочет высылать беженцев за поездки домой
Германия планирует распространить на все объединение практику депортации мигрантов, проводящих отпуска в своих странах

На фоне объяснимого нежелания большинства стран репатриировать своих граждан-террористов Европа предсказуемо занялась планом по аутсорсингу решения проблемы ненужных людей. Если в случае с нелегальными мигрантами ЕС сделал центром по их сдерживанию Ливию, то в случае с пойманными террористами и их семьями в фокусе внимания оказался Ирак. Тем более что власти в Багдаде сами заявили о желании судить всех обвиняемых в терроризме, включая иностранцев, которых "не разобрали" их страны.

При этом даже Агентство ООН по делам беженцев не может сыграть в процессе никакой роли. Как пояснили "Известиям" в самой организации, ни комбатанты, ни иностранные члены ИГИЛ в Сирии не подпадают под мандат ООН по защите беженцев.
Между тем в инициативе отдать всех игиловцев вне зависимости от национальности в руки иракского правосудия есть немало проблем.
- По европейским законам нельзя отправлять людей в те страны, где есть смертная казнь и нет условий для справедливого судебного процесса, а в иракской судебной системе нет даже принципа презумпции невиновности, - рассказала "Известиям" представительница Human Rights Watch в Ираке Бэлкис Уилле. - Сейчас обсуждается сделка, при которой бывших боевиков направят в Ирак под гарантии Багдада не применять смертную казнь, но пока эти переговоры нельзя назвать успешными.

Других опций, впрочем, нет. В прошлом несколько стран прорабатывали идею учредить международный трибунал над членами ИГИЛ. Но от нее довольно быстро отказались, посчитав, что создание такого органа растянется на годы. Но главное - оно вряд ли получит поддержку Совбеза ООН, на вероятность чего некоторые его члены уже непрозрачно намекали.

Судьба детей и жен пойманных боевиков при этом практически не обсуждается, поскольку эта тема вызывает больше вопросов, чем ответов. Как признает Белкис Уилле из HRW, одна из самых пугающих опций, о которой рассуждает все большее число европейских дипломатов, - умыть руки и вообще ничего не делать с членами игиловских семей. Стоит ли правительства за это осуждать - еще один большой вопрос.

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571984040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Первый Президент Казахстана посетил благотворительный теннисный матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем
- Аскар Мамин: Правительство примет все меры для совершенствования условий ведения бизнеса в РК
- Состоялась встреча Дариги Назарбаевой с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым
- Как президенты элиту поделили
- Роман Скляр открыл казахстанско-белорусский бизнес-форум в Нур-Султане
- Об отборе в Президентский молодежный кадровый резерв
- Комитет Мажилиса: актуальные вопросы законодательного обеспечения в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации
- Правительственная рабочая группа обсудила вопросы качества образования с педагогами Шымкента
- С января 2020 года в пилотном варианте начнут действовать централизованные государственные закупки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  