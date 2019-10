Джихад с молоком матери: что делать с экс-террористами и их семьями, - Н.Портякова

09:14 25.10.2019 Призывы возвратить игиловцев, их жен и детей в родные пенаты не дают ощутимых результатов

Наталия Портякова



В трех лагерях на северо-востоке Сирии остаются в заточении около 9,5 тыс. детей 40 национальностей, чьи родители связаны с ИГИЛ (запрещено в РФ), сообщили в гуманитарной организации Save the Children. С января этого года чуть более трех сотен детей были приняты обратно на родину. Призывы к странам репатриировать с территорий Сирии и Ирака как бывших боевиков, так и членов их семей звучат постоянно, но большинство стран не горит желанием возвращать своих радикализованных сограждан. Одной из наиболее вероятных опций становится запуск судебного процесса над всеми бывшими игиловцами в Ираке, но до этого Европа хочет исключить вероятность вынесения всем подряд смертных приговоров. Пока переговоры на этот счет успешными назвать нельзя, сообщили "Известиям" в правозащитной организации Human Rights Watch.



Мини-халифаты



По данным базирующегося в Лондоне Международного центра изучения радикализации, к середине 2019 года общее число иностранцев, имеющих связи с ИГИЛ, превышало 52 тыс. человек. Это количество включает жен террористов и детей, порядка 60% из которых родились уже в самом халифате от матерей-иностранок.

Вслед за освобождением от ИГИЛ летом 2017 года сирийского города Ракка, бывшего центром сосредоточия большого числа иностранных боевиков, многие из террористов вместе с женами и детьми ретировались на северо-восток Сирии. Впоследствии они оказались в импровизированных тюрьмах под контролем возглавляемых курдами "Сирийских демократических сил".



Женщин и детей, связанных с бойцами ИГИЛ кровными узами, поместили в трех лагерях на северо-востоке САР. Работающая в этих местах с лета 2017 года организация Save the Children оценивает количество иностранок с детьми в 13 350 человек. "Детей халифата" при этом в середине октября насчитывалось 9,5 тыс. (они, по данным организации, являются гражданами 40 стран, исключая Сирию и Ирак). При этом чуть менее половины из них, или около 4,4 тыс., не достигли пятилетнего возраста.

Чем дольше дети остаются в лагерях, которые именуются мини-халифатами, тем выше шансы и на радикализацию детского сознания, предупреждают эксперты.

Просьбы забрать на родину этих граждан - как взрослых, так и детей - звучат не первый месяц. Курдская администрация упирает на то, что ей уже не хватает сил и средств контролировать все тюремное население, из-за чего повышается риск побегов. Эксперты предупреждают: чем дольше дети остаются в лагерях, которые именуются мини-халифатами, тем выше шансы и на радикализацию детского сознания. Правозащитные организации мотивируют необходимость репатриации гуманитарными соображениями.



Кандидат террористических наук: как ученый-шифровальщик стал палачом ИГИЛ

Бывший офицер Минобороны сменил академическую карьеру на разбой

- Интересы ребенка - наш главный приоритет. А в этом случае интерес для этих детей заключается в том, чтобы они были репатриированы обратно в свои страны, реабилитированы, чтобы они могли преодолеть ужасы, которые они видели и пережили, и реинтегрироваться обратно в свои общины. Мы надеемся, что все страны выполнят свои обязательства и вернут своих детей, - сказала "Известиям" представительница ближневосточного отделения Save the Children Жоэль Бассуль.

Лучше не к нам

Россия, по неофициальным оценкам, "давшая" ИГИЛ 4,5 тыс. своих граждан, преимущественно из Чечни и Дагестана, начала репатриацию детей и жен игиловцев одной из первых более года назад под патронатом главы Чечни Рамзана Кадырова. Информацию о том, что в РФ по гуманитарным каналам из зон вооруженных конфликтов массово возвращаются супруги и вдовы участников террористических организаций, подтверждал в ноябре 2018 года директор ФСБ Александр Бортников.



Это, однако, не означает, что в РФ их приняли с легким сердцем. В частности, Александр Бортников признавал: возвращение жен и детей террористов может представлять собой серьезную опасность, так как эта категория "все чаще используется главарями международных террористических организаций в качестве вербовщиков, террористов-смертников либо исполнителей терактов, а также связников".



Школы джихада: как террористы захватывают таджикские тюрьмы

Бойня в колонии закончилась гибелью десятков заключенных

Сотни детей джихадистов вернули на родину также власти центральноазиатских республик, Косово и Турции, хотя в большинстве случаев речь шла о приеме сирот и тех, чьи родители были приговорены в Ираке и Сирии к пожизненным срокам за терроризм.

Но большинство стран выступают за то, чтобы не иметь дело с теми, кто был причастен в джихаду. И даже с теми, кто связан с террористами не столько идеологически, сколько узами крови.

В этом году, по статистике Save the Children, из трех сирийских центров содержания жен и детей террористов на родину были репатриированы менее 350 детей. Большая часть (156) вернулись в Казахстан, 74 ребенка были приняты Косово. Из стран Европы больше всего "детей халифата" приняли назад Франция (17) и Швеция (7 человек). Еще несколько стран, такие как Бельгия, Норвегия и Голландия, скрепя сердце возвратили домой из Сирии от двух до шести детей террористов. На днях двух сирот, рожденных сбежавшей на Ближний Восток австрийкой, вернули ее родителям в Вене.



Невеселая "карусель": террористы добывают деньги из карманов европейцев

Как действуют схемы афер с НДС в Евросоюзе

На фоне откровенного нежелания принимать своих маленьких граждан, выросших на чужих радикальных ценностях, совершенно неудивительно, что взрослых террористов с европейскими паспортами родина ждет еще меньше. Даже несмотря на то что в Европе их точно не собираются отпускать на свободу. Как пояснил "Известиям" один из европейских дипломатов, даже пребывание таких людей в тюрьме чревато радикализацией тюремного населения и никаких резонов создавать новую проблему своими же руками у европейцев нет.

Более того, Европа не только не спешит заняться судьбой своих нежелательных граждан, но и активно создает заградительные меры против их возвращения домой. Власти Дании (чьи 27 граждан по-прежнему остаются где-то в районе Сирии и Ирака) пообещали на днях ускориться с принятием законодательства, которое позволит лишать датского гражданства участников террористических организаций. Правда, отозвать его можно будет лишь в случае наличия у террориста гражданства другой страны, чтобы не оставить его без гражданства вообще, что запрещено международным правом.



Власти Великобритании, чьих граждан в сирийских лагерях насчитывается порядка 60 взрослых и 60 детей, уже задействовали эту "ядерную опцию". В этом году Соединенное Королевство лишило гражданства двух своих подданных за связи с ИГИЛ. Более того, в недавнем отчете МВД страны дало рекомендацию оставить находящихся в Сирии детей, претендующих на британское гражданство, там, где они есть.

И если правозащитники такой подход европейских правительств осуждают, то собственное население совсем наоборот. Например, 89% французов обеспокоены возвращением джихадистов во Францию, а 67% уверены, что детей террористов следует оставить в Сирии и Ираке, свидетельствует последний опрос соцслужбы Odoxa.

Всех в Ирак



Вон из союза: ЕС хочет высылать беженцев за поездки домой

Германия планирует распространить на все объединение практику депортации мигрантов, проводящих отпуска в своих странах



На фоне объяснимого нежелания большинства стран репатриировать своих граждан-террористов Европа предсказуемо занялась планом по аутсорсингу решения проблемы ненужных людей. Если в случае с нелегальными мигрантами ЕС сделал центром по их сдерживанию Ливию, то в случае с пойманными террористами и их семьями в фокусе внимания оказался Ирак. Тем более что власти в Багдаде сами заявили о желании судить всех обвиняемых в терроризме, включая иностранцев, которых "не разобрали" их страны.



При этом даже Агентство ООН по делам беженцев не может сыграть в процессе никакой роли. Как пояснили "Известиям" в самой организации, ни комбатанты, ни иностранные члены ИГИЛ в Сирии не подпадают под мандат ООН по защите беженцев.

Между тем в инициативе отдать всех игиловцев вне зависимости от национальности в руки иракского правосудия есть немало проблем.

- По европейским законам нельзя отправлять людей в те страны, где есть смертная казнь и нет условий для справедливого судебного процесса, а в иракской судебной системе нет даже принципа презумпции невиновности, - рассказала "Известиям" представительница Human Rights Watch в Ираке Бэлкис Уилле. - Сейчас обсуждается сделка, при которой бывших боевиков направят в Ирак под гарантии Багдада не применять смертную казнь, но пока эти переговоры нельзя назвать успешными.



Других опций, впрочем, нет. В прошлом несколько стран прорабатывали идею учредить международный трибунал над членами ИГИЛ. Но от нее довольно быстро отказались, посчитав, что создание такого органа растянется на годы. Но главное - оно вряд ли получит поддержку Совбеза ООН, на вероятность чего некоторые его члены уже непрозрачно намекали.



Судьба детей и жен пойманных боевиков при этом практически не обсуждается, поскольку эта тема вызывает больше вопросов, чем ответов. Как признает Белкис Уилле из HRW, одна из самых пугающих опций, о которой рассуждает все большее число европейских дипломатов, - умыть руки и вообще ничего не делать с членами игиловских семей. Стоит ли правительства за это осуждать - еще один большой вопрос. Источник - iz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571984040

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Первый Президент Казахстана посетил благотворительный теннисный матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем

- Аскар Мамин: Правительство примет все меры для совершенствования условий ведения бизнеса в РК

- Состоялась встреча Дариги Назарбаевой с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым

- Как президенты элиту поделили

- Роман Скляр открыл казахстанско-белорусский бизнес-форум в Нур-Султане

- Об отборе в Президентский молодежный кадровый резерв

- Комитет Мажилиса: актуальные вопросы законодательного обеспечения в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации

- Правительственная рабочая группа обсудила вопросы качества образования с педагогами Шымкента

- С января 2020 года в пилотном варианте начнут действовать централизованные государственные закупки