|14:59 Выборы президента Аргентины 2019: страна на распутье
12:58 Министр экономики Японии Иссю Сугавара ушел в отставку из-за подкупа избирателей дынями и цветами
12:55 Какую зарплату получают министры в постсоветских странах?
12:50 В Узбекистане за нарушение порядка проведения свадеб могут оштрафовать до $1200
12:19 Почему никто не знает сколько страны ЦА должны Китаю? - Д.Триллинг
12:18 Туркмения. Дефицит продовольствия чреват народным бунтом, -
12:00 Казахстан договорился гнать свою нефть в Беларусь. По воздуху?
11:46 American Conservative: можно ли спасти Европу от демографического апокалипсиса?
11:38 Миссия Москвы в Сирии: риски и выгоды, - Омар Ламрани
11:25 Ливан бурлит. Это протест нового типа, - М.Магид
10:30 Евразийская интеграция - это не шведский стол, - К.Затулин
09:14 Джихад с молоком матери: что делать с экс-террористами и их семьями, - Н.Портякова
09:03 Сирия: кто и как вводит СДС в мировую политику, - С.Тарасов
09:01 Революция в Азербайджане. Сверху! - Мира Гасанова
08:56 Приграничные села Лейлека. Как Кыргызстан теряет свои земли , - Ж.Масалиева
07:19 Bloomberg: в 2020 году США ждет новая головная боль на Ближнем Востоке
00:59 Курды объявили туркам партизанскую войну, - В.Мухин
00:57 Иран встревожен судьбой "Хезболлы", - И.Субботин
00:17 Каким будет 7 созыв Кыргызского Парламента, - 24.kg
00:14 В Ташкенте сносят Русский (имперский) военный городок. Ч. 2
00:12 Аннексия на троих. Как Эрдоган, Путин и Трамп Сирию делили
|23:31 Шоу дегенератов "Дом-2" закроют на карантин. Фрики-тунеядцы перезаражали друг дружку сифилисом
23:26 Экс-кыр-президента Атамбаева будут судить. Конституционный суд решил
22:17 После Сочи все карты сирийского пасьянса легли на свои места, - Д.Минин
22:10 Дарига Назарбаева провела официальные переговоры с... патриархом РПЦ Кириллом
22:02 КазБуржуй Утемуратов купил себе пост вице-президента международной федерации тенниса ITF
19:58 Путин - новый владыка Ближнего Востока, - Haaretz
19:36 Ирану приписывают план по убийству диссидентов. Тегеран обвинили в организации нападений в Албании, - "НГ"
15:19 Угроза ГКЧП в США: вероятность и последствия, - Э.Биров
15:12 Почему США не пошли войной на Турцию? - А.Запольскис
14:59 Узбекистан. А судьи - где? Некоторым судьям Верховного суда требуется консультация окулиста, - Н.Кунгуров
14:56 Ужасы в Доме ветеранов г.Алматы, - обращение к президенту К.Токаеву
14:47 И Африка щедро поила меня... Как Путин нашел себе черных братьев, - репортаж с Сочинского РосАфроФорума
14:46 Банковская система США - система фальшивомонетничества, - В.Катасонов
14:41 Строительство метро в Алматы на грани остановки. Рабочие объявили предзабастовку
14:40 Цеван Рабдан - горе казахской степи
14:38 Генеральная прокуратура подтвердила арест замглавы Юнусабадского района Ташкента
14:35 ГКНБ задержал боевика, разыскиваемого с 2011 года за планирование терактов в Кыргызстане
14:33 Достойного укротителя "Газпрома" Европа мечтает найти в Ашхабаде
13:43 Кому и за что каяться? Декоммунизация по-казахски: много пафоса и никакой конкретики, - Ж.Байхожа
13:37 Земельная реформа в Киргизии. Очередное лоббирование интересов строителей? -24.kg
11:12 Полуживой дискуссионный форум. Тюркский совет расширяется на фоне снижения товарооборота, - Д.Триллинг
11:07 Рунет гибнет как никогда раньше, - И.Ашманов
10:19 Поле великой Таласской битвы просит защиты. Где арабы надрали зад китайцам (или наоборот?), - ВБ
10:11 Турция: смерть горничной из Узбекистана – случай или норма? - Киллиан Коган
10:09 Поигрался и будя. Назарбаев возвращает себе контроль над КазБалаганом Власти, - Дж.Лиллис
09:49 КазПолупрез Токаев вспомнил как учился в самом мажорном вузе СССР - МГИМО
09:21 Трамп приказал снять все санкции с Турции
09:06 "Джеруй" превращается в политическое оружие перед Кырвыборами? - Майдан.kg
09:00 90-е вернулись? В Бишкеке опять похитили и убили бизнесмена, - Ж.Джускембаева
08:11 Кен-Булун. Преступники перекачивали ГСМ из Казахстана в Киргизию по трубе, проложенной под границей
|В Узбекистане за нарушение порядка проведения свадеб могут оштрафовать до $1200
12:50 25.10.2019
В Узбекистане за нарушение порядка проведения свадеб и семейных торжеств могут оштрафовать на 11 млн сумов ($1200).
23 октября этого года на портале regulation.gov.uz .для обсуждения был размещен законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Узбекистан".
Кодекс предлагается дополнить статьей 192-1 "Нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и мероприятий".
Согласно статье, за нарушение установленных правил лицами, проводящими эти мероприятия, влечет наложение штрафа в размере 10 базовых расчетных величин (БРВ), что составит 2,23 млн сумов ($240).
Несоблюдение порядка должностными лицами свадебных залов, ресторанов и кафе станет основанием для наложения штрафа в размере 30 БРВ – 6,69 млн сумов. Повторное нарушение в течение года после применения административного взыскания - 50 БРВ (11,15 млн сумов или $1200).
Ранее Сенат Узбекистана утвердил положение о свадьбах: в нем прописано допустимое время, количество гостей и автомобилей. Этим документом установлены общие требования к порядку проведения таких мероприятий. Семейные мероприятия должны проводиться только один день (кроме похорон) в период с 06:00 и 23:00.