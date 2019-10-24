В Узбекистане за нарушение порядка проведения свадеб могут оштрафовать до $1200

12:50 25.10.2019

В Узбекистане за нарушение порядка проведения свадеб и семейных торжеств могут оштрафовать на 11 млн сумов ($1200).



23 октября этого года на портале regulation.gov.uz .для обсуждения был размещен законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Узбекистан".

Кодекс предлагается дополнить статьей 192-1 "Нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, поминальных обрядов и мероприятий".

Согласно статье, за нарушение установленных правил лицами, проводящими эти мероприятия, влечет наложение штрафа в размере 10 базовых расчетных величин (БРВ), что составит 2,23 млн сумов ($240).



Несоблюдение порядка должностными лицами свадебных залов, ресторанов и кафе станет основанием для наложения штрафа в размере 30 БРВ – 6,69 млн сумов. Повторное нарушение в течение года после применения административного взыскания - 50 БРВ (11,15 млн сумов или $1200).



Ранее Сенат Узбекистана утвердил положение о свадьбах: в нем прописано допустимое время, количество гостей и автомобилей. Этим документом установлены общие требования к порядку проведения таких мероприятий. Семейные мероприятия должны проводиться только один день (кроме похорон) в период с 06:00 и 23:00.