Какую зарплату получают министры в постсоветских странах?

12:55 25.10.2019 Декларация о доходах и имуществе публичных должностных лиц - ежегодная декларация, которая подается государственными служащими и прочими публичными должностными лицами в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции. В США и странах Запада это считается нормой, но в странах постсоветского пространства такая практика распространена не везде.

На днях стало известно, что премьер-министр Армении под грифом "секретно" повысил зарплаты министрам до $3,1 тыс, а замминистра - до $2,2 тыс. Редакция CA-News решила изучить какую же заработную плату получают министры в других странах постсоветского пространства. Все данные взяты из открытых источников: статьи местных изданий, интервью, пресс-релизы министерств.

Азербайджан:

Зарплата премьер-министра составляет 2460 манатов ($1 449 - по курсу ЦБ Азербайджана);

Первый заместитель премьер-министра получает 2160 манатов ($1 272);

Заместитель премьер-министра - 2060 манатов ($1 214);

Министр, Председатель госкомитета, Начальник службы государственной безопасности, Начальник службы внешней разведки, Начальник государственной пограничной службы - 1 925 манатов ($1 134);

Руководитель других центральных органов исполнительной власти и органов, приравненных к центральным органам исполнительной власти - 1 595 манатов ($940);

Первый заместитель министра, председателя Госкомитета, начальника Государственной пограничной службы - 1 375 манатов ($810);

Первый заместитель начальника службы государственной безопасности, службы внешней разведки, государственной пограничной службы, других центральных органов исполнительной власти - 1 280 манатов ($754);

Первый заместитель министра, председателя Госкомитета, начальника Государственной пограничной службы - 1 375 манатов ($810).

*Примечание: зарплата омбудсмена в стране составляет: 2 230 манатов ($1 313).

Армения:

Зарплаты министров в Армении выросли до 1,5 миллионов драм (около $3,1 тысячи - по курсу ЦБ Армении). Были повышены и зарплаты заместителей министров - до 1,06 млн драм, или $2,2 тысяч.

Сам Никол Пашинян получает зарплату "чуть больше $2000", об этом он рассказал в интервью с журналистом.

Беларусь:

Доходы чиновников в стране является не публичной информацией.

Информация об имуществе и доходах белорусских чиновников появляется в открытом доступе – в СМИ, на избирательных участках - только накануне очередных выборов.

Широкого распространения эти цифры не получают: по закону, подобную информацию может разглашать только сам госслужащий. Во всех иных случаях она считается налоговой тайной.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2017 году во время критики хоккеистов назвал сумму заработной платы премьер-министра - 19 000 тысяч б.р ($9 316 - по курсу НБ Беларуси).

Грузия:

Ежемесячная зарплата для всех министров в Грузии составляет 3 500 лари ($1 184 по курсу НБ Грузии).

Первый заместитель получает 2 950 лари ($998), остальные заместители – 2 720 ($920).

Министерство финансов сообщает, что по указу экс-премьер министра Бидзины Иванишвили, с марта 2013 года вместо премии членам грузинского правительства была назначена ежемесячная фиксированная надбавка к зарплате за ненормированный рабочий график.

"С января 2014 года, согласно указу премьер-министра Ираклия Гарибашвили, надбавка к зарплате членам кабинета министров была сокращена почти в два раза. Тем самым, ежемесячные выплаты министрам, что включает зарплаты вместе с надбавками, уменьшились и вместо 6 300 лари составили 5 000 лари ($1 692)", - сообщает министерство.

Казахстан:

В Казахстане обнародование декларации о доходах - личная инициатива госслужащих.

К примеру, Дархан Калетаев, министр общественного развития РК во время интервью однажды сообщил, что его зарплата составляет "900 тысяч с чем-то" ($2 315 - по курсу НБ Казахстана).

В среднем, у министров по четыре заместителя. Их оклады на 200 тысяч тенге ниже. С вычетом всех налогов вице-министр Берик Шолпанкулов, стаж работы которого превышает 20 лет, на руки получает чуть меньше 700 тысяч тенге ($1800).

Алихан Смаилов, министр финансов РК в октябре 2018-го года только приступил к своим обязанностям и сообщил, что на руки будет получать примерно 950-960 тысяч ($2450). На момент предоставления интервью он еще не получал заработной платы.

Мухамедиулы признался, что на должности министра культуры и спорта получал 980 тысяч тенге, или $2 521.

Кыргызстан:

Заработная плата премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева за апрель 2018 года составила 16 тыс. 893 сома ($241), а дополнительные выплаты за этот же месяц составили 48 тыс. 80 сомов ($686). Такие данные приводит портал "Открытый бюджет".

Экс-руководитель Аппарата правительства Нурханбек Момуналиев в январе 2018 года получил в виде зарплаты 42 тысячи 305 сомов ($603).

Экс-председатель Государственной службы по надзору и регулировании за финансовым рынком Санжар Муканбетов в марте 2018 года получил в виде заработной платы 45 тысяч 221 сомов ($645).

Вице-премьер-министр КР Замирбек Аскаров в мае 2018 году получил зарплату в 43 тысячи 105 сомов ($615).

- Размер оплаты труда экс-министра экономики Олега Панкратова составляла 35 тысяч 200 сомов ($502). Об этом Tazabek сообщали в Министерстве экономики.

По данным ведомства, средняя заработная плата сотрудников составляет 21 тысяча 325 сомов ($304).

Должностной оклад экс-министра финансов Адылбека Касымалиева составляла 24 тысячи сомов ($342). Об этом Tazabek сообщили в Министерстве финансов.

По данным ведомства, в среднем должностные оклады сотрудников Министерства финансов составляют:

- специалиста Центрального аппарата – 12 тысяч 250 сомов ($175);

- специалиста территориальных управлений – 8 тысяч сомов ($114).

Латвия:

У премьер-министра Мариса Кучинскиса доход чуть более 48 тысяч евро ($53 422) в год. Об этом свидетельствуют данные исследования зарплат лидеров стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проведенное британской финансовой компанией IG Group,.

В соответствии с законом, заработная плата премьер-министра должна в пять раз превышать среднюю зарплату в стране.

В настоящее время средняя месячная зарплата ведущих работников в частном секторе превышает 6 500 евро ($7 234), тогда как работник такой же квалификации в бюджетном учреждении получает меньше 2,5 тысячи евро ($2 782).

Литва:

Годовой доход премьер-министра Саулюс Сквернялис составляет 67 000 евро ($74 568).

Министр энергетики (данные за 2016 год от местного издания En.Delfi) заработал €3,106 ($3 455).

Министр окружающей среды (данные за 2016г.) - €3,478 ($3 868).

Министр культуры (данные за 2016г.) - €3,385 ($3 765).

Молдавия:

Премьер-министр зарабатывает 30 600 леев ($1 762)

Глава МВД - 29.900 леев ($1 722)

министр образования и культуры 28 900 леев ($1 665)

министр финансов - 25 500 леев ($1 469)

министр юстиции - 22 700 леев ($1 307)

министр сельского хозяйства - 18 900 леев ($1 088)

Россия:

Министерство финансов России в 2017 году впервые опубликовало сведения о средних зарплатах работников федеральных государственных органов, в том числе и министров.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в 2018 году зарабатывал 593 197 рублей ($9 287) в месяц.

Средняя зарплата российских министров составляла 693 тыс. руб ($10 849 - по курсу ЦБ России).

Максимальную оплату за труд получают министры финансово-экономического блока – до 1,7 млн руб ($26 614). Труд руководителей министерств социальной сферы оценивается от 443 тыс. руб ($6 935).

В открытых данных Минфина нет информации по зарплатам в Минобороны и МВД, как и в секретных службах ФСБ и СВР.

Таджикистан:

Агентство государственной службы при президенте Таджикистана заявило, что нет необходимости обнародовать сведения о доходах и расходах чиновников. Госслужащие Таджикистана обязаны отчитываться перед налоговым ведомством о своих ежегодных доходах и их основных источниках.

- Вопрос о публикации сведений о доходах чиновников будет рассмотрен тогда, когда сознание в нашем обществе достигнет уровня европейских стран, - отметил глава Агентства по государственной службе Джума Давлатов.

В 2016 году глава Нацбанка Таджикистан обнародовал размер зарплаты. Он сообщил что его заработная плата составляет пять тысяч сомони ($515).

Глава Нацбанка уточнил, что его зарплата и зарплата его заместителей, равна зарплате министров и председателей комитетов страны.

Туркменистан:

Госкомстат Туркменистана не публикует статистические данные в открытом доступе на официальном сайте. Ежегодные статистические сборники доступны только в бумажном виде в Туркменистане.

В среднем больше всех зарабатывают работники Морского торгового флота. Средняя зарплата в организации составляет 2 387,6 маната ($680 - по офиц.курсу).

Далее следует Национальное космическое агентство, работники которого в среднем получают 1 909,9 маната ($545).

На третьем месте следует госконцерн "Туркменнефть". Средняя зарплата в концерне равна 1 861,4 маната ($532).

Самую низкую зарплату (размер не уточняется) получают работники министерства торговли и внешнеэкономических связей.

Узбекистан:

Все госслужащие получают зарплату по единой тарифной сетке (ЕТС). Так, согласно ЕТС, самую высокую зарплату получает заместитель премьер-министра – 2 млн 075 тысяч 955 сумов ($247 - по курсу НБ Узбекистана), самую маленькую – депутат законодательной палаты-спикер сената - 1 млн 560 тысяч 413 сумов ($185).

Зарплата хокима (главы) области составляет 1 млн 899 тысяч 783 сума ($220), хоким города получает чуть меньше - 1 млн 643 тысяч 329 сумов ($195). Министр в Узбекистане получает 1 млн 727 тысяч 665 сумов ($205).

Кроме того, для них предусмотрен ряд надбавок. За особые условия труда добавляют 20% от должностного оклада, за выслугу лет - 20−30%.

Коэффициент стимулирования труда составляет 40% от должностного оклада, материальное стимулирование - 15−25%. Таким образом, в случае привлечения всех надбавок по максимуму зарплата хокима области может превышать 4 млн сумов ($476).

Украина:

В Украине новые министры получили свою первую зарплату – в основном их доходы оказались ниже по сравнению с жалованьем предшественников.

Меньше всех за сентябрь получил министр экономики Тимофей Милованов – 15,1 тысячи гривен ($603 - по курсу НБ Украины). Его предшественник Степан Кубив в июле заработал 43,3 тысячи гривен ($1 729).

Новому министру юстиции Денису Малюське начислили за сентябрь 20,7 тысячи гривен ($826), а у прошлого главы ведомства Павла Петренко ежемесячный доход колебался в пределах 38–70 тысяч гривен ($1517 - 2 796).

Министр обороны Андрей Загороднюк зарабатывает в месяц 19,5 тысячи гривен ($779), а Степан Полторак получал в среднем за свою службу 70–85 тысячи гривен ($2 796 - $3 395).

Оставшаяся в правительстве глава Минфина Оксана Маркарова стала зарабатывать меньше. Ее зарплата в сентябре составила 36,3 тысячи гривен ($1 450), а в прошлом году она получала в среднем 50 тысяч гривен в месяц ($1 997).

Аналогичная история и с главой МВД Арсеном Аваковым, которому до этого начисляли в пределах 50 тысяч гривен ($1 997), а в сентябре – около 34 тысяч гривен ($1 358).

Эстония:

Государственный прокурор, вице-спикеры Рийгикогу (представительный и законодательный орган), председатели парламентских комиссий и фракций, госсекретарь, члены Госсуда, канцлер права, государственный контролер и министры получают зарплату около €5 234 ($5 821 - по курсу ЦБ Эстонии).

Премьер-министр Эстонии зарабатывает €5,356 ($5 957). Источник - ca-news.org

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