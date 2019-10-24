 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Демо-либеральная полит-перхоть России совокупилась в "Гражданскую коалицию"
15:42 25.10.2019

Эксклюзив НГ. Текст Заявления о создании Гражданской коалиции

Объединиться для спасения страны!

Ситуация в России развивается в катастрофическом направлении. Экономика уже шесть лет находится в глубоком кризисе. Доходы населения постоянно снижаются, в то время как налоговое давление на граждан и бизнес растет. Страна беднеет и нищает, а властвующая группа утопает в пошлой роскоши. Государство теряет дееспособность и разлагается на всех уровнях и во всех своих элементах. На любые попытки общественного волеизъявления власть отвечает ложью, цинизмом, грубым насилием и репрессиями. Политические и гражданские свободы, базовые права личности попираются в России повсеместно и ежечасно. Нарушаются права целых народов. Мораль и нравственность отступают перед массовой ложью и клеветой государственной пропаганды.
Пора понять и признать очевидное. Спасение народа и страны может быть обеспечено только усилиями общества, силами самих граждан. В России немало морально здоровых, политически реалистичных и социально ответственных людей, способных предотвратить сползание в пропасть и вывести страну на путь обновления и развития.
Мы, нижеподписавшиеся, призываем всех людей, которым дорога наша страна и собственное будущее, объединить усилия и направить их на достижение следующих общенационально разделяемых целей:
– Принятие недискриминационных законов о выборах, гарантирующих гражданам возможности самовыдвижения в качестве кандидатов и обязывающих избирательные комиссии регистрировать списки кандидатов политических партий без сбора каких-либо подписей, а также предоставляющих партиям право создания избирательных блоков. Проведение в 2021 году выборов в Государственную думу на основе таких законов.
– Формирование по итогам выборов правительства национального доверия, призванного сплотить общество и преодолеть кризис.
– Решительная реформа правоохранительной и судебной системы, главным приоритетом которой станет уважение и защита прав и свобод гражданина.
– Отмена повышения пенсионного возраста, разработка и принятие пенсионной реформы с широким общественным обсуждением.
– Переход к реальному бюджетному и административно-политическому федерализму, а также самодостаточному местному самоуправлению. Нетерпима ситуация, когда Москва жиреет, а Россия хиреет.
– Строительство экологически вредных и опасных производств/cооружений только после проведения местных референдумов.
– Отказ от милитаристской внешней политики. Помогать надо родной земле и своему народу, а не заморским диктаторам. Инициирование и поддержка международного миротворческого процесса в Донбассе.
– Вопрос о Крыме расколол Россию: для одних это акт аннексии, для других – восстановление исторической справедливости. Мы уверены, что общество не может двигаться вперед без трезвого взгляда на себя, без признания заблуждений, ошибок и преступлений прошлого – как советского, так и постсоветского. Новым российским парламентом должна быть дана моральная и международно-правовая оценка событий весны 2014 года.
– Отказ государства от вмешательства в личную жизнь и свободы граждан, включая цифровые.
– Защита общества от репрессивной политики государства, полная и безусловная реализация конституционного права на мирные собрания граждан. Незамедлительное прекращение всех политически мотивированных уголовных дел, амнистирование всех осужденных по "политическим" статьям.
Для достижения этих целей мы учреждаем общенациональную Гражданскую коалицию – широкое надпартийное объединение граждан, общественных организаций и групп вне зависимости от их политико-идеологических и иных взглядов.
Мы призываем начать создание гражданской коалиции во всех регионах и населенных пунктах России. Участвовать в коалиции может любой гражданин России, любая общественная организация, разделяющая ее цели. Абсолютно неприемлемы для участия в коалиции расистские и человеконенавистнические взгляды, в том числе в форме ленинско-сталинского тоталитарного коммунизма.
На местах участники коалиции могут дополнять общенациональные требования локальными.
В качестве опознавательного знака коалиции мы предлагаем использовать цвета национального флага, что не означает отказа от партийной или иной символики.
Для достижения объявленных целей Гражданская коалиция будет использовать стратегию ненасильственного гражданского сопротивления, руководствуясь Конституцией России и международными правовыми конвенциями, признанными Российской Федерацией.
Объединившись, мы победим!
Манифест обсуждался на круглом столе гражданских сил 9 октября и после доработки одобрен ПАРНАСом и Партией перемен

Источник - ng.ru
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