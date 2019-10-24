Как Каз-президенты элиту поделили, - А.Величко

18:52 25.10.2019 Кандидаты на должность областных акимов, глав большинства министерств и ведомств должны проходить процедуру согласования с Елбасы – как главой Совета безопасности РК. Политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Данияр Ашимбаев уверен, что все это – в первую очередь усиление полномочий главы государства. И вот почему



Анна Величко, 25 октября



Согласно наделавшему шуму на этой неделе указу от 9 октября Президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА, в стране формализирован порядок решения кадровых вопросов и процедуры "обсуждения кандидатур, рекомендуемых к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту".

По нему кандидаты на должность областных акимов, глав большинства министерств и ведомств должны проходить процедуру согласования с Елбасы – как главой Совета безопасности РК. Политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Данияр АШИМБАЕВ уверен, что все это – в первую очередь усиление полномочий главы государства. И вот почему.

– После того как Касым-Жомарт Токаев подписал указ о согласовании кандидатур на ряд должностей с Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, определенная часть общества вновь начала говорить о формальности должности второго Президента и реальности власти Первого…

– По сути, тема преемственности поднималась с 1991 года, и вопрос, кто сменит Назарбаева, был главным в политической повестке страны. Были те, кого он готовил в преемники, были те, кто пытался прийти к власти самостоятельно, – варианты были разные. Но уже очень давно потенциальным главой государства по закону считался именно спикер сената. Нурсултан Назарбаев всегда очень тщательно подбирал людей на эту должность. Токаев занимал этот пост дважды, и последние несколько лет, кто бы что ни говорил, именно он был фаворитом гонки преемников.

При этом надо понимать, что для Елбасы вопрос власти – один из ключевых. Нынешняя архитектура была выстроена лично им, и не за один год. Текущей ситуации предшествовало множество событий. Случались и предательства соратников, конфликты, достижения.

То есть сейчас для Нурсултана Назарбаева президентство – это не просто должность, это определенный набор символов, вкупе называемых "курсом Первого Президента".

Мы понимаем, что он менялся все эти годы, но есть определенный набор правил и установок, которые должны соблюдаться. И Назарбаев очень хочет удостовериться, что все его наработки и начинания не будут свернуты. Плюс всегда есть такое понятие, как "саботаж аппарата" или, что еще хуже, "саботаж элит". Мы знаем, что даже среди высокопоставленных чиновников Казахстана минимум 5–6 человек входили в число потенциальных "наследников" и, возможно, уже воспринимали себя преемниками. И их сопротивление фактическому победителю было бы ждать вполне закономерно.

То, что Нурсултан Назарбаев сохранил за собой руководство Советом безопасности, партией "Nur Otan" и Ассамблеей народа Казахстана, преследовало две цели. Во-первых, удостовериться, что преемник продолжит его курс, во-вторых, обеспечит мирную передачу власти.



Что одному хорошо, на двоих – путаница

– Интересы Нурсултана Назарбаева, в принципе, понятны. Но зачем Касым-Жомарту Токаеву, если он зрелый политик и самостоятельный игрок, сокращать свои полномочия?

– Есть Первый Президент, у которого существует определенный набор полномочий как у Лидера нации. И есть полномочия Президента. Пока ими был наделен один человек, все было нормально. Но сейчас ситуация поменялась. Есть Первый Президент, на которого ориентирована большая часть элит, есть второй, к которому обращен общественный запрос на перемены. И возникает резонный вопрос: кто главнее? Глава государства или Лидер нации? Председатель Совета безопасности или Верховный главнокомандующий? В сложившихся условиях очень важно понимать: каковы правила игры?

И вот этот указ, подписанный на днях, вносит определенную ясность: есть список лиц, которых назначает непосредственно Первый Президент – его канцелярия, личный аппарат, управделами и начальник его службы охраны. Есть перечень лиц, которых назначает Президент, и есть перечень лиц, назначаемых по согласованию с Елбасы. Конкретный список высших чиновников должны назначать по согласованию с Первым Президентом РК.

Но ведь и без указа было понятно, что менять ключевых игроков без согласования с Назарбаевым Токаев не будет. Он его преемник и выдвиженец!

– Тем не менее в обществе устойчиво мнение, что Касым-Жомарт Токаев не может справиться с амбициозными представителями силового блока. Что делать с этим?

– Как Верховному главнокомандующему все силовые органы обязаны подчиняться действующему Президенту. Кроме, естественно, тех случаев, когда действия действующего Президента несут угрозу Первому Президенту. Но все же прекрасно понимают, что Токаев не будет предпринимать таких действий, потому что оба президента – члены одной команды.

Стоит также помнить, что у Токаева нет своего набора силовиков, которых он мог бы предложить на те или иные должности. Да и процедура их назначения во многом формальная.

Уже долгие годы прописано, что кандидатуры на посты глав КНБ, минобороны, МВД, финансовой полиции и так далее согласовываются с секретарем Совета безопасности.

Но во главе этих структур стоят политические тяжеловесы – Шпекбаев, Масимов и так далее. И у них по каждому вопросу свое мнение. И были среди секретарей Совета безопасности как те, к которым эти люди прислушивались, так и те, чье мнение демонстративно игнорировали. То есть если, к примеру, тот же Масимов захочет что-то "продавить", то он может это сделать и в обход секретаря Совбеза через Первого или второго Президента, а согласовать все потом постфактум.



Ориентиры для элит

– Что важнее для Токаева, обозначен конкретный перечень постов, на которые он назначает людей самостоятельно. В соответствии с Законом "О Совете безопасности" на Совбезе обсуждаются кандидатуры на пост глав органов, непосредственно подчиненных Президенту. Таковыми, по положению, являются Администрация и управление делами Президента. Но в данном указе они выведены в отдельную строчку. То есть согласовывать их с Елбасы глава государства теперь не должен. Кроме того, мы видим, что национальные компании, крупнейшие вузы и ряд других крупных чиновников могут назначаться Президентом самостоятельно.

То есть на самом деле, если изначально все говорили о том, что решает, кого и куда ставить, Елбасы, то нынешний указ надо расценивать в первую очередь как расширение полномочий действующего Президента.

– Если обобщать, то можно сказать, что у Касым-Жомарта Токаева полный карт-бланш в финансовых вопросах: он может назначать глав Нацбанка, руководителей квазигосхолдингов. Значит ли это, что именно с этих секторов начнутся реформы?

– Я уже отмечал, что по ключевым персоналиям Касым-Жомарт Токаев, скорее всего, все же советуется с Елбасы, к которому обращены элиты.

Мы видим, что Токаев в своем Послании раскритиковал квазигоссектор и они тут же начали огрызаться. Потому что были затронуты вопросы даже более важные, чем вопросы власти, – деньги!

И все прекрасно понимают, что ситуацию в холдингах может изменить только человек, работающий там. И очевидно, что реформы там очень нужны. Но понятно и то, что люди, стоящие у финансовых рычагов, прошли жестокий естественный отбор и так просто эти рычаги никому не отдадут. Не исключено, что в ход пойдут и варианты апелляций к Елбасы.

В то же время массовая резня – это не стиль Касым-Жомарта Токаева. Он любит во всем постепенно разобраться и найти компромиссные варианты решения. И сейчас на повестке дня не только, кто будет контролировать квазигоссектор, но и как они будут это делать.



Когда встречаются два джентльмена…

– То есть по факту подписанный Токаевым указ в тандеме Президент – Елбасы ничего не изменил?

– Неформальные и дружеские отношения между президентами, наставничество – формализуются. При этом понятно, что эти контуры будут меняться и далее. Можно, конечно, было бы президентам оставить это распределение полномочий на уровне джентльменских соглашений, но на фоне постоянно поднимаемых вопросов о двоевластии такая формализация, на мой взгляд, достаточно здравый шаг.



Понятно, что Нурсултан Назарбаев – лидер, при котором выросло несколько поколений страны, а Касым-Жомарт Токаев – человек новый. И понимания того, какие реформы инициирует второй Президент, тоже нет.

Для того чтобы стать самодостаточным Президентом, Касым-Жомарту Токаеву надо предложить собственный курс развития, наполнить его содержанием, подчинить себе где-то силой, где-то хитростью все механизмы власти, существующие в Республике Казахстан.



А этого до конца не удалось даже Назарбаеву. Всегда возникала оппозиция, причем не стихийная, а элитная. Вспомните, кто у нас находился во главе оппозиционной партии: бывшие министры, прокуроры и так далее. Кроме того, не забывайте, что у нас есть соседи и партнеры, которые всегда имеют свои интересы как в развитии одного сценария в Казахстане, так и в развитии другого. И очень важно сейчас суметь между всеми этими интересами грамотно отстоять интересы государства. У Токаева есть опыт и премьерства, и дипломатической работы, и законотворческой. Но Президент за 30 лет был в стране только один на 18 миллионов человек. И этот опыт невозможно полностью передать теоретически, его надо прожить. Источник - caravan.kz

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